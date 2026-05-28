To już dziesiąta kultowa ciężarówka na ulicach miasta. Na pętli autobusowej przy Kieleckiej stanął STAR 244

Legenda ciężarówki STAR w Starachowicach

Przez dekady były symbolem powojennej odbudowy, dumą polskiej inżynierii i królami bezdroży, od krajowych placów budowy aż po mordercze piaski Rajdu Paryż-Dakar. Choć marka Star przeszła do historii, w Starachowicach jej duch jest wciąż żywy. W miejskiej przestrzenie od kilku lat możemy podziwiać najsłynniejsze ciężarki PRL-u w pełnej krasie. 28 maja "Ścieżka Stara" wzbogaciła się o dziesiąty już eksponat.

Ścieżka Stara czyli śladem kultowej polskiej ciężarówki

"Ścieżka Stara" od kilku lat sukcesywnie uzupełniana, jest hołdem dla wszystkich pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych. Ścieżka STARA została utworzona na terenie Starachowic z okazji 70 - lecia Fabryki Samochodów Ciężarowych. Aktualnie na swoistym szlaku znajdziemy już dziesięć STARÓW. Wykaz obiektów:

Star 200 – przy al. Niepodległości i ul. ks. gard. Stefana Wyszyńskiego,

Star 660 – przy ul. Radomskiej, obok Urzędu Miejskiego,

Star 1142 – skrzyżowanie ul. Kieleckiej i ul. Radomskiej,

Star 28 – obok Centrum Handlowego Galarda,

Star 25 – na skwerze Edmunda Massalskiego przy ul. Ostrowieckiej,

Star 266 – ul. Radomska (przy rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego),

Star A 66 Żuraw – przy ul. Iglastej,

Star 660 MZ (beczkowóz) – skrzyżowanie ul. Iłżeckiej z Krańcową,

Star 660 – rondo „Solidarności”

Star 244rs (pogotowie techniczne) - pętla autobusowa przy ul. Kieleckiej

Jako przedstawiciel firmy Star San Duo cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tak wspaniały pojazd. Jest toś siódmy Star, który zakupiliśmy, wyremontowaliśmy i udostępniliśmy miastu. Z tego miejsca chciałbym bardzo też podziękować załodze, która w tak krótkim czasie przyczyniła się do tego, aby ten pomnik tutaj nas reprezentował. Samochód został odkupiony od naszego miejskiego zakładu komunikacji. W tym momencie zastępuje go zmodernizowany również równa również Star 266. Auto jest y z rocznika 1975 i dzielnie 40 lat służył jako pogotowie techniczne, holownik autobusów, sprzęt ratunkowy dla naszego MZK - mówił dziś Damian Banasik STAR SAN DUO.

Ciężarówka Star 244. Historia

Star 244 to bez wątpienia jedna z najbardziej udanych i wszechstronnych ciężarówek w historii polskiej motoryzacji. Produkowany przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych (FSC) w Starachowicach w latach 1975–2000, był terenowym bratem popularnego, szosowego Stara 200. Auto powstało z prostego powodu: polskie rolnictwo, budownictwo, leśnictwo i służby potrzebowały pojazdu, który nie bał się błota, piachu i głębokich kolein.

Ta ścieżka powoduje, że wielu ludzi przyjeżdżających do Starowic zatrzymuje się, podgląda, podjeżdża, fotografuje się przy Starach. W ten sposób chcemy uhonorować wszystkich tych, którzy przez wiele lat pracowali w fabryce samochodów ciężarowych Star. Chcemy przypomnieć o przemysłowej historii miasta, no ale także mówić o tym, że ta historia przemysłowa ma swoją kontynuację, dlatego że dziś zamiast samochodów ciężarowych są produkowane w Starachowicach autobusy. Natomiast funkcjonują takie firmy jak StarSanDuo, które świetnie wyposażone samochody wypuszczają w cały świat ze Starachowic i za to bardzo dziękuję - mówił Prezydent Marek Materek.

Dlaczego warto wybrać się na spacer tym szlakiem?

Dla małych i dużych: Dzieci zachwycają się ogromnymi kołami i kolorowymi kabinami, a dorośli (szczególnie fani motoryzacji i historii) doceniają kunszt inżynieryjny dawnych lat.

Wspaniałe tło do zdjęć: Ciężarówki są w idealnym stanie wizualnym. Zdjęcie przy Starze to obowiązkowa pamiątka z wizyty w mieście.

Edukacja w terenie: Przy każdym eksponacie znajdują się tablice informacyjne, z których dowiesz się więcej o specyfikacji technicznej i historii danego modelu.

Ścieżka Stara doskonale uzupełnia się z wizytą w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie znajduje się m.in. replika słynnego „Star-21”, który posłużył za podwozie dla pierwszego polskiego papamobile podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 1979 roku.

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Historia

W odpowiedzi na powojenne potrzeby kraju, Zakłady Mechaniczne w Starachowicach przekształcono w Fabrykę Samochodów Ciężarowych „Star”. To tam w 1948 roku powstała pierwsza w pełni polska ciężarówka – Star 20, której premiera odbyła się na kongresie zjednoczeniowym PZPR w Warszawie. Fabryka rozwijała się w błyskawicznym tempie. W pierwszym roku wyprodukowano zaledwie 245 sztuk, ale już w 1953 roku roczna produkcja przekroczyła 10 tysięcy pojazdów. W szczytowym momencie zakład zajmował ponad 160 hektarów i zatrudniał przeszło 20 tysięcy pracowników. W 1981 roku z taśmy zjechał 500-tysięczny STAR. Ciężarówki z napędami 4×2, 4×4 oraz 6×6, a także prototypowe autobusy (modele N50, N51, N52) trafiały nie tylko do polskiego wojska, straży pożarnej i budownictwa, ale były też eksportowane m.in. do ZSRR i krajów Afryki. Kryzys gospodarczy oraz transformacja ustrojowa uderzyły w rentowność firmy. W 1991 roku zakłady przekształcono w spółkę, którą przejął Sobiesław Zasada. Mimo ambitnych planów, dawnej świetności nie udało się już odzyskać. W 1999 roku fabrykę kupił niemiecki koncern MAN. Choć produkcję kontynuowano jeszcze przez kilka lat, w 2006 roku podjęto ostateczną decyzję o całkowitym zakończeniu wytwarzania ciężarówek marki STAR.

