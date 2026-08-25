„Dziś przekazuję klucze!” 36 rodzin zamieszka w nowoczesnych eko-blokach przy ul. Polnej

Nowe życie przy ul. Polnej. Kim są pierwsi lokatorzy, którzy odebrali klucze?

Dla 36 starachowickich rodzin odbiór kluczy to spełnienie marzeń o własnym, bezpiecznym i przede wszystkim tanim w utrzymaniu kącie. Wśród szczęśliwców, którzy jako pierwsi sprawdzili swoje nowe lokale, jest pani Nikola, która zamieszka tu wraz z trzema córkami: Mają, Gabrysią i Leną. Dziewczynki zdążyły już przetestować osiedlowy plac zabaw i zaprzyjaźnić się z czarnym kotem, a ich mama planuje aranżację dwupokojowego mieszkania z salonem i aneksem kuchennym oraz przydomowego ogródka.

Klucze do nowego mieszkania odebrał również pan Michał, poruszający się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu, że na nowym osiedlu wybudowano aż 8 lokali w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pan Michał zyskał szansę na całkowicie samodzielne, komfortowe życie w otoczeniu zieleni.

Nowe mieszkania przy ul. Polnej przeznaczone są dla starachowiczan o niskich i średnich dochodach. Przy przydziale brano pod uwagę kryteria dochodowe oraz punktację za m.in. aktywność zawodową, wychowywanie dzieci czy stopień niepełnosprawności. Na liście oczekujących na lokale komunalne w mieście wciąż znajduje się około 140 wniosków, co pokazuje, jak bardzo potrzebna była ta inwestycja.

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Ekologia i oszczędność. Co wyróżnia eko-bloki w Starachowicach?

Inwestycja przy ul. Polnej, zrealizowana przez radomską firmę Kosonóg Budownictwo, to pokaz nowoczesnych technologii energooszczędnych. Trzy trzykondygnacyjne budynki zostały zaprojektowane tak, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne.

Co sprawia, że bloki są tak wyjątkowe?

Pompy ciepła i fotowoltaika. Budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie oraz ciepłą wodę zapewniają nowoczesne pompy ciepła, których pracę wspiera instalacja fotowoltaiczna.

Budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie oraz ciepłą wodę zapewniają nowoczesne pompy ciepła, których pracę wspiera instalacja fotowoltaiczna. Brak tradycyjnych kaloryferów. W mieszkaniach zastosowano nowoczesne ogrzewanie podłogowe, a temperaturą można sterować indywidualnie za pomocą termostatów.

W mieszkaniach zastosowano nowoczesne ogrzewanie podłogowe, a temperaturą można sterować indywidualnie za pomocą termostatów. Wentylacja mechaniczna. System automatycznie dostosowuje wymianę powietrza do warunków panujących wewnątrz mieszkań.

System automatycznie dostosowuje wymianę powietrza do warunków panujących wewnątrz mieszkań. Zbiorniki na deszczówkę. Na terenie inwestycji powstała kanalizacja deszczowa wyposażona w zbiorniki retencyjne o pojemności 10 m³ do zagospodarowania wód opadowych.

Na terenie inwestycji powstała kanalizacja deszczowa wyposażona w zbiorniki retencyjne o pojemności 10 m³ do zagospodarowania wód opadowych. Balkony i ogródki. Każdy z 36 lokali (o metrażu od 31 do 60 m²) posiada własny balkon lub taras, a mieszkania na parterze mają dostęp do zielonych ogródków

Ile wynosi czynsz? Porównanie z cenami rynkowymi w Starachowicach

Kwestia opłat to kolejny ogromny atut nowej inwestycji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceprezydenta Marcina Gołębiowskiego, stawka czynszu wynosi od 12 do 13,75 zł za m² (w zależności od standardu lokalu, przy czym nie przekracza ona 3% wartości odtworzeniowej). Dla porównania, z najnowszego barometru cen mieszkań w Starachowicach (dane z Rejestru Cen Nieruchomości z połowy 2026 roku) wynika, że:

Mediana cen transakcyjnych na rynku wtórnym wynosi 4 973 zł/m².

Ceny nowych mieszkań od deweloperów (rynek pierwotny) sięgają w Starachowicach aż 7 832 zł/m².

Koszt wynajmu lub zakupu własnego M jest więc dla wielu rodzin barierą nie do pokonania, co czyni nowe lokale komunalne przy ul. Polnej doskonałą i niezwykle tanią alternatywą

Sukces finansowy: Aż 94% dofinansowania zewnętrznego!

Władze Starachowic wykazały się niesamowitą skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Całkowity koszt budowy trzech bloków wyniósł blisko 16 milionów złotych (dokładnie 15 689 093,36 zł brutto). Aż 94% tej kwoty stanowi dofinansowanie zewnętrzne, na które złożyły się:

Środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – około 12,6 mln złotych. Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – ponad 2,1 mln złotych (dokładnie 2 144 699,06 zł).

Dzięki temu wkład własny Gminy Starachowice wyniósł zaledwie około 1 miliona złotych (około 6% wartości całej inwestycji)

Kontrowersje wokół lokalizacji. Co o nowym osiedlu sądzą mieszkańcy?

Choć standard wykończenia osiedla budzi zachwyt, sama lokalizacja wywołała sporo dyskusji na lokalnych forach internetowych. Niektórzy mieszkańcy krytykowali decyzję o budowie bloków w sąsiedztwie miejskiego cmentarza oraz pobliskich zakładów przemysłowych, wskazując na możliwe uciążliwości zapachowe i specyficzny widok z okien.Z drugiej strony, obrońcy inwestycji słusznie zauważają, że tereny przy ul. Polnej od wielu lat były przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, a prywatne domy jednorodzinne powstają tam coraz bliżej nekropolii. Dla 36 rodzin, które właśnie odebrały klucze, kluczowa jest jednak gigantyczna poprawa warunków życiowych, dostęp do nowoczesnych technologii oraz wyjątkowo niskie koszty utrzymania.