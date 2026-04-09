Krocząca Sosna w Welczu, Dzbaniska w Kapkazach czy Porcelanowy Rynek w Ćmielowie? A może Opatów, Rytwiany czy Krzemionki Opatowskie? W świętokrzyskim pomysłów na jednodniową wycieczkę lub weekend mamy wiele. Tradycyjnie prezentujemy miejsca mało znane, nie oblegane przez turystów i często zapomniane. Zapraszamy na wycieczkę.

Podziemna trasa turystyczna w Opatowie

Przenosimy się do Opatowa, który może pochwalić się Podziemną Trasą Turystyczną. Wycieczka podziemnymi korytarzami i pomieszczeniami trwa ok. 45 minut. W trakcie zwiedzania z przewodnikiem można poznać historię podziemi i Opatowa. Powstanie opatowskich podziemi wiązało się ze wzrostem znaczenia miasteczka i jego położeniem. W Opatowie krzyżowały się szlaki kupieckie. Opasanie murami miasta ograniczało możliwość budowy nowych budynków, a istniejące piwnice nie wystarczały rozwijającym się składom kupieckim i pracowniom rzemieślniczym. Kupcy i mieszczanie zaczęli "schodzić" pod I kondygnację piwnic - tak powstawał II i III poziom piwnic, które nie miały regularnego charakteru i często budowane były bez obudowy, na co pozwalały własności gruntu lessowego.

Krocząca Sosna w Wełczu

We wsi Wełecz, w pobliżu Buska-Zdroju znajduje się prawie stuletnia sosna pospolita z naziemnym systemem korzeniowym. Wydaje się, jakby drzewo stało na dziwacznych, splątanych nogach. Nic bardziej mylnego. Jest to po prostu odsłonięty w wyniku eksploatacji piasku system korzeniowy. To drzewo, uznane za pomnik przyrody, wygląda niesamowicie. Jak dojechać do "sosny na szczudłach"? Jadąc z Buska-Zdroju w stronę Pińczowa trzeba skręcić w prawo w oznaczoną asfaltową drogę zaraz za przystankiem autobusowym. Sosna rośnie tuż obok parkingu na końcu drogi.

Dzbany w Kapkazach

Miejscowi powiadają, że to właśnie tutaj, w dzbanach wśród łąk bije serce Gór Świętokrzyskich. Zabieramy Was do Kapkazów, małej świętokrzyskiej wioski, położonej u podnóża Bukowej Góry. To właśnie tutaj znajdziecie dwa dzbany, z których bije źródlana woda. Zjeżdżają po nią ludzie z okolicznych miast i wsi. Podobno ma magiczne moce. Kapkazy to niezwykle urokliwe miejsce, od lat jest ulubionym celem spacerów wielu osób. Co roku przyjeżdżają tu turyści, aby odkrywać piękną przyrodę, żywą wodę i życie w rytmie natury. Z glinianych dzbanów usytuowanych wśród łąk, czerpią wodę."Od lat czerpiemy tu wodę, jest źródlana i nadaje się do wszystkiego" - mówią spotkani przez nas turyści. Źródlana woda, czysta i zdrowa słynie z tego, że pomaga się wyciszyć i znaleźć równowagę wewnętrzną.

Busko - Zdrój

Spokój, cisza i sielskie krajobrazy. Busko - Zdrój, urokliwe miasteczko w regionie świętokrzyskim to świetny kierunek dla osób, które szukają spokoju i kontaktu z naturą. Idealnie odnajdą się tu także seniorzy, którzy korzystając z lokalnego uzdrowiska często przeżywają tu "drugą młodość". Busko - Zdrój to miasto uzdrowiskowe w Polsce, w województwie świętokrzyskim, stolica powiatu buskiego, siedziba gminy Busko-Zdrój. Znane już w XII w. jako Bużsk, w XIII w. Busk. Pod względem liczby mieszkańców 7. w województwie świętokrzyskim. Mieszka tutaj niewiele ponad 16 tys. osób, a piękne krajobrazy i mnogość rezerwatów przyrody przyciągają mnóstwo turystów.

Krzemionki Opatowskie

Krzemionki, znane także jako Krzemionki Opatowskie to rezerwat archeologiczny chroniący zespół neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Położony pomiędzy wsiami Sudół i Magonie w gminie Bodzechów (Świętokrzyskie), nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego. To jedyny w Świętokrzyskiem zabytek na liście UNESCO. Architektura pradziejowych wyrobisk i krajobraz na powierzchni stanowią bezcenne świadectwo wiedzy i możliwości technicznych ludzi epoki kamienia. Nie bez powodu ten wyjątkowy relikt przeszłości został uznany w 1994 roku za Pomnik Historii.

Porcelanowy Rynek w Ćmielowie

Ćmielów to niewielkie miasteczko w powiecie ostrowieckim. Z ostatniego spisu ludności wynika, że miejscowość zamieszkuje niespełna 3 tys. mieszkańców. Od lat wiadomo, że Ćmielów porcelaną stoi, teraz do kompletu z ćmielowską fabryką porcelany, ćmielowski rynek stał się sławny w całym kraju. Gigantyczne filiżanki-ławki, fontanna imbryczek oraz elementy nawiązujące do serwisu kawowego to elementy, które od kilku miesięcy zdobią ćmielowski rynek.

Modrzewiowy Dom w Brodach

Modrzewiowa willa w Brodach (woj. świętokrzyskie) powstała ok. 1910 roku. Dom należał do rodziny Silewiczów oraz Jaworowskich. Były to rodziny zarządzające wypalaniem węgla drzewnego do hut z pobliskich lasów. Projektantem willi był prawdopodobnie Stanisław Ignacy Witkiewicz. Modrzewiowa willa powstała ok. 1910 roku. Została ona zbudowana w modnym wówczas stylu tyrolskim. Willa jest podpiwniczona, piętrowa z poddaszem użytkowym, nad którym znajduje się stryszek z portalami wychodzącymi w stronę ulicy. Poddasze budynku zwieńczone jest dwiema lukarnami z balkonami z przodu oraz jedną z tyłu. Przednia ściana parteru zawiera symetrycznie po trzy okna po obu bokach od wejścia do domu, przed którym znajdują się długie schody zagłębiające się w ogród otoczony wysokimi świerkami.

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Świętokrzyskie Rytwiany to miejsce pełne spokoju i pozytywnej energii, które zaprasza na wyciszenie, spacery i kamedulskie SPA. Wypoczynek bazuje na trzech filarach życia monastycznego: milczenie, modlitwa, samotność. "Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach" to powszechnie używana nazwa Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego. Przez ponad dwa wieki klasztor zajmowali bracia kameduli. Po kasacie obiekt opustoszał na prawie sto lat. Dziś jest dostępny dla wszystkich.

źródło: Wikipedia, Swietokrzyskie Trawel, ROT Świętokrzyskie, FB swietokrzyskie. pro, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu, Gmina Ćmielów, UMiG Bodzentyn.

