Mamy to! Po fali upałów i wyczekiwanych opadach deszczu, świętokrzyskie lasy budzą się do życia. W mchu pojawiają się pierwsze złociste kurki, a szczęśliwcy meldują o znalezieniu borowików usiatkowanych i szlachetnych. Czy czeka nas „wysyp”? Leśnicy nie mają wątpliwości: warunki są bardzo dobre chociaż przydałoby się więcej deszczu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z pierwszych zbiorów!

Co znajdziemy teraz w mchu?

Z raportów przesyłanych przez użytkowników oraz obserwacji leśników wynika, że warunki w regionie znacząco się poprawiły. Po czerwcowej suszy grzybnia otrzymała silny impuls w postaci wilgoci i wysokich temperatur. Obecnie w lasach można spotkać:

Pieprzniki jadalne (kurki): Najłatwiej znaleźć je w mchu oraz w sąsiedztwie młodych świerków. Pierwsze „wysepki” odnotowano już m.in. w okolicach Bodzentyna.

Najłatwiej znaleźć je w mchu oraz w sąsiedztwie młodych świerków. Pierwsze „wysepki” odnotowano już m.in. w okolicach Bodzentyna. Borowiki usiatkowane i szlachetne: Choć wymagają one cierpliwości, pierwsze zdrowe sztuki trafiły już do koszyków w powiatach koneckim i skarżyskim.

Choć wymagają one cierpliwości, pierwsze zdrowe sztuki trafiły już do koszyków w powiatach koneckim i skarżyskim. Maślaki i koźlarze: Często pojawiają się jako jedne z pierwszych, rosnąc przy leśnych ścieżkach i w pobliżu brzóz.

Często pojawiają się jako jedne z pierwszych, rosnąc przy leśnych ścieżkach i w pobliżu brzóz. Krasnoborowiki ceglastopore: Znane z intensywnej barwy, są jednymi z najwcześniejszych rurkowców, które zameldowały się w tym roku w świętokrzyskich jodłach

Leśnicy o szansach na obfity sezon

Leśnik Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce z optymizmem ocenia nadchodzące tygodnie. Kluczowym czynnikiem jest fakt, że temperatura nocą utrzymuje się powyżej 12 stopni Celsjusza, co przy wilgotnej ściółce sprzyja masowemu wyrastaniu owocników. Według modeli analitycznych potencjał regionu świętokrzyskiego jest obecnie oceniany jako dobry, a kolejne dni z opadami mogą ten stan tylko poprawić.

Zbiory z tygodnia 13-16.07.2026. Świętokrzyskie lasy

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Gdzie szukać „pierwszaków”?

Doświadczeni grzybiarze radzą, by szukać w miejscach osłoniętych od wiatru, w dołkach i mszystej ściółce, gdzie wilgoć utrzymuje się najdłużej. Warto również obserwować znaki natury – wzmożona aktywność ślimaków czy mrówek często zwiastuje pojawienie się grzybów.

"Ja swoje pierwsze w tym roku "usiatki" i "szlachetne" znalazłem w lasach wokół Wykusu - mówi nam Dariusz jeden z wytrawnych świętokrzyskich grzybiarzy. Niestety w wielu miejscach las nadal jest bardzo suchy i trzeba się dobrze nachodzić, żeby zapełnić koszyk. Ale największa "frajda" jest wtedy gdy grzybów jest niewiele i każda sztuka cieszy o wiele bardziej niż podczas wysypu" - dodaje Darek.

Bezpieczeństwo i etykieta w lesie

Wybierając się na zbiory, pamiętajmy o zasadach, które przypominają leśnicy:

Parkowanie: Samochody zostawiamy wyłącznie w miejscach wyznaczonych, nie blokując dróg pożarowych.

Samochody zostawiamy wyłącznie w miejscach wyznaczonych, nie blokując dróg pożarowych. Ochrona przyrody: Nie hałasujemy i zabieramy śmieci ze sobą.

Nie hałasujemy i zabieramy śmieci ze sobą. Pewność zbioru: Jeśli nie mamy pewności co do gatunku, warto skorzystać z porady specjalistów w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 68 i lokalnych powiatowych stacjach sanepidu.

Zbiory na razie nie są liczone w pełnych wiadrach, ale każde wyjście do lasu to szansa na znalezienie tych najbardziej cenionych okazów. Sezon 2026 w świętokrzyskich lasach oficjalnie uważamy za otwarty.