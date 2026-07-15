Duchowy początek i uroczysty apel przed Parkiem Kultury

Obchody zainaugurowała msza święta w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starachowicach. Po wspólnej modlitwie mundurowi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przenieśli się na dziedziniec przed budynkiem Parku Kultury, gdzie odbył się uroczysty apel.W wydarzeniu wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektor Jacek Cholewa oraz Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach inspektor Zbigniew Wilk. Obecni byli również przedstawiciele władz powiatu, gmin, Prokuratury Rejonowej oraz innych służb mundurowych.

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia"

Podczas uroczystości padło wiele ważnych słów. Inspektor Zbigniew Wilk podkreślił, że apel w obecności sztandaru to moment szczególny, przypominający o ciągłości służby i oddaniu pracy. Z kolei inspektor Jacek Cholewa, dziękując funkcjonariuszom, przywołał inspirujące hasło: „Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”, zachęcając policjantów do stałej obecności wśród ludzi, nie tylko podczas interwencji, ale i akcji charytatywnych.

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Nowe szlify. Lista awansowanych policjantów

Kluczowym punktem programu było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. To moment docenienia trudu codziennej, często niebezpiecznej służby. Awanse otrzymali m.in.:

Na stopień podinspektora: Jarosław Lech, Sławomir Skoczylas.

Jarosław Lech, Sławomir Skoczylas. Na stopień nadkomisarza: Anna Jasiak.

Anna Jasiak. Na stopień komisarza: Daniel Jasiak.

Daniel Jasiak. Na stopnie aspiranckie: Łukasz Ćwieluch (asp. szt.), Patryk Orczyk (st. asp.), Łukasz Pulut (st. asp.).

Łukasz Ćwieluch (asp. szt.), Patryk Orczyk (st. asp.), Łukasz Pulut (st. asp.). Na stopnie sierżanckie i posterunkowe: m.in. Piotr Tutalak, Grzegorz Wróblewski, Adam Partyka, Karolina Latała, Michał Janikowski, Artur Wilkowski, Nikodem Łasak, Piotr Żłobecki, Kamil Miałkowski, Dominika Zygmunt, Zuzanna Sikora, Grzegorz Chlewicki oraz Karol Wojtan.

Specjalne wyrazy uznania od samorządowców odebrali także dzielnicowi z poszczególnych gmin powiatu starachowickiego, m.in. z rąk starosty Piotra Babickiego, prezydenta Marka Materka oraz wójtów i burmistrzów okolicznych miejscowości.

Szczególne wyrazy uznania i gratulacje przekazuję czterem dzielnicowym, których miałem zaszczyt dziś wyróżnić: sierż. sztab. Marcin Madzio,

asp. Michał Zapała,

asp. sztab. Mariusz Dujka,

asp. Mariusz Dwojak Dziękuję za Waszą służbę, poświęcenie i codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzę Wam dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z pełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym - napisał w mediach społecznościowych Prezydent Marek Materek.

Rodzinna atmosfera i przysmaki z Rzepina

Po oficjalnych uroczystościach na skwerze Tadeusza Bilicza przy Parku Kultury zorganizowano piknik rodzinny. Dla uczestników przygotowano stoiska edukacyjne, a o podniebienia gości zadbało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rzepinie, serwując pyszne, tradycyjne jedzenie. Festyn był doskonałą okazją, aby w swobodnej atmosferze podziękować rodzinom policjantów za ich codzienne wsparcie, które – jak zaznaczył komendant Wilk – jest kluczowe w życiu każdego funkcjonariusza.