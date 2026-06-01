Pilny alert pogodowy. Woj. świętokrzyskie zagrożone burzami, ulewami i silnym wiatrem

Pogoda znowu zaskoczy. Synoptycy ostrzegają mieszkańców woj. świętokrzyskiego

Po długim okresie spokoju w pogodzie do regionu świętokrzyskiego wkracza załamanie pogody. Początek czerwca zapowiada się z lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek (01.06) ostrzeżenie I stopnia będzie obowiązywać od godziny 12:00 do 19:00. Alert dotyczy całego województwa świętokrzyskiego. Jutro również będziemy musieli liczyć się z dynamiczną, niebezpieczną pogodą.

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25 mm. Możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych - ostrzega IMGW.

Burzowy alert dla świętokrzyskiego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dzisiejszych burz szacowane jest na 70 procent. Załamanie pogody przyniesie lokalne, ale intensywne ulewy – w krótkim czasie może spaść nawet do 25 mm deszczu na metr kwadratowy. Dynamicznej aurze towarzyszyć będzie porywisty wiatr, który lokalnie może łamać gałęzie i powodować straty materialne. Eksperci zaznaczają, że po przejściu głównego frontu burzowego, deszczowa aura może utrzymać się znacznie dłużej, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne oraz radary pogodowy.

Jak się zachować w czasie burzy? Policja radzi

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne. Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

Wyjdźmy natychmiast z wody.

Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

Prognoza pogody dla świętokrzyskiego na wtorek (02.06) i długi weekend

Niestety we wtorek (02.06) pogoda w województwie świętokrzyskim również może przynieść gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem. Zrobi się jednak cieplej, słupki termometrów sięgną 24 stopni.

Nadchodzący długi weekend zapowiada się ciepły. Zwłaszcza w sobotę i w niedzielę w Świętokrzyskiem będziemy mogli liczyć nawet na ponad 25 stopni. Największe zagrożenie ze strony burz spodziewane jest w czwartek i w piątek.