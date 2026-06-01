Pilny alert pogodowy. Woj. świętokrzyskie zagrożone burzami, ulewami i silnym wiatrem

Dawid Bąk
2026-06-01 9:56

Szykujcie parasole i zabezpieczcie wolne przedmioty na balkonach. IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami z intensywnym deszczem i wiatrem, którego prędkość w porywach może dochodzić do 60 km/h. Choć same wyładowania mają być krótkotrwałe, to ulewne opady mogą dać się we znaki mieszkańcom regionu świętokrzyskiego, powodując m. in. utrudnienia na drogach.

Ostrzeżenie przed burzami w Świętokrzyskiem

Pogoda znowu zaskoczy. Synoptycy ostrzegają mieszkańców woj. świętokrzyskiego

Po długim okresie spokoju w pogodzie do regionu świętokrzyskiego wkracza załamanie pogody. Początek czerwca zapowiada się z lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek (01.06) ostrzeżenie I stopnia będzie obowiązywać od godziny 12:00 do 19:00. Alert dotyczy całego województwa świętokrzyskiego. Jutro również będziemy musieli liczyć się z dynamiczną, niebezpieczną pogodą. 

Lokalnie wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 25 mm. Możliwe porywy wiatru do 60 km/h. Zjawiska burzowe będą krótkotrwałe, po ich ustąpieniu mogą jednak dłużej utrzymywać się opady o natężeniu umiarkowanym. Zagrożenie związane z opadami dotyczy głównie obszarów zurbanizowanych - ostrzega IMGW.

Burzowy alert dla świętokrzyskiego

Prawdopodobieństwo wystąpienia dzisiejszych burz szacowane jest na 70 procent. Załamanie pogody przyniesie lokalne, ale intensywne ulewy – w krótkim czasie może spaść nawet do 25 mm deszczu na metr kwadratowy. Dynamicznej aurze towarzyszyć będzie porywisty wiatr, który lokalnie może łamać gałęzie i powodować straty materialne. Eksperci zaznaczają, że po przejściu głównego frontu burzowego, deszczowa aura może utrzymać się znacznie dłużej, dlatego warto śledzić bieżące komunikaty meteorologiczne oraz radary pogodowy.

Jak się zachować w czasie burzy? Policja radzi

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne. Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

  • Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.
  • Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
  • Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
  • Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.
  • Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).
  • Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
  • Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

  • Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.
  • Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).
  • Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.
  • Wyjdźmy natychmiast z wody.
  • Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

  • Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.
  • Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.
  • Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

Prognoza pogody dla świętokrzyskiego na wtorek (02.06) i długi weekend

Niestety we wtorek (02.06) pogoda w województwie świętokrzyskim również może przynieść gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem. Zrobi się jednak cieplej, słupki termometrów sięgną 24 stopni. 

Nadchodzący długi weekend zapowiada się ciepły. Zwłaszcza w sobotę i w niedzielę w Świętokrzyskiem będziemy mogli liczyć nawet na ponad 25 stopni. Największe zagrożenie ze strony burz spodziewane jest w czwartek i w piątek.

