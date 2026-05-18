Zalew Piachy od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku w regionie. Jednak rok 2026 będzie inny niż wszystkie – zamiast ratowników, na plaży częściej zobaczymy ekipy budowlane. Wszystko za sprawą wartej blisko 6 milionów złotych rewitalizacji, która ma przekształcić ten surowy dotąd teren w nowoczesny, całoroczny kompleks rekreacyjny.

Mieszkańcy zabrali głos. Wybieramy baseny zamiast placu budowy

Decyzja o zmianie formuły funkcjonowania kąpieliska nie zapadła za zamkniętymi drzwiami. Prezydent Marek Materek postanowił zapytać o zdanie samych zainteresowanych, przeprowadzając sondę w mediach społecznościowych. Pytanie było proste: czy w związku z trwającymi pracami odpuścić sezon na Piachach, a w zamian udostępnić baseny letnie bezpłatnie?

Wyniki głosowania nie pozostawiły złudzeń. 353 osoby opowiedziały się za rezygnacją ze strzeżonego kąpieliska na Piachach na rzecz darmowych basenów, podczas gdy przeciwnych było 173 głosujących. Jak zauważył prezydent Materek w wywiadzie:

„Plażowanie czy wypoczywanie w cieniu koparki to jest takie trochę średnie”

Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy zyskają bezpieczną alternatywę, a wykonawca będzie mógł sprawniej prowadzić roboty.

Co powstanie nad Zalewem Piachy?

Inwestycja realizowana przez spółkę EBI Investment to prawdziwa metamorfoza. Projekt został przygotowany tak, by zachować naturalny, „zielony” klimat miejsca, na czym szczególnie zależało mieszkańcom podczas konsultacji. Zamiast betonu, postawiono na rozwiązania przyjazne naturze. Nad wodą pojawią się m.in.

Nowoczesne molo i tarasy widokowe

Zaplecze dla ratowników wzbogacone o saunę

Profesjonalne pole kempingowe , które ma przyciągnąć turystów z całego kraju

, które ma przyciągnąć turystów z całego kraju Zmodernizowane boiska do siatkówki plażowej i badmintona oraz nowe ścieżki pieszo-rowerowe.

Turystyczny hit regionu

Władze miasta nie kryją ambicji – Piachy mają stać się, obok Lubianki, kolejnym turystycznym hitem Starachowic. Prezydent podkreśla, że projekt ma pogodzić potrzeby wielu grup „Piachy to wizytówka miasta. Chcemy nowej jakości, ale bez straty naturalnego klimatu”.

Choć w sezonie 2026 na Piachach zabraknie ratowników i bieżącej obsługi, plaża prawdopodobnie pozostanie dostępna dla tych, którzy mimo wszystko będą chcieli się tam poopalać. Oficjalne centrum letniej aktywności przeniesie się jednak na baseny letnie, które będą dostępne całkowicie za darmo. Wszystko po to, by już w kolejnym roku mieszkańcy mogli w pełni cieszyć się nowym, zrewitalizowanym kąpieliskiem, które stanie się idealną bazą wypadową w Góry Świętokrzyskie.