Województwo świętokrzyskie to region o unikalnej metryce. To tutaj, wśród jodłowych lasów i jurajskich ostańców, ukryte są osady o nazwach tak trudnych, że miewamy z nimi problem. Wybraliśmy dla Was kilka najbardziej wymagających punktów na mapie regionu, które sprawią, że Wasz aparat mowy wejdzie na najwyższe obroty. Przygotujcie się na podróż przez fonetyczne meandry Ponidzia i doliny Kamiennej. Dasz radę je wymówić?

Krzcięcice (powiat jędrzejowski)

Wymowa fonetyczna: [Ksh-che-n-chi-tse]

Ta nazwa to prawdziwy lingwistyczny rollercoaster. Etymologia wywodzi się od staropolskich imion takich jak Krzęta lub Chrzczęta. W dokumentach z XIV wieku pojawia się nawet zapis Chrancicz.

Ciekawostka historyczna: Wieś była ważnym ośrodkiem reformacji. W XVI wieku tutejszy kościół pełnił funkcję zboru kalwińskiego, a później został przekazany Braciom Polskim (Arianom).

Atrakcje turystyczne: Główną atrakcją jest późnogotycki kościół pw. św. Prokopa z lat 1531–1542, posiadający unikalne sklepienia gwiaździste z herbami Jastrzębiec i Topór. Na obrzeżach wsi znajdziecie uroczy, choć nieco zaniedbany dworek z XIX wieku, należący niegdyś do rody Hussarzewskich.

Zobacz Krzcięcice na zdjeciach

17

Szwarszowice (powiat ostrowiecki)

Wymowa fonetyczna: [Shvar-sho-vi-tse]

Nazwa Szwarszowice ewoluowała przez wieki – od XV-wiecznych Szwarzischowycze po XIX-wieczne Swarszowice. Pochodzenie nazwy wiąże się prawdopodobnie z imieniem właściciela (Warsz).

Ciekawostka historyczna: W miejscowości krąży legenda o glinianym dzbanie ze skarbem, który miał wykopać jeden z mieszkańców na miejscu dawnej karczmy. W 1944 roku majątek był areną walki oddziału Armii Ludowej z żandarmerią niemiecką i oddziałem AK „Białe Barwy”.

Atrakcje turystyczne: Symbolem wsi jest murowany wiatrak typu holenderskiego z II połowy XIX wieku, będący własnością Muzeum Wsi Kieleckiej. Można tu też odwiedzić „Stanisławskie minizoo” z modelami świętokrzyskiej fauny naturalnej wielkości.

Zobacz wiatrak w Szwarszowicach na zdjeciach

13

Krzczonowice (powiat ostrowiecki)

Wymowa fonetyczna: [Ksh-cho-no-vi-tse]

Podobnie jak w przypadku Krzcięcic, mamy tu do czynienia z trudną zbitką „krzcz”. Nazwa wywodzi się od staropolskiego imienia Krzczon (wariant imienia Krystyn). To wieś o rolniczym charakterze, położona w gminie Ćmielów.

Ciekawostka historyczna: Region ten od wieków związany był z wydobyciem kamienia i rolnictwem, co widać w architekturze dawnych zagród.

Atrakcje turystyczne: Bliskość Jury Świętokrzyskiej sprawia, że to świetna baza wypadowa do wąwozów lessowych. W sąsiedztwie znajduje się Ćmielów, słynący z najstarszej w Polsce fabryki porcelany.

Zobacz rynek w Ćmielowie na zdjęciach

33

Chroberz (powiat pińczowski)

Wymowa fonetyczna: [Hro-be-sh]

Według sztucznej inteligencji to jedna z najtrudniejszych nazw w regionie, choć dla lokalsów brzmi dumnie i dźwięcznie. Nazwa wsi ma metrykę średniowieczną i pochodzi od nazwy osobowej Chrobry, co w staropolszczyźnie oznaczało „dzielny”. Legenda głosi, że sam król Bolesław Chrobry, wracając z wyprawy kijowskiej około 1020 roku, założył tu zamek i parafię.

Ciekawostka historyczna: Chroberz gościł wielkie osobistości – od królewicza węgierskiego Andrzeja po Kazimierza Wielkiego, który leczył tu rany po wypadku na polowaniu. W okresie II wojny światowej stacjonował tu brutalny oddział SS pod dowództwem Theo van Eupena.

Atrakcje turystyczne: Absolutnym „must-see” jest Pałac Wielopolskich, neorenesansowe arcydzieło zaprojektowane przez Henryka Marconiego. Otacza go park w stylu angielskim z kilkusetletnimi miłorzębami. Dla aktywnych Chroberz oferuje nowoczesną przystań kajakową i spływy malowniczą rzeką Nidą.

4

Dlaczego te nazwy są tak trudne? Analiza lingwistyczna

Sekret trudności świętokrzyskich nazw tkwi w zbitkach spółgłoskowych, które wymagają niezwykłej precyzji artykulacyjnej. Lingwiści wskazują, że formy takie jak „krzcz” (w Krzczonowicach) to pozostałości po dawnych procesach fonetycznych języka staropolskiego, gdzie redukcja samogłosek (jerów) doprowadziła do sąsiedztwa głosek, które naturalnie rzadko ze sobą występują.

Wpływ na brzmienie ma także dialekt małopolski, który dominuje w tym regionie. To właśnie on wpłynął znacząco na ukształtowanie się polskiego języka literackiego na przełomie XIV i XV wieku. Porównując te nazwy do innych regionów, np. Kaszub, gdzie występują specyficzne samogłoski i proces kaszubienia, świętokrzyskie łamańce opierają się głównie na „szumieniu” i „syczeniu”.

Wyzwanie. Powiedz to 3 razy szybko!

Krzczonowice w Krzcięcicach. Chroberska Nida w Szwarszowicach. Dzierążnia dzierży trzcinę w Trzciance.

Mapa i praktyczne wskazówki

Jak dotrzeć do tych lingwistycznych pułapek? Najlepiej zaplanować weekendową trasę autem lub rowerem.

Trasa „Świętokrzyskie Łamańce”:

Start : Kielce – baza wypadowa.

: Kielce – baza wypadowa. Etap 1 : Kierunek wschód na Szwarszowice (zobacz wiatrak!)i dalej do Krzczonowic oraz Ćmielowa.

: Kierunek wschód na Szwarszowice (zobacz wiatrak!)i dalej do Krzczonowic oraz Ćmielowa. Etap 2 : Przejazd na południe na Ponidzie. Cel: Chroberz. Dojazd z Kielc trasą nr 73, a w Morawicy skręt na Pińczów (DW766)

: Przejazd na południe na Ponidzie. Cel: Chroberz. Dojazd z Kielc trasą nr 73, a w Morawicy skręt na Pińczów (DW766) Etap 3: Z Chrobrza to już tylko „rzut beretem” do Krzcięci i Dzierążni.

Świętokrzyskie to region, który uczy pokory wobec języka ojczystego, ale też nagradza niesamowitymi widokami i bogatą historią. Odwiedzając Chroberz, Krzcięcice czy Szwarszowice, nie tylko testujecie swoją dykcję, ale dotykacie samych korzeni polskiej państwowości. Ten region, wciąż nieco nieodkryty i wolny od tłumów, czeka na śmiałków, którzy nie boją się „połamać języka” dla pięknych wspomnień.