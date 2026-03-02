Skarżyskie zakłady MESKO w programie SAFE

Jak podkreślali podczas konferencji prasowej Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz posłowie Artur Gierada i Lucjan Pietrzczyk, głównym atutem programu SAFE jest jego efektywność kosztowa. Dzięki wykorzystaniu unijnych mechanizmów wypracowanych m.in. podczas polskiej prezydencji, Polska może pożyczać środki na zbrojenia znacznie taniej niż dotychczas.

Skarżyskie Mesko, które nie jest już tylko chlubą naszego regionu, ale chlubą całej Polski, ponieważ jest zakładem nowoczesnym, produkującym bardzo dobrą broń, która jest hitem eksportowym. I tego wszystkiego nie udałoby się zrobić, gdyby nie pieniądze. To jest dowód na to, że to, co produkujemy tutaj daje nam, Polakom, bezpieczeństwo, ale również potrafi być dobrym towarem eksportowym - powiedział poseł Artur Gierada.

Miliardy z programy SAFE dla skarżyskiego MESKO

Do skarżyskich zakładów MESKO z programy SAFE, ma trafić 24 miliardy złotych. Program SAFE to program pożyczek na finansowanie inwestycji zbrojeniowych w Europie. Jest on elementem szerszego planu dozbrajania Europy, który Komisja Europejska przygotowała na wniosek państw członkowskich i przedstawiła w marcu 2025 roku.

Jesteśmy w miejscu, które jest sercem całego przemysłu zbrojeniowego naszego regionu, ale też bardzo ważnym miejscem na mapie tego przemysłu w Polsce. Zakłady MESKO w Skarżysku-Kamiennej mają otrzymać 24 miliardy złotych co stanowi 14% wartości operacyjnej programu - powiedział poseł Lucjan Pietrzczyk.

Skarżyskie MESKO beneficjentem programu SAFE

Jeszcze w 2023 roku w Mesko pracowało 2 700 osób. Dzisiaj we wszystkich oddziałach pracuje 3 200 osób. W obecnym roku, planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia we wszystkich oddziałach Mesko o kolejne 300 osób. Łącznie byłoby zatrudnionych 3,5 tysiąca osób. Program SAFE to też konkretna szansa dla mieszkańców tego miasta, miasta Skarżyska-Kamiennej i okolic. Ten wzrost zatrudnienia nastąpił m. in. dzięki wzrostowi mocy produkcyjnych i nowym zamówieniom - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program SAFE. Na co zostaną przeznaczone środki?

trzy fabryki amunicji (m.in. w Kraśniku, Pionkach i Bydgoszczy),

wyrzutnie Piorun z Mesko,

radary kierowania ogniem Sajna,

moździerze Rak i armatohaubice Krab z Huty Stalowa Wola,

transportery Rosomak,

bojowe wozy piechoty Borsuk,

drony FlyEye Grupy WB,

systemy dla programu „Tarcza Wschód”.

Program SAFE. Ogromne pieniądze na obronność

Program SAFE to największy w historii projekt modernizacji polskiej armii w tak krótkim czasie. Jego celem ma być wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększenie odporności państwa na zagrożenia militarne i cybernetyczne.

Program SAFE. Klucz do bezpieczeństwa czy polityczny hazard?

Ustawa wdrażająca program modernizacji obronnej SAFE trafiła na biurko Prezydenta, kończąc burzliwy etap prac w parlamencie. Choć obie strony sceny politycznej zgadzają się co do konieczności wzmacniania granic, opozycja bije na alarm w kwestii procedur towarzyszących tej konkretnej ustawie.

Jeśli Prezydent zdecyduje się na jej podpisanie, program SAFE stanie się fundamentem nowej architektury bezpieczeństwa kraju. Jeśli jednak podzieli wątpliwości opozycji dotyczące transparentności finansowania, projekt może zostać skierowany do Trybunału Konstytucyjnego lub zawetowany.