Świętokrzyskie. Raków

Raków to wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Do końca 2015 roku była osadą, dawniej miastem. W latach 70. XVI wieku Raków był miastem prywatnym położonym w powiecie wiślickim województwa sandomierskiego, własność kasztelana Jana Sienieńskiego. Raków jest położony nad rzeką Czarną przy zalewie Chańcza w kierunku południowo-wschodnim od Kielc, w odległości 15 km na północny zachód od Staszowa. W XVII wieku ważny ośrodek ruchu braci polskich.

Raków – miejscowość odnotowana w słynnej Wielkiej Encyklopedii Francuskiej z 1765 roku, w XVI i XVII w. sławna jako Nowe Jeruzalem i Polskie Ateny, miejsce gdzie odbywały się dysputy protestantów różnych kierunków i różnych narodowości, również z osiedlającymi się w nim katolikami i Żydami. Raków należy z pewnością do niezwykle atrakcyjnych historycznie miejsc na terenie powiatu kieleckiego. Położone jest dogodnie na ruchliwym szlaku z Kielc do Staszowa.

osada w czasie reformacji była najważniejszym ośrodkiem intelektualnym braci polskich - odbyło się tu 30 synodów arianskich z przedstawicielami z całej Europy

w 1620 roku otwarto tu Akademię Rakowską słynną na całą Polskę

znajdziecie tam kościół św. Trójcy - wczesnobarokową świątynię z XVII wieku ufundowaną przez przeciwnika arian - biskupa krakowskiego Jakuba Zadzik

nazwa miejscowości wzięta została od herbu żony Jana Sienieńskiego, Jadwigi Gnojeńskiej - Raka (Warnia) i od godła herbowego utworzony został herb miasta - czerwony rak na białym polu

27 marca roku 1567 r. właściciel miasta Jan Sienieński, mając zgodę króla polskiego Zygmunta Augusta, wydał przywilej lokacyjny na zasadzenie miasta Raków na prawie magdeburskim na wzór miasta Krakowa. Dwa lata potem przybyli pierwsi wyznawcy antytrynitaryzmu, którzy zamierzali utworzyć tu Nowe Jeruzalem no wzór gminy wczesnochrześcijańskiej. Wielu spośród nich było pochodzenia szlacheckiego - co dało powód do określenia Rakowa jako "miasta panów apostołów". W 1569 r. miasto stało się centrum religijno-kulturalnym, jak ich określano, socynian, antytrynitarzy, czy Braci Polskich. Porządek w roku 1572 r. zaprowadził osiadły w Rakowie, aptekarz krakowski Jakub Ronemberg, który stworzył tu formalny zbór ariański.

