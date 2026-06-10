Poważny wypadek na skrzyżowaniu w Skarżysku-Kamiennej. Poszkodowane dwie kobiety w ciąży

Do poważnego wypadku doszło w środę (10.06.) przed południem na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku-Kamiennej. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych są osoby poszkodowane, w tym kobieta w ciąży. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Poszkodowane zostały dwie kobiety w ciąży.

i Autor: PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe