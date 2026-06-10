Wypadek na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku
Służby ratunkowe ze Skarżyska-Kamiennej interweniują na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz patrol policji.
Około godziny 10:20 do stanowiska kierowania skarżyskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera w Skarżysku-Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa. Łącznie trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Są to kierujący pojazdami oraz pasażerka Golfa. Obecnie policjanci wykonują czynności na miejscu zdarzenia - powiedziała nam Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.
Pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby, w tym dwie kobiety z których jedna jest w ciąży wczesnej, a druga zaawansowanej. Cała trójka została zabrana do szpitala na dalsze badania - uzupełnia Młodszy kapitan Rafał Maciejczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.