Pożar drewnianego domu w Tarczku. Dwie starsze osoby straciły dach nad głową

Dawid Bąk
2026-03-20 6:55

Nocny pożar domu jednorodzinnego w Tarczku postawił na nogi służby ratunkowe. Siedem zastępów straży pożarnej przez cztery godziny walczyło z ogniem, który strawił dach oraz wyposażenie budynku. Mieszkające w domu dwie starsze osoby zdołały ewakuować się o własnych siłach.

Pożar domu w Tarczku

Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Nocny pożar domu w Tarczku. Spłonął dach i wyposażenie budynku

Informacja o pożarze w miejscowości Tarczek (gmina Pawłów) wpłynęła do strażaków w piątek (20.03) około godziny 1:00. Akcja gaśnicza trwała blisko 4 godziny. Dwie starsze osoby, które zamieszkiwały budynek ewakuowały się przed przybyciem ratowników. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zgłoszenie o pożarze dotarło do nas od lokatora domu. W momencie przybycia zastępów, pożarem objęty był drewniany budynek o wymiarach 8 na 8 metrów i wysokości około 5 metrów, kryty gontem. Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar i jednego prądu wody w osłonie na sąsiadujący budynek mieszkalny. W momencie ugaszenia pożaru strażacy przystąpili do prac rozbiórkowych i przelewowych związanych z pogorzeliskiem, aby wyeliminować ewentualne ukryte zarzewia ognia. Na miejscu pojawiło się również pogotowie energetyczne i gazowe, które potwierdziły prawidłowość, jeśli chodzi o zabezpieczenie - powiedział nam Michał Polański z KP PSP w Starachowicach.

Pożar drewnianego domu w Tarczku. Zdjęcia

Pożar domu w Tarczku
Jaka była przyczyna pożaru drewnianego domu w Tarczku?

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Lokatorom, którzy opuścili płonący budynek nic się nie stało i znaleźli schronienie u rodziny. Niestety budynek nie nadaje się do zamieszkania.

Polecany artykuł:

Przełom w sprawie tragedii w Skarżysku-Kamiennej. Zarzuty zabójstwa i areszt dl…
