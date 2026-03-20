Nocny pożar domu w Tarczku. Spłonął dach i wyposażenie budynku

Informacja o pożarze w miejscowości Tarczek (gmina Pawłów) wpłynęła do strażaków w piątek (20.03) około godziny 1:00. Akcja gaśnicza trwała blisko 4 godziny. Dwie starsze osoby, które zamieszkiwały budynek ewakuowały się przed przybyciem ratowników. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zgłoszenie o pożarze dotarło do nas od lokatora domu. W momencie przybycia zastępów, pożarem objęty był drewniany budynek o wymiarach 8 na 8 metrów i wysokości około 5 metrów, kryty gontem. Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar i jednego prądu wody w osłonie na sąsiadujący budynek mieszkalny. W momencie ugaszenia pożaru strażacy przystąpili do prac rozbiórkowych i przelewowych związanych z pogorzeliskiem, aby wyeliminować ewentualne ukryte zarzewia ognia. Na miejscu pojawiło się również pogotowie energetyczne i gazowe, które potwierdziły prawidłowość, jeśli chodzi o zabezpieczenie - powiedział nam Michał Polański z KP PSP w Starachowicach.

Jaka była przyczyna pożaru drewnianego domu w Tarczku?

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Lokatorom, którzy opuścili płonący budynek nic się nie stało i znaleźli schronienie u rodziny. Niestety budynek nie nadaje się do zamieszkania.