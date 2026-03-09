Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 4 marca 2026 roku, około godziny 5:30 rano. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze drewnianego, opuszczonego budynku mieszkalnego w zachodniej części miasta. Akcja ratunkowa była prowadzona w skrajnie trudnych warunkach, a w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 strażaków i 6 pojazdów.

Tragiczny bilans ognia

W płonącym budynku znajdowały się cztery osoby. Strażacy ewakuowali z wnętrza trzech nieprzytomnych poszkodowanych: 58-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 58 i 25 lat. Niestety, mimo podjętej reanimacji, lekarz stwierdził zgon całej trójki.

Czwarta osoba przebywająca w budynku, 42-letni mężczyzna, zdołał opuścić płonącą pułapkę o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem służb. Z licznymi oparzeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie wciąż walczy o życie.

To nie był nieszczęśliwy wypadek

Choć śledczy brali pod uwagę różne scenariusze, w tym przypadkowe zaprószenie ognia, wstępne opinie biegłych wskazały na celowe podpalenie. Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury szybko wytypowali i zatrzymali podejrzanego – 43-letniego mężczyznę.

Prokuratura postawiła mu niezwykle ciężkie zarzuty:

Zabójstwa trzech osób.

Usiłowania zabójstwa czwartego mężczyzny.

Spowodowania u ocalałego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Decyzja sądu i grożąca kara

W sobotę Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara nie krótsza niż 15 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotnie więzienie. Pożar ten uznawany jest za jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w powiecie skarżyskim w ciągu ostatnich kilkunastu lat