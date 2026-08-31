Pożar w fabryce dronów wojskowych w Skarżysku-Kamiennej. Policja bada przyczyny, ulica zablokowana

Co w tej chwili udało się ustalić policji? Przebieg czynności śledczych

Teren zakładu został natychmiast zabezpieczony przez funkcjonariuszy policji oraz pozostałe służby ratunkowe. Zgłoszenie oraz pierwsze ustalenia opisuje nadkom. Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej:

Dostaliśmy zgłoszenie do skarżyskiej komendy, że jest pożar na terenie hali zakładu zajmującego się właśnie tą produkcją systemów bezzałogowych w Skarżysku-Kamiennej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy ustalają dokładne przyczyny pojawienia się ognia.

Po zakończeniu działań gaśniczych pogorzelisko przekazano policjantom, którzy rozpoczęli dochodzenie mające na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia. Jak dodaje nadkom. Anna Sławińska:

Na miejscu pracują policjanci, wykonują oględziny miejsca pożaru oraz prowadzą szerokie działania operacyjne zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.

W trakcie prowadzonych czynności śledczy wykorzystują także specjalistyczny sprzęt:

Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin, miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.

Jak dowiedział się reporter Radia ESKA policja bada różne hipotezy i nie wyklucza ewentualnego podpalenia.

Fotorelacja reporterów Radia ESKA

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Akcja gaśnicza straży pożarnej

Działania strażaków na miejscu pożaru trwały około dwóch godzin. Uczestniczyło w nich pięć zastępów strażackich w sile 25 ratowników.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu do obiektu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ugaszeniu pożaru za pomocą prądów wody — poinformował Rafał Maciejczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Ulica Obuwnicza tymczasowo zablokowana

Na miejscu jest reporter Radia ESKA Starachowice, który potwierdza informacje o zablokowaniu ulicy.

Na czas trwania śledztwa i oględzin miejsca zdarzenia ulica Obuwnicza w Skarżysku Kamiennej rzeczywiście została całkowicie zamknięta dla ruchu. Dojazd bezpośrednio pod teren zakładu jest niemożliwy, a kierowcy są kierowani na trasy alternatywne.

Zakład produkcyjny przy ulicy Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej należy do firmy WB Electronics, będącej spółką wiodącą w Grupie WB, największą prywatną firmą zbrojeniową w Polsce oraz jednym z liderów technologicznych polskiej armii. W obiekcie tym wytwarzane są części do dronów oraz systemy bezzałogowe, a w strukturze budynku mieści się między innymi dział montażu. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych rozwiązań dla sektora obronnego, obejmujących cyfrowe systemy dowodzenia, zautomatyzowane systemy kierowania ogniem, środki łączności, a także nowoczesne systemy bezzałogowe i uderzeniowe.