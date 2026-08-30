Finał Dni Starachowic z ESKA Music Tour jakiego nie zapomnicie. T.Love zagrał kultowe hity

Koncert T.Love na finał Dni Starachowic 2026

Morze ludzi pod sceną i atmosfera, której nie da się opisać – tak w skrócie wyglądał ten wyjątkowy wieczór. Tysiące fanów połączyły siły, by wspólnie stworzyć jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tego sezonu, a energia pod sceną była elektryzująca. Prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła podczas koncertu T.Love z charyzmatycznym Muńkiem Staszczykiem, kiedy cały tłum jednym głosem odśpiewał ponadczasowe hity legendarnej grupy. Tegoroczne Dni Starachowic odbyły się w ramach trasy Eska Music Tour.

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Dni Starachowic 2026 z ESKA Musi Tour. T.Love i Muniek Staszczyk na finał

Finał tegorocznych Dni Starachowic, bezsprzecznie pokazał, że muzyka T.Love całkowicie opiera się upływowi czasu i od lat łączy ze sobą całe pokolenia. Pod sceną ramię w ramię bawili się zarówno ci, którzy wychowywali się na ich pierwszych utworach, jak i młodsi fani, z jednakowym entuzjazmem reagujący na każde uderzenie instrumentów.

Od punkowej zadymy do legendy. Jak T.Love podbiło Polskę?

Zespół T.Love powstał w 1982 roku w Częstochowie, początkowo pod nazwą Teenage Love Alternative, wyrastając bezpośrednio z buntu i surowej energii polskiej sceny punkrockowej. Z biegiem lat i po skróceniu nazwy, Muniek Staszczyk wraz ze zmieniającym się składem przeprowadził grupę przez stylistyczną ewolucję, płynnie łącząc punk z pop rockiem, rock'n me i reggæ. To właśnie ten unikalny zmysł do pisania chwytliwych, a zarazem autentycznych i pełnych celnych obserwacji społecznych tekstów sprawił, że z podziemnej formacji T.Love wyrosło na absolutnego giganta polskiej sceny muzycznej.

Dni Starachowic 2026. Dwudniowe święto muzyki z ESKA Music Tour

Święto Starachowic na terenach zielonych MOSiR-u przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości z całego regionu. Dwudniowy maraton muzyczny zorganizowany w ramach trasy Eska Music Tour zaoferował wyjątkową mieszankę stylistyczną – sobota upłynęła pod znakiem hip-hopowych brzmień w wykonaniu Fukaja oraz Young Igiego, z kolei niedzielna część wydarzenia rozgrzała publiczność wystąpieniami Skolima, Bryski i zespołu T.Love z Muńkiem Staszczykiem. Całości dopełniły: III Zlot Zabytkowych Autobusów, licznie strefy gastronomiczne, atrakcje dla najmłodszych oraz strefy aktywności przygotowane przez partnerów wydarzenia i Radio ESKA. Do zobaczenia za rok.