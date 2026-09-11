Recydywa w Suchedniowie

Wszystko zaczęło się we wtorek w Suchedniowie. Mężczyzna podróżował hulajnogą elektryczną po wypiciu alkoholu. Kontrola zakończyła się krótką rozmową z policjantami oraz rachunkiem na 1000 złotych za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Wielu po takiej wpadce wstawiłoby sprzęt do piwnicy i przeanalizowało życiowe wybory. Ale nie ten kierowca.

Ucieczka na hulajnodze i skumulowany mandat

Zaledwie dwa dni później 48-latek znów wyszedł na trasę. Gdy zauważył policyjny patrol, postanowił zignorować sygnały do zatrzymania i spróbować ucieczki. Jazda na dwukołowcu z niewielkim silniczkiem w starciu z policyjnym pościgiem od początku nie rokowała dobrze. Po szybkim ujęciu okazało się, że lista przewinień jest wyjątkowo długa:

Ponad pół promila alkoholu. Badanie alkomatem wykazało stan nietrzeźwości, za co sam taryfikator przewiduje 2500 zł.

Badanie alkomatem wykazało stan nietrzeźwości, za co sam taryfikator przewiduje 2500 zł. Nielegalny wjazd na jezdnię. Mężczyzna jechał ulicą, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Według przepisów hulajnogą można wjechać na jezdnię tylko wtedy, gdy ograniczenie wynosi maksymalnie 30 km/h, a w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej.

Mężczyzna jechał ulicą, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Według przepisów hulajnogą można wjechać na jezdnię tylko wtedy, gdy ograniczenie wynosi maksymalnie 30 km/h, a w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej. Niezatrzymanie się do kontroli. Próba uniknięcia odpowiedzialności drastycznie podniosła rachunek.

Mundurowi nie stosowali już taryfy ulgowej.

Finalnie podróż zakończyła się dużo drożej. Za te czyny otrzymał on mandat karny w wysokości 7600 złotych. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy – przekazuje podkom. Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Autor: KPP Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe Próbował uciekać przed policją na hulajnodze. Kosztowało go to 7600 zł

Przypominajka dla roztargnionych

Łącznie dwie podejrzane przejażdżki kosztowały 48-latka aż 8600 złotych. Policjanci po raz kolejny przypominają, że hulajnoga elektryczna w świetle prawa jest pojazdem, a nie zabawką do wracania z imprezy.