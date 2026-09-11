Próbował uciekać przed policją na hulajnodze. Kosztowało go to 7600 zł

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-09-11 11:17

Są sytuacje, w których najlepiej po prostu odpuścić. Pewny 48-latek z powiatu skarżyskiego postanowił jednak udowodnić, że zakazy są po to, by je łamać — a przy okazji przetestować cierpliwość lokalnej drogówki. Efekt? W ciągu zaledwie kilku dni z jego portfela wyparowała kwota, za którą mógłby kupić całkiem niezłe używane auto.

Mężczyzna przy hulajnodze obok radiowozu podczas kontroli. O wysokim mandacie za ucieczkę przeczytasz w Eska Starachowice.
Autor: KPP Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe Próbował uciekać przed policją na hulajnodze. Kosztowało go to 7600 zł

Recydywa w Suchedniowie

Wszystko zaczęło się we wtorek w Suchedniowie. Mężczyzna podróżował hulajnogą elektryczną po wypiciu alkoholu. Kontrola zakończyła się krótką rozmową z policjantami oraz rachunkiem na 1000 złotych za jazdę w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila). Wielu po takiej wpadce wstawiłoby sprzęt do piwnicy i przeanalizowało życiowe wybory. Ale nie ten kierowca.

Ucieczka na hulajnodze i skumulowany mandat

Zaledwie dwa dni później 48-latek znów wyszedł na trasę. Gdy zauważył policyjny patrol, postanowił zignorować sygnały do zatrzymania i spróbować ucieczki. Jazda na dwukołowcu z niewielkim silniczkiem w starciu z policyjnym pościgiem od początku nie rokowała dobrze. Po szybkim ujęciu okazało się, że lista przewinień jest wyjątkowo długa:

  • Ponad pół promila alkoholu. Badanie alkomatem wykazało stan nietrzeźwości, za co sam taryfikator przewiduje 2500 zł.
  • Nielegalny wjazd na jezdnię. Mężczyzna jechał ulicą, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Według przepisów hulajnogą można wjechać na jezdnię tylko wtedy, gdy ograniczenie wynosi maksymalnie 30 km/h, a w pobliżu nie ma ścieżki rowerowej.
  • Niezatrzymanie się do kontroli. Próba uniknięcia odpowiedzialności drastycznie podniosła rachunek.

Mundurowi nie stosowali już taryfy ulgowej.

Finalnie podróż zakończyła się dużo drożej. Za te czyny otrzymał on mandat karny w wysokości 7600 złotych. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy – przekazuje podkom. Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Próbował uciekać przed policją na hulajnodze. Kosztowało go to 7600 zł
Autor: KPP Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe Próbował uciekać przed policją na hulajnodze. Kosztowało go to 7600 zł

Przypominajka dla roztargnionych

Łącznie dwie podejrzane przejażdżki kosztowały 48-latka aż 8600 złotych. Policjanci po raz kolejny przypominają, że hulajnoga elektryczna w świetle prawa jest pojazdem, a nie zabawką do wracania z imprezy.

Apelujemy o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego i innych – podsumowuje podkom. Anna Sławińska.

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