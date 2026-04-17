W Skarżysku-Kamiennej wystartowały Targi Służby i Pracy

Targi, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, mają charakter informacyjno-rekrutacyjny i są skierowane zarówno do młodych ludzi, jak i osób rozważających zmianę ścieżki zawodowej. Ich głównym celem jest przybliżenie możliwości służby w Wojsku Polskim oraz pokazanie jego nowoczesnego potencjału.

Na uczestników czekają pokazy najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, w tym czołgów, pojazdów opancerzonych i dronów, a także dynamiczne prezentacje wyszkolenia żołnierzy oraz pokazy pierwszej pomocy i medycyny pola walki.

Targi wojskowe w Skarżysku-Kamiennej

Trzecie wojskowe targi mają na celu propagowanie służby wojskowej. Będą obecni przedstawiciele różnych jednostek, w tym 18. Dywizji, która zaprezentuje najwięcej nowoczesnego sprzętu, m.in. najnowszą wersję czołgu Abrams czy moździerze Rak. Pokażemy także działalność jednostek, takich jak Centrum Przygotowań do Misji czy Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Można dowiedzieć się, jak wygląda służba – zapowiada pułkownik Tomasz Maj.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o dodatkowe atrakcje. Uczestnicy mogą skorzystać ze strzelnicy pneumatycznej, zobaczyć występy artystyczne oraz pokazy sportowe. Dodatkowo wystąpi Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Można też skorzystać z bezpłatnej strzelnicy wirtualnej i spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki.

W wydarzenie aktywnie włączyła się również młodzież. W auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zaprezentują się uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego, które działają już od trzech lat. Młodzież pokaże m.in. udzielanie pierwszej pomocy.

Targi Służby i Pracy w Skarżysku. Wojsko Polskie kusi nowoczesnością i stabilną ścieżką kariery

Dziś od godziny 9.00 odwiedzający mają unikalną okazję, by wyjść poza ramy widowiskowych pokazów i osobiście porozmawiać z rekruterami. Uczestnicy targów na bieżąco uzyskują szczegółowe informacje o warunkach wstąpienia w szeregi armii oraz, przy wsparciu profesjonalistów, planują swoje indywidualne ścieżki kariery w wojsku. Wydarzenie odbywa się na terenie Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej i potrwa do jutra.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 w każdym województwie

Targi odbywają się symultanicznie w Płocku (wydarzenie główne) oraz w 15 innych miastach w całej Polsce. W lokalizacjach poza Płockiem, targi będą otwarte w godzinach od 9:00 do 17:00.