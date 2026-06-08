Weekend z suchymi kranami – gdzie zabraknie wody?

Najpoważniejsze utrudnienia czekają nas w nadchodzący weekend. Ze względu na remont głównego zasilania części miasta, od soboty (13 czerwca) od godziny 8:00 aż do poniedziałku (15 czerwca) do godziny 8:00, mieszkańcy siedmiu osiedli muszą liczyć się ze spadkami ciśnienia lub nawet całkowitym brakiem wody w kranach.Problem dotyczy ogromnego obszaru miasta. Na liście „zagrożonych” znalazły się osiedla:

Las,

Majówka,

Stadion,

Orłowo,

Górniki,

Lubianka,

Wanacja

Wodociągi apelują do wszystkich mieszkańców tych rejonów o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody w tym czasie. Warto wcześniej zrobić zapasy do celów spożywczych i higienicznych.

i Autor: Bartosz Manicz Weekend z suchymi kranami – gdzie zabraknie wody?

Ulica Partyzantów całkowicie zablokowana

Zanim jednak nadejdzie „suchy weekend”, kierowcy zderzą się z problemami na drogach. Już od środy (10 czerwca) aż do poniedziałku (15 czerwca) ulica Partyzantów będzie całkowicie nieprzejezdna.

Drogowcy zamkną odcinek od ronda (zbieg ulic Oświatowej i Szkolnej) aż do skrzyżowania z ulicą Lipową. Największych utrudnień i fizycznej blokady jezdni należy spodziewać się na wysokości numerów 11 i 12.

Kto przejedzie mimo zakazu? Choć dla zwykłego ruchu droga będzie zamknięta, PWiK zapewnia, że dojazd do posesji na wyłączonym odcinku zostanie utrzymany dla:

wszystkich mieszkańców danej ulicy,

służb ratunkowych - pogotowia, straży pożarnej oraz policji

Jeśli planujecie przejazd przez tę część miasta, lepiej już teraz zaplanujcie objazdy. Prace są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody w przyszłości, ale najbliższe dni będą wymagały od nas sporej cierpliwości.