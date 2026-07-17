Misja: Napełnić brzuchy „tych, którzy nie mają głosu”

To nie jest zwykła przejażdżka, to Charity Run z konkretnym celem. Stoneriver Crew postanowiło wesprzeć czworonożnych podopiecznych z Rudnika oraz SOPZ CANE FERITO, organizując wielką zbiórkę darów. Akcja rusza 17 lipca 2026 roku i potrwa przez najbliższy tydzień. Zamiast zmuszać każdego do wyprawy do Rudnika, motocykliści przygotowali sieć punktów zbiórki w całym powiecie starachowickim.

Co jest potrzebne? Jakość, nie tylko ilość!

Organizatorzy stawiają sprawę jasno: zwierzaki zasługują na to, co najlepsze. Zamiast kilogramów taniej marketówki, apelują o mokrą karmę wysokiej jakości (np. Dolina Noteci), która zapewni psom i kotom bezpieczeństwo żywieniowe.Na liście "must-have" znalazły się:

Mokra karma (kluczowa dla zdrowia podopiecznych),

(kluczowa dla zdrowia podopiecznych), Pellet (potrzebny w każdych ilościach!),

(potrzebny w każdych ilościach!), Akcesoria: smycze, obroże, szelki oraz kagańce

Autor: Stoneriver/ Materiały prasowe Ryk silników i wielkie serca: Stoneriver Crew rusza na ratunek schronisku w Rudniku!

Gdzie możesz zostawić pomoc?

Nie musisz odpalać maszyny i pędzić do schroniska – wystarczy, że odwiedzisz jeden z poniższych punktów w godzinach ich pracy, a Stoneriver Crew zajmie się resztą. Po zakończeniu zbiórki motocykliści zorganizują specjalny rajd, odbiorą wszystkie dary i osobiście dostarczą je bezpośrednio do Rudnika. Szukaj koszy na dary w:

Starachowicach: Muzeum Przyrody i Techniki (recepcja) oraz Park Kultury,

Brodach: Centrum Kultury i Rekreacji (remiza strażacka),

Wąchocku: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

Pawłowie: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Dołącz do watahy!

„Czasem naprawdę niewiele trzeba, by pomóc” – przekonują organizatorzy. Jedna puszka dorzucona do koszyka podczas zakupów może zrobić różnicę między głodnym a sytym pyszczkiem. Stoneriver Crew zaprasza wszystkich: „Dołącz do nas i jedźmy razem dla tych, którzy nie mają głosu!”. Udostępnij informację o akcji i pomóż zapełnić magazyny schroniska, zanim czas definitywnie się skończy.