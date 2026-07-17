Stadion Granatu w Skarżysku-Kamiennej nabiera kształtów. Obiekt ma być gotowy jesienią

Remont stadionu Granatu w Skarżysku. Nowe trybuny, oświetlenie i infrastruktura zewnętrzna

Prace budowlane na stadionie Granatu przy ulicy Słonecznej z tygodnia na tydzień zyskują na dynamice. Najbardziej widoczne zmiany zaszły w strefie przeznaczonej dla kibiców i zawodników.

Zadaszenie i trybuna główna – nad całą trybuną główną wykonano już kompletne zadaszenie, pod którym zamontowano estetyczne krzesełka w barwach klubowych.

Oświetlenie – na terenie obiektu wykonano nowoczesne oświetlenie płyty boiska

Infrastruktura lekkoatletyczna – duże zmiany zachodzą wokół głównej płyty: trwają już intensywne przygotowania do montażu i położenia profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej, która rozszerzy funkcjonalność całego kompleksu

Bezpieczeństwo i komfort – wydzielono i w pełni wygrodzono sektor dla kibiców drużyn gości, w którym zamontowano nowe siedziska. Tuż przy płycie boiska stanęły także ławki dla zawodników rezerwowych

Dojazdy i otoczenie – wykonano już gruntowny remont przejazdu bramowego od strony ulicy Wioślarskiej. Sukcesywnie prowadzona jest renowacja zewnętrznego ogrodzenia. Skarpy wokół stadionu zostały wyrównane i obsiane trawą. Z kolei w północnej części obiektu przygotowano solidne podbudowy z tłucznia, ustawiono krawężniki i trwają przygotowania do układania nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych

Przebudowa stadionu skarżyskiego Granatu. Zaawansowane prace wewnątrz budynków

Równolegle z pozostałymi etapami inwestycji, modernizacja zaplecza socjalno-treningowego wielkimi krokami wkracza w swoją ostatnią fazę. W budynku klubowym zakończono już najważniejsze prace instalacyjne – ściany zostały w pełni otynkowane, a systemy wentylacyjne oraz instalacje elektryczne są kompletnie rozprowadzone. Obecnie wykonawcy skupiają się na pracach wykończeniowych wewnątrz obiektu. Intensywne roboty trwają m.in. w szatniach dla gospodarzy i gości, pokojach trenerskich i sędziowskich, pomieszczeniach gospodarczych oraz w przestrzeni dedykowanej pod przyszłą siłownię. Zmiany widać również w sąsiednim budynku sanitarnym, gdzie na podłogach ułożono już terakotę. Cały kompleks z każdym dniem nabiera coraz bardziej profesjonalnego i nowoczesnego charakteru.

Stadion Granatu w Skarżysku przechodzi metamorfozę. Dlaczego murawa z siewu?

Sercem trwającej modernizacji jest płyta główna boiska, na której obecnie pracuje ciężki sprzęt, precyzyjnie niwelując i profilując grunt pod przyszłą nawierzchnię. Choć na rynku popularne są szybkie rozwiązania, po wnikliwych konsultacjach z wykonawcą podjęto decyzję o wyborze tradycyjnego wysiewu trawy zamiast gotowej darni z rolki. To długofalowa inwestycja w trwałość obiektu – siana bezpośrednio w przygotowane podłoże trawa tworzy znacznie głębszy, silniejszy i bardziej zwarty system korzeniowy. W efekcie nowa murawa zyska wyjątkową odporność na dynamiczne zwroty czy wślizgi, eliminując ryzyko przesuwania się lub odklejania nawierzchni podczas gry. Dzięki naturalnej adaptacji do lokalnych warunków glebowych trawa będzie zdrowsza, co w przyszłości przełoży się na zdecydowanie niższe koszty jej pielęgnacji oraz bieżącej konserwacji.

Modernizacja stadionu przy ulicy Słonecznej to efekt realistycznego podejścia do planowania inwestycji – mówi Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, Arkadiusz Bogucki. Świadomie określiliśmy zakres prac tak, aby odpowiadał on rzeczywistym potrzebom środowiska sportowego i jednocześnie mieścił się w możliwościach finansowych miasta. Dzięki temu realizujemy projekt solidny, przemyślany i możliwy do domknięcia bez zbędnego ryzyka. To jednak dopiero jeden z elementów szerszej strategii, jaką przygotowaliśmy z myślą o skarżyskim sporcie. Kolejne rozwiązania, które ogłosimy w najbliższym czasie, będą naturalnym uzupełnieniem tego, co dzieje się dziś na stadionie Granatu. Już teraz mogę zapewnić, że to nie koniec dobrych wiadomości dla naszych klubów, zawodników i kibiców.

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Modernizacja stadionu Granatu to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Skarżysku-Kamiennej – podkreśla Konrad Wikarjusz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Inwestycji. Chcemy, aby ten obiekt był bezpieczną wizytówką naszego miasta, z której dumni będą zarówno zawodnicy, jak i kibice. Cieszy mnie, że prace nabrały takiego tempa. Dbamy o każdy detal, od zaplecza socjalnego, przez bezpieczeństwo na trybunach, aż po murawę. To krok milowy dla rozwoju lokalnego sportu i wychowania kolejnych pokoleń skarżyskich talentów.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada bieżącego roku.