Rządził na drogach i piaskach Sahary, przegrał z nową rzeczywistością. Zobacz archiwalne zdjęcia FSC

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-02-21 9:46

Kiedyś te hale tętniły życiem, a ze Starachowic wyjeżdżały pojazdy, które znał cały świat. Dziś archiwalne zdjęcia Fabryki Samochodów Ciężarowych (FSC) z lat 70. budzą ogromny sentyment, ale i smutek. To opowieść o potędze, sukcesie na rajdzie Paryż-Dakar i bolesnym zderzeniu z nową rzeczywistością, które doprowadziło do upadku legendy.

Złote lata 70. Czas, gdy Star rządził na drogach

Lata 70. to w historii starachowickiego zakładu okres największego rozkwitu. To właśnie wtedy polskie drogi, place budów i jednostki wojskowe zalała fala nowoczesnych – jak na tamte czasy – ciężarówek. W 1973 roku ruszyła seryjna produkcja Stara 266, legendarnego modelu terenowego, który stał się podstawowym pojazdem Wojska Polskiego. Dwa lata później, w 1975 roku, zadebiutował Star 244, zaprojektowany z myślą o rolnictwie, leśnictwie i straży pożarnej

Fabryka była wówczas gigantem, zatrudniającym tysiące pracowników i stanowiącym o życiu całego miasta – aż 60% mieszkańców Starachowic było związanych z zakładem. Symbolem tamtego prestiżu był rok 1979, kiedy to w Starachowicach zbudowano słynny Papamobile na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.

Rajd Paryż-Dakar. Starachowicka duma na piaskach Sahary

Niewielu pamięta, że u schyłku lat 80., gdy polska gospodarka już trzeszczała w szwach, Starachowice porwały się na niemożliwe. W 1988 roku dwa Stary 266 wystartowały w morderczym Rajdzie Paryż-Dakar. Choć polskie ciężarówki dysponowały mocą zaledwie 20 KM na tonę (podczas gdy konkurencja miała silniki o mocy 1000 KM), obie załogi dotarły do mety.

Brak dewiz na klej do śrub nadrabiano sprytem – kierowcy wspominali, że przed kłopotami na granicach w Afryce ratowały ich... „ordery dla przodowników pracy socjalistycznej”, którymi obdarowywali celników. Sukces sportowy nie przełożył się jednak na ratunek finansowy.

Archiwalne zdjęcia Fabryki Samochodów Ciężarowych (FSC) z lat 70. budzą ogromny sentyment, ale i smutek
„Czarne lata”. Jak upadł polski gigant?

Prawdziwy dramat zaczął się po 1989 roku. Pierwsze pięć lat transformacji ustrojowej to dla FSC „czarne lata”. Produkcja gwałtownie spadła: z 6 tysięcy aut w 1990 roku do zaledwie 1,6 tysiąca dwa lata później. Rynek został zalany tanimi, używanymi ciężarówkami z Zachodu, a państwo – jak wspominał dyrektor techniczny Bogdan Marszałek – przyjęło strategię „braku strategii”.

Upadek fabryki postępował lawinowo

  • Masowe zwolnienia. Pod koniec 1989 roku w Starze pracowało ponad 8,7 tys. osób. Do 1994 roku liczba ta stopniała do niespełna 3 tysięcy
  • Dramat miasta. Starachowice stały się strefą zagrożoną ogromnym bezrobociem, co doprowadziło do fali samobójstw i zapaści lokalnego handlu.
  • Strajki i protesty. Zdesperowani robotnicy w 1991 roku ogłosili strajk okupacyjny, domagając się ratunku dla zakładu .Premier Bielecki sugerował wtedy, że lepiej sprowadzać używane Mercedesy niż inwestować w produkcję Stara
Koniec pewnej epoki

Choć w latach 90. próbowano ratować sytuację nowymi modelami, takimi jak Star 742 czy Star 1142, zadłużenie rosło. W 1993 roku długi fabryki sięgały niewyobrażalnej kwoty 1,8 biliona starych złotych. Ostatecznie zakład został przejęty przez grupę Sobiesława Zasady, a później przez koncern MAN.

Seryjna produkcja polskich Starów zakończyła się w grudniu 2000 roku. Dziś po dawnej potędze pozostały wspomnienia, archiwalne fotografie oraz unikatowe egzemplarze w muzeach, m.in. w Starachowicach i Wałbrzychu, gdzie można podziwiać rajdowe legendy, które kiedyś rzuciły wyzwanie pustyni. Archiwalne zdjęcia fabryki z lat 70. to dziś nie tylko dokumentacja przemysłu, ale przede wszystkim portret pokolenia, które wierzyło, że ich „Star znad Kamiennej” podbije świat

Starachowice
Fabryka Samochodów Ciężarowych
STAR
FSC Starachowice