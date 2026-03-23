Kierujący pojazdem marki Peugeot z dotychczas nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał, uderzając w ścianę budynku gospodarczego, a następnie przebił ją i wjechał do środka, uszkadzając znajdujące się w środku maszyny rolnicze. W chwili obecnej policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia oraz kto kierował autem. Mamy pewne przypuszczenia, kto mógł siedzieć za kierownicą - powiedziała nam Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.