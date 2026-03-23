Wypadek w Stryczowicach. Auto wjechało w budynek gospodarczy
Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku w Stryczowicach o godzinie 6:30. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Peugeotem, pokonując łuk drogi, stracił panowanie nad pojazdem. Auto z dużą siłą uderzyło w murowaną ścianę pobliskiego budynku.
Kierujący pojazdem marki Peugeot z dotychczas nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał, uderzając w ścianę budynku gospodarczego, a następnie przebił ją i wjechał do środka, uszkadzając znajdujące się w środku maszyny rolnicze. W chwili obecnej policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia oraz kto kierował autem. Mamy pewne przypuszczenia, kto mógł siedzieć za kierownicą - powiedziała nam Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.