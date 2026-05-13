Noe Park w Skarżysku-Kamiennej. Nowa atrakcja w Świętokrzyskiem

Skarżyski Noe Park, nowa atrakcja turystyczna w województwie świętokrzyskim, zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa. Dokonała tego w ubiegłym roku, raptem kilka tygodni po otwarciu. To właśnie na północy naszego regionu znajduje się największy dmuchaniec na świecie. To jednak nie koniec atrakcji. W tym sezonie park wzbogacił się o:

Zjeżdżalnię pontonową – tzw. "suchą" zjeżdżalnię, z której zjeżdża się na pontonach ze specjalnego wzniesienia.

Łódki na wodzie oraz minisamochodziki dla najmłodszych kierowców.

Rozbudowaną strefę gastronomiczną, dzięki której goście będą mogli spędzić w parku cały dzień bez konieczności szukania posiłku na zewnątrz.

Noe Park w Skarżysku-Kamiennej. Cztery żywioły zabawy

Koncepcja parku opiera się na motywie żywiołów natury, z których każdy oferuje inny rodzaj rozrywki:

Woda: Place zabaw, karuzele wodne oraz widowiskowa karuzela "Ośmiornica".

Powietrze: Parki linowe, karuzele łańcuchowe oraz wspomniana nowa zjeżdżalnia pontonowa.

Ziemia: To tutaj znajduje się Mini Zoo, roller coaster, kolejki oraz dmuchańce.

Słońce: Strefa z atrakcjami nawiązującymi tematycznie do energii słonecznej.

Noe Park w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

W tym sezonie przygotowaliśmy nowości m.in. zjeżdżalnię pontonową – bardzo fajną, bardzo atrakcyjną, łódki na wodzie, minisamochodziki oraz mamy już pełną swoją gastronomię, czyli będzie można i zjeść i wypocząć, a także pośmigać na "suchej" zjeżdżalni na pontonach. Cała przygoda związana jest z żywiołami, natury. Pierwszy żywioł, do którego wchodzimy, to jest żywioł wody. Tutaj są przygotowane atrakcje związane z tym żywiołem, czyli place zabaw, karuzele wodne, karuzela „Ośmiornica”, które nawiązują do tematyki wodnej. Kolejnym elementem jest powietrze. W tej strefie znajdują się parki linowe, karuzele łańcuchowe i zjeżdżalnia pontonowa. Następną strefą jest strefa ziemia, w której znajduje się Mini Zoo, roller coaster, minikolejki oraz dmuchańce. Ostatnią strefą, do której wchodzimy, jest strefa słońca. Tam również wszystkie atrakcje nawiązują do żywiołu słońca - mówi właściciel Hubert Olejarz.

Mini zoo w Noe Parku w Skarżysku-Kamiennej

W mini zoo na terenie Noe Parku, obejrzymy egzotyczne gatunki zwierząt, w tym między innymi: lemury, strusie, alpaki, ale też i bliższe nam kozy, owce, lisy czy pawie. W parku dominują jednak figury zwierząt. Część z nich jest realnych kształtów jak lwy, słonie czy małpy.

Nowy Parking przed Noe Parkiem w Skarżysku-Kamiennej

Pod Noe Parkiem w Skarżysku-Kamiennej powstał duży parking, który bez problemu pomieści auta spragnionych miłośników dobrej, rodzinnej zabawy.

Mamy nowy duży parking, który właśnie jest na ukończeniu. To jest duży parking po drugiej stronie terenu, gdzie powinno zmieścić się około 500 samochodów. Można do nas dojechać bezpośrednio z drogi ekspresowej S7. Do parku jest 500 metrów z głównego zjazdu na Skarżysko przy drodze ekspresowej - dodaje właściciel.

Sezon w Noe Parku w Skarżysku-Kamiennej rusza już 15 maja

Przygotujcie się na niezapomniane emocje, bo już w najbliższy piątek Noe Park w Skarżysku-Kamiennej otwiera swoje bramy na nowy sezon 2026. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad z rodziną to nie mogliście trafić lepiej.