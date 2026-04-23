To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycję szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, przyciągnęło rzesze mieszkańców, rodziny uczniów oraz przedstawicieli lokalnych władz i wojska.

Podniosły początek dnia

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 wspólną mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Złotej 1. Po nabożeństwie ulicami miasta przeszedł widowiskowy przemarsz pododdziałów, który poprowadził uczestników prosto na starachowicki Rynek. Mieszkańcy mogli podziwiać młodzież w mundurach różnych formacji, m.in. wojsk lądowych czy policji.

"Ślubuję!" – słowa, które budują charakter

Główna część ceremonii na Rynku rozpoczęła się o 12:30 od podniesienia flagi państwowej na maszt i wspólnego odśpiewania hymnu. Kluczowym momentem było złożenie przysięgi przez pierwszoklasistów. Wypowiadając słowa roty, młodzi ludzie zadeklarowali wierność wartościom takim jak honor, dyscyplina, patriotyzm i szacunek dla drugiego człowieka.

Gospodarzami wydarzenia były panie dyrektor: Dorota Glina ze szkoły w Starachowicach oraz Joanna Młynarska z technikum w Opatowie. W swoich przemówieniach podkreślały one, że klasy mundurowe skutecznie przygotowują młodzież do przyszłej pracy w służbach, ale przede wszystkim kształtują postawy obywatelskie.

Atrakcje dla mieszkańców i tradycyjna grochówka

Uroczysty apel uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina, który wzbudził ogromny entuzjazm zgromadzonych. Można było również z bliska obejrzeć sprzęt wojskowy, co stanowiło dużą atrakcję nie tylko dla najmłodszych widzów.

Zgodnie z tradycją ZDZ, po oficjalnej defiladzie przyszedł czas na poczęstunek. Od godziny 14:00 wszyscy uczestnicy mogli spróbować żołnierskiej grochówki. Za jej przygotowanie odpowiadali uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy pod okiem instruktorów zadbali o głęboki smak tej klasycznej zupy.

Dlaczego to wydarzenie jest ważne?

Ślubowanie na Rynku to nie tylko formalność, ale przede wszystkim moment dumy dla uczniów i ich bliskich. Dla wielu z nich jest to początek wymarzonej ścieżki zawodowej. Starachowicka szkoła ZDZ od lat stawia na patriotyzm i praktyczne przygotowanie do służby, co potwierdza m.in. fakt, że uczniowie biorą udział w licznych szkoleniach, takich jak kursy spadochronowe czy treningi technik linowych.Dzisiejsza uroczystość pokazała, że młodzi ludzie chcą angażować się w życie kraju i regionu, a Starachowice potrafią pięknie celebrować ich wybory.