Wielki zielony labirynt w polu kukurydzy. Nowa atrakcja w Świętokrzyskim

Sztuka na 4,5 hektara. Rok Józefa Czapskiego
Okazja do stworzenia tegorocznego projektu jest wyjątkowa. Sejm ustanowił rok 2026 rokiem Józefa Czapskiego, celebrując 130. rocznicę urodzin tego wybitnego malarza i pisarza. Wybór motywu nie jest przypadkowy – obrazy artysty można na co dzień podziwiać w samym Pałacu Popielów.
Tegoroczny labirynt to prawdziwe arcydzieło widziane z lotu ptaka. Ścieżki wycięte w kukurydzy układają się w motyw inspirowany ulubionym obrazem Józefa Czapskiego. To niezwykłe połączenie edukacji kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.
Przygoda bez zasięgu – idealny cyfrowy detoks
Labirynt w Kurozwękach to nie tylko spacer, ale przede wszystkim emocjonująca gra terenowa. Na powierzchni aż 4,5 hektara ukryto punkty kontrolne. Każdy uczestnik otrzymuje mapę oraz bilet z krzyżówką, którą należy rozwiązać, odnajdując odpowiednie miejsca w zielonym gąszczu. Prawidłowo wypełnione kupony biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród na koniec sezonu.
Co ciekawe, na terenie labiryntu nie ma zasięgu telefonicznego ani internetowego. To celowy atut atrakcji, który pozwala na całkowite odcięcie się od codzienności i skupienie na bliskości z naturą oraz wspólnej zabawie z rodziną i przyjaciółmi. Dla tych, którzy chcą spojrzeć na zielone dzieło z góry, wewnątrz labiryntu przygotowano specjalną wieżę widokową.
Tradycja, która trwa od lat
Pomysł na tworzenie labiryntów w Kurozwękach narodził się w 2007 roku z inicjatywy Marcina Popiela. Od tamtej pory, we współpracy z amerykańską firmą The Maize, co roku powstają nowe, fascynujące projekty. W przeszłości turyści mogli podziwiać m.in.:
- 2007 Napisy „Polska” i „Ukraina” oraz piłka futbolowa, upamiętniające przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji UEFA EURO
- 2008 Obchody 50-lecia współpracy województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim na Ukrainie, widoczne herby i znaki graficzne
- 2009 Największy na świecie wizerunek Koziołka Matołka o powierzchni 3,5 ha, promujący Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
- 2010 Obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
- 2011 Postać św. Jakuba
- 2012 Bizon w wiosce indiańskiej, nawiązujący do atrakcji Safari Bizon w Kurozwękach, oraz napis „KUROZWĘKI” wykonany w słonecznikach (próba innej rośliny, która okazała się zbyt delikatna)
- 2013 Lokomotywa i nazwisko Juliana Tuwima, w związku z rokiem Tuwima. Labirynt z konopi włóknistej
- 2014 Postać papieża Jana Pawła II
- 2015 Popiersie Jana Długosza oraz logo sponsora "Flora & Fauna" (labirynty z kukurydzy i konopi)
- 2016 Motywy nawiązujące do twórczości Henryka Sienkiewicza, a także „Znajdź BONUS” – nowa gra dla gości
- 2017 Postać Tadeusza Kościuszki na koniu
- 2018 Zarys popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego wtopionego w kształt Polski z napisem "niepodległa", z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
- 2019 Kształt rycerza Dobiesława z Kurozwęk, upamiętniający powstanie pierwszego browaru w regionie
- 2020 Trzy bizony w galopie, z okazji 20-lecia sprowadzenia bizonów do Kurozwęk
- 2021 Cztery herby rodzin dziedziczących Kurozwęki, upamiętniające renowację pałacu
- 2022 Postacie Pawła Popiela i Emilii Sołtyk oraz napis „Kurozwęki – 700 lat historii”
- 2023 Układ Słoneczny, nawiązujący do Roku Mikołaja Kopernika
- 2025 Stefana Żeromskiego w kształcie miecza z okładki "Popiołów"
Informacje praktyczne – zaplanuj wizytę
Atrakcja jest dostępna dla zwiedzających od połowy lipca do końca września.
- Ceny biletów: normalny 19 zł, ulgowy 16 zł.
- Dodatkowe atrakcje: Na miejscu warto odwiedzić również stały labirynt bukowy (czynny od maja, bilet 7 zł), wziąć udział w safari bizon czy zwiedzić zabytkowy pałac i muzeum.
Kurozwęki czekają! To idealny moment, by sprawdzić swoją orientację w terenie i odkryć twórczość Józefa Czapskiego w zupełnie nowym, zielonym wymiarze
Labirynt w Kurozwękach. Czy już jest otwarty?
Nie, labirynt z kukurydzy w Kurozwękach nie jest jeszcze otwarty. Oficjalny komunikat na stronie Pałacu Popielów w Kurozwękach informuje, że atrakcja rusza od połowy lipca. Oznacza to, że otwarcie nastąpi najwcześniej w nadchodzący weekend lub w kolejnych dniach.