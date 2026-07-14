Wielki zielony labirynt w polu kukurydzy. Nowa atrakcja w Świętokrzyskim

Sztuka na 4,5 hektara. Rok Józefa Czapskiego

Okazja do stworzenia tegorocznego projektu jest wyjątkowa. Sejm ustanowił rok 2026 rokiem Józefa Czapskiego, celebrując 130. rocznicę urodzin tego wybitnego malarza i pisarza. Wybór motywu nie jest przypadkowy – obrazy artysty można na co dzień podziwiać w samym Pałacu Popielów.

Tegoroczny labirynt to prawdziwe arcydzieło widziane z lotu ptaka. Ścieżki wycięte w kukurydzy układają się w motyw inspirowany ulubionym obrazem Józefa Czapskiego. To niezwykłe połączenie edukacji kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

Przygoda bez zasięgu – idealny cyfrowy detoks

Labirynt w Kurozwękach to nie tylko spacer, ale przede wszystkim emocjonująca gra terenowa. Na powierzchni aż 4,5 hektara ukryto punkty kontrolne. Każdy uczestnik otrzymuje mapę oraz bilet z krzyżówką, którą należy rozwiązać, odnajdując odpowiednie miejsca w zielonym gąszczu. Prawidłowo wypełnione kupony biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród na koniec sezonu.

Co ciekawe, na terenie labiryntu nie ma zasięgu telefonicznego ani internetowego. To celowy atut atrakcji, który pozwala na całkowite odcięcie się od codzienności i skupienie na bliskości z naturą oraz wspólnej zabawie z rodziną i przyjaciółmi. Dla tych, którzy chcą spojrzeć na zielone dzieło z góry, wewnątrz labiryntu przygotowano specjalną wieżę widokową.

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Tradycja, która trwa od lat

Pomysł na tworzenie labiryntów w Kurozwękach narodził się w 2007 roku z inicjatywy Marcina Popiela. Od tamtej pory, we współpracy z amerykańską firmą The Maize, co roku powstają nowe, fascynujące projekty. W przeszłości turyści mogli podziwiać m.in.:

2007 Napisy „Polska” i „Ukraina” oraz piłka futbolowa, upamiętniające przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji UEFA EURO

2008 Obchody 50-lecia współpracy województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim na Ukrainie, widoczne herby i znaki graficzne

2009 Największy na świecie wizerunek Koziołka Matołka o powierzchni 3,5 ha, promujący Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

o powierzchni 3,5 ha, promujący Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 2010 Obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

2011 Postać św. Jakuba

2012 Bizon w wiosce indiańskiej, nawiązujący do atrakcji Safari Bizon w Kurozwękach, oraz napis „KUROZWĘKI” wykonany w słonecznikach (próba innej rośliny, która okazała się zbyt delikatna)

2013 Lokomotywa i nazwisko Juliana Tuwima , w związku z rokiem Tuwima. Labirynt z konopi włóknistej

, w związku z rokiem Tuwima. Labirynt z konopi włóknistej 2014 Postać papieża Jana Pawła II

2015 Popiersie Jana Długosza oraz logo sponsora "Flora & Fauna" (labirynty z kukurydzy i konopi)

oraz logo sponsora "Flora & Fauna" (labirynty z kukurydzy i konopi) 2016 Motywy nawiązujące do twórczości Henryka Sienkiewicza , a także „Znajdź BONUS” – nowa gra dla gości

, a także „Znajdź BONUS” – nowa gra dla gości 2017 Postać Tadeusza Kościuszki na koniu

na koniu 2018 Zarys popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego wtopionego w kształt Polski z napisem "niepodległa", z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

2019 Kształt rycerza Dobiesława z Kurozwęk, upamiętniający powstanie pierwszego browaru w regionie

2020 Trzy bizony w galopie, z okazji 20-lecia sprowadzenia bizonów do Kurozwęk

2021 Cztery herby rodzin dziedziczących Kurozwęki, upamiętniające renowację pałacu

2022 Postacie Pawła Popiela i Emilii Sołtyk oraz napis „Kurozwęki – 700 lat historii”

2023 Układ Słoneczny, nawiązujący do Roku Mikołaja Kopernika

2025 Stefana Żeromskiego w kształcie miecza z okładki "Popiołów"

Informacje praktyczne – zaplanuj wizytę

Atrakcja jest dostępna dla zwiedzających od połowy lipca do końca września.

Ceny biletów: normalny 19 zł, ulgowy 16 zł.

normalny 19 zł, ulgowy 16 zł. Dodatkowe atrakcje: Na miejscu warto odwiedzić również stały labirynt bukowy (czynny od maja, bilet 7 zł), wziąć udział w safari bizon czy zwiedzić zabytkowy pałac i muzeum.

Kurozwęki czekają! To idealny moment, by sprawdzić swoją orientację w terenie i odkryć twórczość Józefa Czapskiego w zupełnie nowym, zielonym wymiarze

Labirynt w Kurozwękach. Czy już jest otwarty?

Nie, labirynt z kukurydzy w Kurozwękach nie jest jeszcze otwarty. Oficjalny komunikat na stronie Pałacu Popielów w Kurozwękach informuje, że atrakcja rusza od połowy lipca. Oznacza to, że otwarcie nastąpi najwcześniej w nadchodzący weekend lub w kolejnych dniach.