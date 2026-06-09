„Politykę trzeba odciąć od merytoryki”. Marek Materek o fuzji szpitali, zrywaniu kostki i gwiazdach Dni Starachowic

Sezon truskawkowy w pełni, ale w Starachowicach emocje budzą nie tylko ceny owoców. W najnowszym wywiadzie prezydent Marek Materek podsumowuje ostatnie działania i zapowiada nowości, które mają zmienić komfort życia mieszkańców.

Spółdzielnia socjalna. "Strzał w dziesiątkę" po latach docierania

Choć początki "Starachowiczanki" budziły sceptycyzm, dziś prezydent nie ma wątpliwości, że powołanie spółdzielni było dobrą decyzją. Jak przyznaje, efekty widać gołym okiem na miejskich skwerach i klombach."Po kilku latach jestem zadowolony z tego, że ten ruch wreszcie przynosi takie efekty, o jakie mi chodziło na samym początku. (...) Efekt tej pracy widać na mieście i na skwerach, i na klombach, i przy zieleni miejskiej" – podkreśla Marek Materek.Prezydent zwrócił uwagę na trudny proces aktywizacji zawodowej pracowników, z których wielu wróciło na rynek pracy po długiej przerwie. Dziś to oni dbają o tysiące nasadzeń, w tym o niezwykle odporne róże odmiany maraton, które zdobią ulice mimo trudnych warunków i spływającej soli.

Zielona rewolucja i "koszenie emocji"

Jednym z najbardziej gorących tematów w polskich miastach jest ekologia i rezygnacja z częstego koszenia trawników. W Starachowicach podejście jest zrównoważone, choć nie brakuje głosów sprzeciwu ze strony mieszkańców.

"Nadal nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, w której pomiędzy budynkami wielorodzinnymi czy na tych skwerach, które utrzymujemy, żeby dopuścić do takiej sytuacji, w której nie będziemy w ogóle kosić" – tłumaczy prezydent, wspominając o setkach interwencji od osób przyzwyczajonych do nienagannej estetyki.

Miasto stawia na gatunki rodzime. Teraz na osiedlach Stadion, Harcerska czy Majówka dominować będą rośliny naturalnie związane z ziemią świętokrzyską.

Dlaczego na Targowicy nie będzie wiat?

Ciekawym wątkiem rozmowy okazała się modernizacja targowiska miejskiego. Choć miasto pozyskało 4,5 mln zł dofinansowania, handlowcy... zrezygnowali z zadaszenia placu."Mieliśmy ogromny protest sprzedających. (...) Sugerowałem, że dla klientów przede wszystkim to zadaszenie będzie bardzo korzystne. (...) Niestety konsekwencje są do dziś odczuwalne" – mówi Materek, wyjaśniając, dlaczego ostatecznie zrezygnowano z wielkiej wiaty na rzecz modernizacji hal i montażu markiz.

Ścieżki rowerowe. Koniec z kostką brukową

Mieszkańcy często pytają o sens zrywania starej kostki brukowej pod nowe ścieżki. Prezydent ucina spekulacje: to kwestia standardów wypracowanych ze środowiskiem rowerzystów."Ścieżki rowerowe na terenie Starachowic muszą być z nawierzchni z masy bitumicznej, nie mogą być w kostce wykonywane. Na to się umówiliśmy 10 lat temu i to sukcesywnie realizujemy".Przy okazji prezydent wspomniał o trudnościach przy inwestycjach, takich jak niezinwentaryzowane sieci podziemne, które spowalniają prace m.in. na ul. Piłsudskiego.

Przyszłość szpitala. Czy czeka nas wielka fuzja?

Tematem, który budzi niemałe emocje, jest planowana konsolidacja szpitali. Prezydent Marek Materek, zasiadający w radzie społecznej starachowickiej placówki, tonuje nastroje, choć przyznaje, że zmiany mogą być nieuniknione ze względów finansowych. Stawką jest 70 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, po które samorządy będą mogły sięgnąć prawdopodobnie jesienią.Prezydent podkreśla, że kluczem do sukcesu jest odcięcie się od politycznych sporów, które w innych miastach paraliżują podobne procesy."Gdyby właśnie oddzielić politykę od merytoryki, to myślę, żeby by byli w stanie się tutaj wszyscy porozumieć" – ocenia Marek Materek.W kuluarach mówi się o współpracy Starachowic ze Skarżyskiem-Kamienną, a nawet z bliską terytorialnie Iłżą, choć ta ostatnia leży w innym województwie, co komplikuje rozliczenia z NFZ. Zdaniem prezydenta, silniejszy i większy podmiot to większe bezpieczeństwo dla pacjentów, jednak ostateczne decyzje zapadną dopiero po przedstawieniu konkretnych analiz.

Miasto pod telefonem 792 082 222

Starachowice wprowadzają nowy system alertowy. Pod numerem 792 082 222 przez całą dobę dyżuruje dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenia o awariach, nielegalnym graffiti czy uszkodzonej infrastrukturze. Co ważne, system obsługuje także WhatsApp, co pozwala na szybkie wysłanie zdjęcia usterki.Prezydent przyznaje żartobliwie, że to także sposób na "odciążenie" jego własnego Messengera, na który zgłoszenia trafiały często nawet późną nocą.

Gwiazdy na zakończenie wakacji

Dni Starachowic (koniec sierpnia) zapowiadają się imponująco. Choć pełna lista artystów nie jest jeszcze znana, prezydent potwierdził pierwsze wielkie nazwiska.

T.Love z Muńkiem Staszczykiem,

Bryska

Imprezie towarzyszyć będzie parada zabytkowych autobusów oraz specjalne linie komunikacji miejskiej.

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