Nowoczesne i ekologiczne bloki przy Polnej Starachowice

Budynki powstały na działce równoległej do ulicy Polnej, w sąsiedztwie ulic Topazowej i Szmaragdowej. To nie są typowe „czynszówki” – gmina postawiła na rozwiązania energooszczędne, które mają realnie obniżyć koszty życia lokatorów. Budynki wyposażono w pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz ogrzewanie podłogowe.W każdym z trzech obiektów znajduje się 12 mieszkań o powierzchni od 31 do 60 m². Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich grup społecznych – osiem lokali zostało w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lokatorzy będą mieli do dyspozycji balkony lub tarasy z ogródkami, a w piwnicach zaplanowano komórki lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze.

Nowe bloki przy ulicy Polnej w Starachowicach

24

Prace na finiszu, finał budowy już w maju

Wykonawca, radomska firma Kosonóg Budownictwo, ma czas na zakończenie wszystkich robót do 8 maja 2026 roku. Na placu budowy widać już ostatnie szlify. Trwa montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego oraz prace brukarskie przy parkingach i chodnikach. W najbliższym czasie rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew, które dopełnią zagospodarowanie terenu.

Inwestycja jest przykładem skutecznego sięgania po fundusze zewnętrzne. Miasto pokrywa zaledwie około 6% kosztów, natomiast reszta – blisko 15 milionów złotych – pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dokumentacja techniczna została natomiast w całości opłacona ze środków norweskich.

Projekt ten realizujemy dzięki dofinansowaniu, które pozyskaliśmy z dwóch różnych programów. To jest z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a także ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starowice do realizacji tego przedsięwzięcia. Koszt tych prac to blisko 16 milionów złot. W ramach tych prac powstaje trzy budynki wielorodzinne. W każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali. Na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych. W budynkach wszystkie sieci centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody użytkowej, elektryczna i inne- mówi Prezydent Starachowic Marek Materek

Obecnie trwają prace wykończeniowe we wszystkich budynkach. Trwa montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego. Uruchamiamy oświetlenie i przygotowujemy się do rozruchów urządzeń, które będą zainstalowane na budynkach. Na zewnątrz, tak jak państwo widzicie trwają prace brukarskie. Trzeba pracę przy zagospodarowaniu terenów zielonych. Wkrótce rozpoczną się nasadzenia krzewów i drzew - mówi Marcin Rzeszewski kierownik budowy.

Inwestycja przy Polnej to część szerszego planu miasta, który zakłada systematyczne zwiększanie zasobu gminnego. W kolejce czekają już kolejne projekty, w tym modelowe osiedle na terenie po dawnym szpitalu.

Nowe mieszkania Starachowice – kiedy przeprowadzka?

Zainteresowanie nowymi lokalami jest ogromne. Choć sąsiedztwo cmentarza budziło pewne dyskusje wśród internautów, liczba chętnych mówi sama za siebie – na liście oczekujących jest obecnie około 140 aktualnych wniosków.

O przydział mogą starać się osoby spełniające kryteria dochodowe, ale punktowane są także takie aspekty jak niepełnosprawność, aktywność zawodowa czy wychowywanie dzieci. Władze miasta zapowiadają, że komisja mieszkaniowa zajmie się wnioskami w czerwcu, co pozwoli na wręczenie kluczy w okresie lipcowo-sierpniowym. Szacuje się, że stawka czynszu wyniesie około 12–13 zł za metr kwadratowy.

Kto może wnioskować o przydział do bloków przy ulicy Polnej?