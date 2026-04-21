Spis treści
Świętokrzyskie. Wioska w której znajdziecie zamek królowej
Mokrsko Górne bo nim mowa, to wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Sobków.
W XV w. wraz z sąsiednim Mokrskiem Dolnym wieś była własnością kanonika krakowskiego Dziewisza. W XVI w. wojewoda krakowski Piotr Kmita wzniósł tu lub przebudował dawniejszy zamek w stylu gotyckim z elementami renesansowymi.
Mokrsko Górne. Zamek królowej Bony
Ruiny późnogotyckiego zamku wzniesionego w latach 1519–1526 przez marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmitę. Zamek Mokrsko był rozbudowywany pod koniec XVI i w XVII wieku. W XVIII w. popadł w ruinę. Zbudowany był na planie zbliżonym do prostokąta. W jego zachodniej części znajdował się budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach oraz 300 m² powierzchni. Na najwyższej kondygnacji znajdowały się prawdopodobnie sale reprezentacyjne. W południowej części zamku ulokowana była wieża bramna. Dziedziniec otoczony był murem obronnym z gankiem straży ze strzelnicami i miał powierzchnię ok. 750 m². Zamek otoczony był fosą.
W 1531 Mokrsko wraz z zamkiem i trzema okolicznymi wsiami nabyła królowa Bona. Dziś zamek to niestety ruina.
Ruiny zamku w Mokrsku Górnym. Zdjęcia
Historia. Okres królowej Bony w Mokrsku Górnym
Okres królewskich rządów Bony w Mokrsku trwał krótko, ponieważ już w 1540 roku księgi podkomorskie jako kolejnych właścicieli wymieniają Sancygniowskich. Zamek, później zamieszkiwany przez: Giebułtowskich, Chełmskich, Ksiąskich, Dembińskich i Stoińskich, przeszedł jeszcze dwie poważne modernizacje: na przełomie XVI i XVII wieku rozbudowano go o nowe skrzydło, a kilkadziesiąt lat później podwyższono mury obronne, choć pomimo prowadzonych inwestycji był on już wtedy mocno zniszczony. Budowla przestała pełnić funkcje zamieszkanej rezydencji na przełomie XVIII i XIX stulecia, a gdy w latach 1844-1846 Kazimierz Stronczyński podjął się jej inwentaryzacji, była już ruiną. Stan ten pogłębiał się i rozbierana przez okolicznych chłopów dawna siedziba szlachty małopolskiej osiągnęła z czasem żałosną formę, której istnienie dokumentują prezentowane tutaj fotografie.
Jak dojechać do Mokrska Górnego?
Mokrsko Górne to nieduża wieś położona kilka kilometrów na wschód od prowadzącej z Krakowa do Kielc drogi E77, około 17 kilometrów na południe od Chęcin. Widoczna z dalszej odległości ruina zamku stoi na łące, kilkaset metrów za zabudowaniami. Prowadzi do niej gruntowa droga i dalej odchodząca od drogi wąska ścieżka. Dziś to teren prywatny i ruiny zamku można jedynie podziwiać zza ogrodzenia.
Zamek królowej Bony
Zamek usytuowany został na otoczonej fosą kępie, pośród podmokłych terenów zachodniego brzegu rzeki Nidy i jej dopływów. W pobliżu musiały się także znajdować rozległe zadrzewione obszary, bowiem kronikarz Jan Długosz opisał zamek jako położony pośród lasów. Do podzamcza prowadzić miała od południa grobla o długości około stu metrów, umieszczona pośród podmokłych łąk doliny Nidy.
źródła: Wikipedia, www.zamkipolskie, Architektura średniowieczna i starożytności
