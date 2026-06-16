Starachowice. Groźna bakteria w "kranówce". Woda nie nadaje się do spożycia

Skażenie wody w Starachowicach. Problem dotyczy kilku osiedli

Skażenie wody w Starachowicach nie objęło swoim zasięgiem całego miasta, ale problem dotyczy kilku dużych osiedli. Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody. Wkrótce oficjalny komunikat w tej sprawie.

Skażenie wody w Starachowicach. Co trzeba robić?

Woda z kranu musi być poddawana przegotowaniu

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych

Zakażenie bakterią coli może prowadzić do zatrucia pokarmowego

Spożywanie wody z bakteriami grupy coli może prowadzić do zatrucia pokarmowego, charakterystycznymi symptomami są: gwałtowna biegunka i ból brzucha. Często dodatkowo dochodzą do tego takie symptomy jak: nudności, wymioty, brak apetytu i ogólne osłabienie, a niekiedy pojawiają się też zawroty głowy oraz podwyższona temperatura ciała. Zatrucie bakteriami z tej grupy może być niebezpieczne dla dzieci, szczególnie małych i ze słabą odpornością.