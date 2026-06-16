Starachowice. Groźna bakteria w "kranówce". Woda nie nadaje się do spożycia

Dawid Bąk
2026-06-16 14:06

Mieszkańców Starachowic czekają utrudnienia w dostępie do bieżącej wody . W sieci wodociągowej wykryto zanieczyszczenie bakterią coli, w związku z czym woda w części miasta nie nadaje się do spożycia. Służby sanitarno-epidemiologiczne oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji apelują o zachowanie spokoju.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Chromowany kran z wylewką w kształcie litery "J" jest zamontowany nad metalowym, prostokątnym zlewozmywakiem. Z kranu wypływa strumień wody, który pionowo opada do zlewu. Dźwignia kranu, także chromowana, jest skierowana w lewo, co wskazuje na jego otwarcie. W tle, rozmyte i jasne, widać elementy pomieszczenia.

Skażenie wody w Starachowicach. Problem dotyczy kilku osiedli

Skażenie wody w Starachowicach nie objęło swoim zasięgiem całego miasta, ale problem dotyczy kilku dużych osiedli. Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody. Wkrótce oficjalny komunikat w tej sprawie.

Skażenie wody w Starachowicach. Co trzeba robić?

  • Woda z kranu musi być poddawana przegotowaniu
  • Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo
  • Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych

Zakażenie bakterią coli może prowadzić do zatrucia pokarmowego

Spożywanie wody z bakteriami grupy coli może prowadzić do zatrucia pokarmowego, charakterystycznymi symptomami są: gwałtowna biegunka i ból brzucha. Często dodatkowo dochodzą do tego takie symptomy jak: nudności, wymioty, brak apetytu i ogólne osłabienie, a niekiedy pojawiają się też zawroty głowy oraz podwyższona temperatura ciała. Zatrucie bakteriami z tej grupy może być niebezpieczne dla dzieci, szczególnie małych i ze słabą odpornością.

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