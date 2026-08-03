26. Dni Pawłowa. Anna Wyszkoni porwała publiczność. Przeżyjmy to jeszcze raz

26. Dni Pawłowa 2026. Młode talenty i popołudniowe atrakcje

Impreza wystartowała o godzinie 15:00. Wczesne popołudnie należało do najmłodszych mieszkańców oraz lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowała się estrada dziecięca i młodzieżowa, dając utalentowanym młodym ludziom szansę na występ przed szerszą publicznością. Można było podziwiać także występy rodzimych zespołów, które od lat kultywują tradycje i integrują lokalną społeczność.

Dni Pawłowa 2026. Wieczorne emocje, kabaret i koncerty

Gdy zapadł wieczór, na scenie pojawiły się znane w całej Polsce gwiazdy, dostarczając uczestnikom mnóstwa pozytywnych wrażeń:

18:00 – Kabaret: Wieczorną część programu rozpoczął Robert Korólczyk, którego występ rozbawił zgromadzoną publiczność i wprowadził wszystkich w znakomity nastrój.

19:00 – Koncert Kordiana: Król muzyki folk-polo porwał publiczność do tańca energetycznymi, połączonymi z góralskimi brzmieniami utworami.

21:00 – Koncert Ani Wyszkoni: Muzycznym punktem kulminacyjnym całego święta był występ jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek popowych. Artystka wykonała swoje największe przeboje, w tym niezapomniany hit "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka".

ESKA Summer City na Dniach Pawłowa 2026

Dodatkową dawkę letniej energii i pozytywnych wibracji zapewniła ekipa ESKA Summer City, która pojawiła się w minioną niedzielę na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie. Nasz radiowy patrol rozdawał gadżety, nakręcał imprezową atmosferę i relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych. Była to idealna okazja, aby złapać letnie upominki oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ekipą Radia ESKA.

26. Dni Pawłowa. Zdjęcia

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Dni Pawłowa 2026. Atrakcje, pyszne jedzenie i festynowa energia

Dni Pawłowa to oczywiście o wiele więcej niż tylko scena. Przez cały czas trwania imprezy na uczestników czekały dodatkowe strefy:

Wesołe miasteczko – kolorowe karuzele i atrakcje przyciągały tłumy dzieciaków oraz poszukiwaczy mocniejszych wrażeń.

Strefa gastronomiczna – uginająca się od regionalnych przysmaków, pysznych dań festynowych i orzeźwiających napojów.

Konkursy z nagrodami – które dodatkowo rozgrzewały zebranych tłum.

Dni Pawłowa 2026, które na długo pozostaną w pamięci

26. Dni Pawłowa po raz kolejny udowodniły, że potrafią jednoczyć pokolenia i dostarczać niezapomnianych wrażeń. Wspaniała frekwencja, idealna pogoda oraz mieszanka doskonałego humoru, energetycznej muzyki i rodzinnej atmosfery sprawiły, że tegoroczna edycja na długo zapisze się w pamięci mieszkańców. Mieszkańcy już teraz z niecierpliwością mogą odliczać dni do kolejnego spotkania na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie.