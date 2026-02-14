Poloneza czas zacząć. Studniówka Liceum Sportowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Zgodnie z polską tradycją, bal rozpoczął się od uroczystego poloneza. Elegancja panów w dobrze skrojonych garniturach oraz szyk pań w wieczorowych kreacjach przyciągały wzrok wszystkich zgromadzonych rodziców i pedagogów. Część oficjalna była pełna ciepłych słów. Uczniowie złożyli serdeczne podziękowania dyrekcji i nauczycielom oraz rodzicom. Po tej magicznej nocy przyjdzie czas na powrót do rzeczywistości. Przed uczniami ostatnia prosta – intensywne powtórki i przygotowania do matury.

Studniówka LS Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Zdjęcia

51

Historia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1962 roku jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Jej powstanie było odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie kadrowe starachowickiej fabryki. Inicjatorami placówki byli Tadeusz Sobiecki oraz dyrektor FSC, Wacław Michniewski. W pierwszym roku naukę w zawodach formierz, blacharz i monter instalacji sanitarnych podjęło 117 uczniów.

Przez dekady szkoła funkcjonowała jako placówka przyzakładowa, co gwarantowało absolwentom pewne zatrudnienie, a fabryce – dopływ wykwalifikowanych kadr.

Rozwój bazy i struktury

Mimo trudnych początków lokalowych, dzięki staraniom dyrektorów Józefa Ciszka i Zdzisława Majewskiego, w listopadzie 1969 roku szkoła przeniosła się do własnego, nowoczesnego gmachu przy ulicy Szkolnej, gdzie mieści się do dziś. W tym samym czasie utworzono Zespół Szkół Zawodowych FSC, skupiający szkoły zasadnicze, technika oraz studia policealne.

Nowa rzeczywistość po 1990 roku

Przełom polityczno-gospodarczy w Polsce wymusił zmiany organizacyjne. W 1991 roku FSC przekazała placówkę pod kuratela Ministerstwa Edukacji, a szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 3.

Liceum Sportowe Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Liceum Sportowe w Starachowicach, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 (ul. Szkolna), to placówka łącząca intensywny trening z nauką, często współpracująca z klubami (np. Wisła Kraków). Powstało, by wspierać młodych sportowców, oferując zajęcia z nauczycielami-egzaminatorami i bazę w bursie przy ul. Radomskiej.