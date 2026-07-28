Świętokrzyska "Ibiza" czy "Madera"? Odkryj wodne skarby regionu i sprawdź swoją wiedzę [QUIZ]

Gdzie bije serce świętokrzyskiego lata?

Jeśli szukasz gwaru, wesołych miasteczek i klimatu letniska, Twój wzrok powinien skierować się na Sielpię, nie bez powodu nazywaną „Świętokrzyską Ibizą”. To tutaj czeka na Ciebie 100-metrowe molo połączone z wyspą oraz zaplecze, które zadowoli każdego fana adrenaliny.Dla tych, którzy wolą przestrzeń, bezkonkurencyjna pozostaje Chańcza – największy akwen w województwie, idealny dla żeglarzy i baza wypadowa do pobliskich Kurozwęk czy Szydłowa. Z kolei kielczanie mają swoją „Maderę” w Cedzynie, gdzie tuż przy tafli wody można podziwiać widoki na Pasmo Masłowskie.

Cuda natury i wędkarskie tajemnice

Region kryje również unikatowe w skali kraju perły przyrodnicze. Wśród nich znajduje się jedyny w swoim rodzaju zespół kilkudziesięciu jezior, które powstały w sposób naturalny i zachwycają swoją strukturą. Dla tych, którzy wolą spokój, czekają rozległe zbiorniki otoczone gęstymi lasami, oferujące poczucie przestrzeni i bliski kontakt z naturą.Świętokrzyskie akweny to także prawdziwe El Dorado dla wędkarzy. Występują tu niemal wszystkie gatunki ryb – od dorodnych leszczy i karpi w mulistych zatoczkach, po potężne drapieżniki, takie jak sandacze czy sumy, czające się w głębinach przy zaporach. Niektóre z tych miejsc są tak cenione, że regularnie goszczą zawody rangi ogólnopolskiej

Podejmiesz wyzwanie?

Czy potrafisz odróżnić „Świętokrzyską Maderę” od lokalnej „Ibizy”? Wiesz, na którym zbiorniku głębokość wody potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych nurków? Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi Twoją orientację na mapie wodnych atrakcji regionu.

Sprawdź, czy jesteś ekspertem od świętokrzyskich zalewów i zaplanuj swoją kolejną wyprawę!