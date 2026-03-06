Kielce Polską Stolicą Recyklingu 150 ton elektrośmieci

Stolica regionu, Kielce, triumfowała w trzeciej edycji programu Polska Stolica Recyklingu, pokonując niemal 80 innych samorządów biorących udział w projekcie „Elektryczne Śmieci”. Miasto otrzymało prestiżowy tytuł oraz unikatową statuetkę wykonaną z surowców wtórnych, co jest efektem zebrania największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przeliczeniu na mieszkańca.

Kluczem do sukcesu okazała się dostępność infrastruktury i dialog z obywatelami. Mieszkańcy Kielc w samym 2024 roku oddali aż 150 ton zużytego sprzętu, korzystając z blisko 40 czerwonych pojemników, zbiórek charytatywnych oraz odbiorów bezpośrednich z domów i firm. Nagrodą za ten imponujący wynik jest tzw. Elektryczny Las – miasto otrzymało bon na 149 nowych drzewek, co odpowiada liczbie ton zebranych elektroodpadów

Starachowice z medalem Trash Art i nowymi drzewami

Kolejnym miastem regionu, które odnosi sukcesy na polu ekologii, są Starachowice. Podczas finałowej gali w marcu 2026 roku prezydent Marek Materek odebrał unikatowy medal wykonany w nurcie trash art oraz bon na sadzonki drzew. Starachowice aktywnie uczestniczą w projekcie „Elektryczne Śmieci” od 2020 roku, udostępniając mieszkańcom 6 czerwonych pojemników na małogabarytowy sprzęt.

Wyniki z 2025 roku pokazują skalę zaangażowania, starachowiczanie przekazali do recyklingu 12 659 kilogramów elektroodpadów, co wagowo odpowiada standardowemu autobusowi miejskiemu. Dzięki temu w mieście zostanie posadzonych 13 nowych drzew, które pomogą obniżać temperaturę i poprawiać jakość powietrza. Warto dodać, że w gronie miast wspierających program jako patroni honorowi znajduje się również Ostrowiec Świętokrzyski.

Jak działa system „Elektryczne Śmieci” w świętokrzyskich miastach?

Sukces miast regionu opiera się na kompleksowym systemie zbiórki, który obejmuje cztery główne kanały:

Czerwone pojemniki na mały zużyty sprzęt i baterie, rozlokowane w dogodnych punktach miast.

na mały zużyty sprzęt i baterie, rozlokowane w dogodnych punktach miast. Odbiory bezpośrednie z domów mieszkańców , zamawiane przez infolinię lub formularz online.

, zamawiane przez infolinię lub formularz online. Zbiórki w placówkach oświatowych , gdzie szkoły mogą rywalizować o nagrody finansowe (nawet do 50 000 zł).

, gdzie szkoły mogą rywalizować o nagrody finansowe (nawet do 50 000 zł). EKOzwroty, czyli usługa realizowana we współpracy z InPost, pozwalająca bezpłatnie nadawać przez Paczkomaty nie tylko elektronikę, ale też obuwie, książki, zabawki i tekstylia.

Świętokrzyskie miasta udowadniają, że recykling to nie tylko obowiązek, ale element budowania nowoczesnej społeczności typu #smartcommunity. Dzięki takim inicjatywom jak Polska Stolica Recyklingu, mieszkańcy mają realny wpływ na czystość swojego otoczenia, a każda oddana pralka czy laptop przekłada się na konkretne korzyści – od nowych drzew w miejskich parkach po wsparcie charytatywne dla potrzebujących

Elektryczne śmieci to dziś najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie. W 2022 roku ich globalna produkcja sięgała już 62 milionów ton, a do 2030 roku może wzrosnąć nawet do 82 milionów ton rocznie. Każde z tych urządzeń, od zużytego telefonu po lodówkę, zawiera cenne surowce, takie jak: miedź, aluminium czy metale ziem rzadkich, które można odzyskać i ponownie wykorzystać. Dlatego tak ważne jest, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafiał do profesjonalnego systemu zbiórki i recyklingu, a nie do zwykłego kosza - mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.