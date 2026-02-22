TOP 5. Szlaki piesze w Górach Świętokrzyskich

Wybraliśmy dla Was trasy o zróżnicowanej trudności: te dłuższe i te nieco krótsze. Dla rodzin z dziećmi i dla dorosłych. W większości to wycieczki-pętle, które zaczynają się w miejscach, do których dotrzesz komunikacją miejską, koleją lub znajdziesz wygodny parking. Jedno gwarantujemy! Wiosną Góry Świętokrzyskie Was oczarują.

TRASA 1. Święta Katarzyna - Łysica - Święta Katarzyna

Leśny, męczący odcinek na szczyt królowej Gór Świętokrzyskich. Zaczynamy w Świętej Katarzynie na szlaku czerwonym. Przechodzimy obok klasztoru bernardynek i kierujemy się do bramy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na trasie trasie zobaczysz liczne pomniki i miejsca pamięci narodowej. Zatrzymaj się przy kliku, zanim dojdziesz do źródełka św. Franciszka i kapliczki. Chwila odpoczynku, bo przed Tobą mozolne wejście na Łysicę. Po drodze drewniane pomosty, które kończą się w części przedszczytowej. Dalej trasa prowadzi do przełęczy świętego Mikołaja aż do szlaku kolejki wąskotorowej, który doprowadzi cię do Świętej Katarzyny. Tę opcję możesz wybrać od kwietnia do października!

Długość trasy: 13 km. Kolor szlaku: czerwony. Czas przejścia: 4 h. Najwyższy punkt: Łysica, 614 m n.p.m.

Zdjęcia. Święta Katarzyna

11

TRASA 2. Nowa Słupia - Łysa Góra (Święty Krzyż) - Nowa Słupia

Tę wycieczkę rozpoczniesz na rynku w Nowej Słupi (lub na parkingu u podnóża Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co oszczędzi Ci 1 km przejścia asfaltem). Wejdź na niebieski szlak. Jego fragment wiodący na szczyt Łysej Góry nosi nazwę "Drogi Królewskiej". Do samej góry towarzyszyć Ci będą rzeźbione w drewnie stacje drogi krzyżowej. Najtrudniejszym momentem jest strome wejście na wypłaszczenie tuż przed szczytem. Kiedy staniesz na rozległej polanie, zobaczysz już cel swojej wędrówki sanktuarium na Świętym Krzyżu. Po zwiedzaniu kieruj się na platformę widokową na gołoborzu, a potem albo leśną ścieżką dydaktyczną do Huty Szklanej, skąd płynnie przejdziesz na ścieżkę dydaktyczną "na przełęcz Hucką", która doprowadzi cię do szlaku kolejki wąskotorowej. Stamtąd pozostaje już przejść do Nowej Słupi.

Długość trasy: 9 km. Kolor szlaku: czerwony, niebieski, znaki ścieżki dydaktycznej. Długość przejścia: 3 h (bez zwiedzania). Najwyższy punkt: Łysa Góra, 595 m n.p.m.

TRASA 3. Z Piekła do Raju - w cieniu Zamku Królewskiego w Chęcinach

Spacer zaczniesz na Rynku Dolnym w Chęcinach. Kieruj się za znakami czerwonego i niebieskiego szlaku. Miniesz średniowiecznego klasztor franciszkanów, a później nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Przed Tobą asfaltowy odcinek do drogi nr 765. Przejdź przez przejście dla pieszych. Po pewnym czasie szlaki się rozdzielą. Ty wybierz szlak niebieski.

Na pierwszy dłuższy postój wybierz Jaskinię Piekło. Niebieskim szlakiem dojdziesz w pobliże Jaskini Raj. I tu uwaga! Zmienia się kolor szlaku - wejdź na szlak czerwony w kierunku Chęcin. Poprowadzi Cię on przez las (uwaga, może być mokro!) aż do Czerwonej Góry. Przejdź przez jezdnię prowadzącą do szpitala, a następnie na krótki leśny odcinek.

Przed Tobą dłuży odcinek asfaltowy (ok 1,5 km). Wynagrodzi Ci go widok na zamek w Chęcinach. A przed Tobą kładka nad trasą S7 i jeden z najciekawszych fragmentów trasy - przejście granią góry Zelejowej, na której eksploatowano najcenniejszy "marmur kielecki" zwany różanką. Część grzbietową stanowi grań skalna, po której niejednokrotnie będziesz się wspinać. Odpocznij na ławce na końcu grani. A następnie kieruj się szlakiem czerwonym w dół. Uważaj na tarniny. Wyjdziesz wprost na znane Ci rozdroże szlaków czerwonego i niebieskiego.

Trasa (pętla): Chęciny - Jaskinia Piekło - Jaskinia Raj - Czerwona Góra - Góra Zelejowa - Chęciny. Kolor szlaku: niebieski i czerwony. Czas przejścia: 5 godzin. Długość przejścia: 17 km. Najwyższy punkt: Góra Zelejowa, 361 m n.p.m.

Zdjęcia. Jaskinia Raj

6

TRASA 4. Świętokrzyskie Żeromskiego – Ciekoty i okolice

Zacznij na parkingu na rynku w Nowej Słupi. Łysa Góra będzie Ci towarzyszyć z oddali, podążaj czarnym szlakiem w kierunku Hektarów Podchełmskich aslafltem i szutrem. Ale już za mostem na rzece Słupiance wejdź za bramę Świętokrzyskiego Parku Narodowego i zanurz się w przyrodę Chełmowej Góry. Czeka Cię półgodzinne przejście lasem Pasma Pokrzywiańskiego całkowicie porośniętego przez las mieszany, a szczególnie przez modrzew. Po wyjściu z lasu idź w kierunku Góry Pokrzywianki, a następnie do urokliwej wsi Grzegorzowice. Uważaj na rozwidlenie szlaków: czarnego i niebieskiego. Po lewej stronie na wzgórzu zobaczysz kościółek pw. św. Jana Chrzciciela, z jedyną rotundą romańską w regionie. Koniecznie zrób sobie tu przerwę i przyjrzyj się bliżej tej małej świątyni, świadkowi wielkiej historii, która rozgrywała się w Świętokrzyskiem. Wróć na niebieski szlak w kierunku Nowej Słupi. Przed Tobą trasa asfaltowa, którą umili Ci widok zbliżającej się z każdym krokiem Łysej Góry z Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego. W Hektarach Podchełmskich dojdziesz szlaku czarnego, którym wrócisz do Nowej Słupi.

Trasa (pętla): Nowa Słupia - Góra Chełmowa - Grzegrzowice - Nowa Słupia. Kolor szlaku: czarny, niebieski. Czas przejścia: 4 h. Długość szlaku: 13 km. Najwyższy punkt: Góra Chełmowa 351 m n.p.m.

Góry Świętokrzyskie. Zdjęcia

8

TRASA 5. Lasami, wioskami i wąwozami - z Pasma Zgórskiego przez Góry Kruszcowe

Szlak przez Pasmo Zgórskie. Trasę urozmaicają gęste lasy mieszane, kieleckie wioski, jaskinia oraz dawne Góry Kruszcowe - Karczówka i okolice, znane z wydobycia rudy ołowiu. Z Kielc do Piekoszowa najwygodniej dostajesz się pociągiem. Na czarny szlak wyjdziesz ze stacji kolejowej. Idź nim w kierunku lasów Pasma Zgórskiego. Przed Tobą od prawej góra o smakowitej nazwie - Ciastowa, a następnie Plebańska i Skwarnia. Dalej idź ok 45 minut przez wieś Łaziska, gdzie wejdziesz do lasu przed przełęczą przed Belnią. Krótki spacer przez las i skręcisz w kierunku Jaworzni i rezerwatu Chelosiowa Jama. W wyniku penetracji pustek krasowych, na terenie rezerwatu odkryty został największy poza Tatrami system jaskiń. Połączenie istniejących w obrębie złoża Jaskini Jaworznickiej i Chelosiowej Jamy ma długość ok. 3670 m. Jaskinia nie jest udostępniona do zwiedzania. Przejdź estakadą, a przejście asfaltowe wynagradzają Ci widoki: pięknie widać stąd Karczówkę w Kielcach, a jeśli jest ładna pogoda, nawet Łysicę - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Za Jaworznią wejdziesz w las i po niedługim czasie przejdziesz wzdłuż wąwozów Pasma Zagórskiego otoczonych wzgórzami. Zdobędziesz górę Patrol od zachodu. Tu zmień kolor szlaku na czerwony. Zejdź do przysiółka Słowik, a następnie do Białogonu asfaltowym i szutrowym odcinkiem. Za Białogonem wejdź na zalesioną górę Brusznię i dalej na Karczówkę z XVII-wiecznym klasztorem.

Trasa: Piekoszów (stacja PKP) - Przełęcz pod Belnią - Jaworznia - Chelosiowa Jama - Patrol - Słowik - Białogon - Karczówka. Kolor szlaku: czarny, czerwony. Czas przejścia: 5 h. Długość trasy: 17 km. Najwyższy punkt: Patrol, 379 m n.p.m.

Źródło: Swietokrzyskie Travel