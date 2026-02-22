Spis treści
- Idealne miejsca na wiosenne wędrówki w Świętokrzyskiem
- TOP 8 turystycznych ciekawostek w Świętokrzyskiem
- Smerdyna i "Wielki Kanion"
- Skorocice. Najdłuższa jaskinia gipsowa w Polsce
- Brzeziny. Najdłuższa wieś w Świętokrzyskiem
- Góry Pieprzowe
- Nida. Najcieplejsza rzeka w Polsce
- Kunów. Jedyny wodospad w regionie świętokrzyskim
- Morsko Górne. Zamek królowej Bony
- Huta Szklana. Najwyżej położona miejscowość w Świętokrzyskiem
Idealne miejsca na wiosenne wędrówki w Świętokrzyskiem
Wiosna to świetny czas, by odwiedzić Świętokrzyskie, region pełen pięknych krajobrazów, historycznych miejsc i naturalnych atrakcji. Poza znanymi Wam punktami na mapie regionu świętokrzyskiego, są też perełki o których wiedzą nieliczni. Dziś prezentujemy Wam 8 takich punktów, do których warto wybrać się wiosną. Odkryjecie nieznane atrakcje w regionie i miło spędzicie czas. Zapraszamy na wyprawę!
TOP 8 turystycznych ciekawostek w Świętokrzyskiem
Wiosna w Świętokrzyskiem to czas, kiedy natura zaczyna rozkwitać, a region staje się szczególnie atrakcyjny zarówno pod względem turystycznym, jak i przyrodniczym. Poza miejscami oczywistymi, takimi jak Sandomierz, Jaskinia Raj czy Góry Świętokrzyskie polecamy Wam wyprawę w miejsca mniej znane i nieodkryte przez turystów. To idealne propozycje na jednodniowy wypad z rodziną i dziećmi.
Smerdyna i "Wielki Kanion"
Wielki Kanion w miniaturze, to pierwsze wrażenie kiedy spoglądamy na kamieniom w Smerdynie. To mała wioska w regionie świętokrzyskim słynna z kamieniołomów, które związane są z miejscowością od ponad 100 lat. Kamieniołom ma kilka kilometrów długości, lokalni mieszkańcy nazywają je kamionkami. Kamieniołom w Smerdynie ma długość kilu kilometrów. Do Smerdyny warto się wybrać aby podziwiać malowniczy krajobraz, który powstał w wyniku eksploatacji surowca. To miejsce idealne na wiosenne, jednodniowe wyprawy z rodziną. Zobaczcie zdjęcia.
Skorocice. Najdłuższa jaskinia gipsowa w Polsce
Skorocice to mała wioska w województwie świętokrzyskim. Miejscowość nazywana jest też krainą jaskiń, bowiem znajdziecie ich w tych okolicach ponad 20. Jedna z nich jest najdłuższą jaskinią gipsową w Polsce! Wioska znajduje się na terenie rezerwatu skalno - stepowego "Skorocice". Rezerwat skalno-stepowy „Skorocice” utworzony został w 1960 r., na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w celu ochrony jednego z najlepiej w kraju wykształconych zespołów klasycznych form rzeźby krasowej w trzeciorzędowych skałach gipsowych. W 1986 r. wszedł w skład powstałego wówczas Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
Brzeziny. Najdłuższa wieś w Świętokrzyskiem
Brzeziny to wieś, której początki sięgają średniowiecza jest najdłuższą wsią w woj. świętokrzyskim. Na kamieniu znajdującym się przed budynkiem świetlicy wiejskiej "Przy fontannie" wyryty jest napis o treści "BRZEZINY 7,8 km najdłuższa miejscowość w województwie świętokrzyskim". Zaglądamy to tej ciekawej miejscowości. Wiosną zachwyci Was tam niesamowita przyroda, to też idealny pomysł na rowerową wyprawę. Zobaczcie zdjęcia Brzezin.
Góry Pieprzowe
Jeśli lubicie piękną przyrodę, brak tłumów oraz cisze i spokój to Góry Pieprzowe będą dla Was idealne na wiosenną wyprawę. Poradzą sobie z nimi także najmłodsi. Góry Pieprzowe zwane również przez "lokalsów" sandomierskimi Pieprzówkami, czy też Górami Różanymi, są uważane za najstarsze góry w Polsce. Znajdziecie je około 2,5 kilometra od centrum Sandomierza, na wzgórzach opadających do doliny Wisły, na krańcach Gór Świętokrzyskich. Występują tam największe skupiska dzikich róż w Polsce. Góry Pieprzowe leżą nieopodal Wisły we wschodniej części Wyżyny Sandomierskiej, częściowo w granicach administracyjnych miasta Sandomierza, a częściowo w gminie Dwikozy. Zobaczcie krajobrazy z Gór Pieprzowych.
Nida. Najcieplejsza rzeka w Polsce
Nida to jedna z najciekawszych polskich rzek w południowej Polsce. Przepływa przez województwo świętokrzyskie, znane z pięknych widoków i cennych zabytków, między innymi przez Sobków, Motkowice, Pińczów i Wiślicę. Powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy w Żernikach k. Chęcin. Nida to także jedna z najlepiej nasłonecznionych i najcieplejszych polskich rzek – latem temperatura wody dochodzi nawet do 27oC. Długość tej rzeki wynosi 153 km, z kolei jej zlewnia zajmuje powierzchnię 3 862 km². Nida cieszy się wielką popularnością wśród kajakarzy i przyrodników, a leżące nad nią miasta są atrakcyjnymi punktami historycznych wycieczek. Zobaczcie zdjęcia.
Kunów. Jedyny wodospad w regionie świętokrzyskim
W Kunowie znajdziecie jedyny na terenie województwa świętokrzyskiego naturalny wodospad. Znajduje się on na terenie Bukowskiej Góry. To obszar chroniony, Natura 2000. To właśnie tutaj z Afryki w maju przylatuje kolorowy ptak – żołna, który znajduje się pod ścisłą ochroną. Osoby, które wybierają się na spacer nad kunowski wodospad proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Kunowie. Wiosną to idealne miejsce na rodzinną wyprawę, zobaczcie wodospad w Kunowie na zdjęciach.
Morsko Górne. Zamek królowej Bony
Jeśli lubicie wyprawy połączone z nauką i lokalną historią to polecamy Wam wycieczkę do Morska Górnego. Znajdziecie tu ruiny zamku z drugiej połowy XIV wieku. Ciekawostką jest to, że zamek ten w latach 1531-1540 należał do królowej Bony.
Huta Szklana. Najwyżej położona miejscowość w Świętokrzyskiem
To znakomite miejsce dla turystów, którzy nie lubią zgiełku i zatłoczonych szlaków. Huta Szklana w gminie Bieliny to najwyżej położona miejscowość w Górach Świętokrzyskich i zarazem całym województwie. Można tam wypocząć i delektować się świeżym, górskim powietrzem. Miejscowość znajduje się w podkieleckiej gminie Bieliny, pod Świętym Krzyżem, graniczy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Sołectwo leży na popularnym turystycznym szlaku, jest zarazem najwyżej położoną miejscowością w województwie. Znajduje się na wysokości 462,1 metrów nad poziomem morza.
źródło. Swietokrzyskie Travel, Wikipedia