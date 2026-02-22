Wiosna w województwie świętokrzyskim to prawdziwa uczta dla zmysłów. Po szarej zimie region budzi się do życia, oferując paletę intensywnych barw i zapachów. Szczególnie teraz, w pełni wiosny, możemy podziwiać spektakularne kwitnienie tulipanów, rozległe, złote pola rzepaku oraz delikatne, białe chmury kwiatów wiśni. Zapraszamy Cię na wirtualną podróż po najpiękniejszych zakątkach Świętokrzyskiego, gdzie natura prezentuje swoje wiosenne arcydzieła. To idealne miejsca na sesje fotograficzne, uwielbiane przez amatorów i profesjonalistów.

Jadwigów. Tu poczujesz się jak w Holandii

Pola z tulipanami znajdziecie w niewielkiej wiosce Jadwigów, położonej w województwie świętokrzyskim. Miejscowość ta położona jest 8 km na południowy wschód od Moskorzewa, 28 km na południe od Włoszczowy, 63 km na południowy zachód od Kielc. Pierwsze wzmianki o Jadwigowie pochodzą z roku 1933, kiedy to wieś wymieniana jest w spisie jako kolonia. Nazwa Jadwigów pochodzi od nazwy osobowej Jadwiga z sufiksem -ów. I to właśnie tutaj w województwie świętokrzyskim natraficie na .... Holandię. A to wszystko dzięki rodzinie Szczechela, która w swoim gospodarstwie ma pola obsadzone tysiącem tulipanów. "Byłam, widziałam, jestem zachwycona" - tak najczęściej brzmią komentarze osób, które odwiedziły "Świętokrzyską Holandię". Jeśli szukacie niezwykłego miejsca na wiosenny wypad, lub na weekend majowy 2025 to Jadwigów jest idealnym miejscem dla każdego miłośnika natury.

11

Kraina kwitnącej wiśni. Okolice Pawłowa w powiecie starachowickim

Wszystkim z obrazem kwitnących wiśni kojarzy się Japonia, jednak w innych częściach świata także znajdziemy te zachwycające drzewa. Wiosną obejrzycie kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii – ale tez w województwie świętokrzyskim, dokładniej w powiecie starachowickim, w okolicach Pawłowa. Wiśnie kwitną od kwietnia do maja (niekiedy jeszcze w czerwcu), przeważnie przed rozwojem liści. Drzewa obficie obsypane są wtedy kwiatami, które w zależności od odmiany mogą być pojedyncze lub pełne, barwy białej, różowej, czerwonawej, purpurowej. Najpopularniejszym miejscem do oglądania kwitnących wiśni w Japonii jest park Ueno w Tokio. A tak prezentują się świętokrzyskie sady wiśniowe w 2025 roku. To idealne miejsce na sesje zdjęciowe oraz na spacer.

8

Na żółto i na niebiesko. Świętokrzyskie, rzepakowe pola

W Świętokrzyskiem znajdziemy wiele miejsc, gdzie możemy nacieszyć oczy kolorowymi dywanami kwitnącego rzepaku. Piękne rzepakowe pola w Świętokrzyskiem znajdziemy już m.in w okolicach Starachowic czy Chęcin. Rzepak to jedna z najważniejszych roślin oleistych na świecie, w tym najpopularniejsza w Polsce – zajmuje około 95% powierzchni upraw wszystkich roślin oleistych w naszym kraju. Z jej nasion pozyskiwany jest olej jadalny, z którego wytwarza się margarynę oraz inne tłuszcze kuchenne. To jednak niejedyne zastosowanie rzepaku – jest on także doskonałą rośliną miododajną. Ze względu na znaczną powierzchnię upraw ma bardzo duże znaczenie dla polskich pszczelarzy. Świętokrzyskie pola z rzepakiem przyciągają turystów, a także osoby które lubią "nieoczywiste" sesje zdjęciowe. To też doskonały pomysł na sesje fotograficzne.

16

Wiosna w obiektywie Tomasza Nasiadka

Województwo świętokrzyskie to idealne miejsce na wiosenne plenery fotograficzne. W tej chwili, kiedy kwitną wiśnie, pola pokrywają dywany kwitnącego na żółto rzepaku, czy kolorowych tulipanów fotografowie "zacierają ręce". Jednym z najbardziej lubianych plenerów fotograficznych w regionie świętokrzyskim jest Ponidzie. To tutaj powstają fotografie, którym kojarzą się z Toskanią. Mamy też piękne okolice Gór Świętokrzyskich i małych wiosek, które wiosną zachwycają kolorami. Zobaczcie jak wiosna 2025 w regionie świętokrzyskim wygląda na zdjęciach Tomasza Nasiadka.

6