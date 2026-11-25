Zespół Pałacowy w Kurozwękach. Architektoniczna podróż przez wieki

Pałac w Kurozwękach jest jednym z nielicznych zabytków w Polsce, które pozwalają prześledzić ewolucję stylów architektonicznych na przestrzeni stuleci. Pierwotnie był to murowany zamek rycerski, który z czasem przekształcono w dwór obronny, by ostatecznie nadać mu formę barokowo-klasycystycznej rezydencji.

W skład dzisiejszego kompleksu wchodzą nie tylko sam pałac, ale również:

Pawilon wschodni , pełniący funkcję oficyny,

, pełniący funkcję oficyny, Pawilon zachodni , czyli dawna oranżeria,

, czyli dawna oranżeria, Budynek stajni cugowej – wyróżniający się dobudowanym na początku XIX wieku portalem kolumnowym, którego strzegą rzeźby dwóch lwów,

– wyróżniający się dobudowanym na początku XIX wieku portalem kolumnowym, którego strzegą rzeźby dwóch lwów, Park angielski – zachowana część krajobrazowego założenia ogrodowego, którego prawdziwą chlubą są wiekowe platany.

Od Kurozwęckich do Popielów

Zamek został wzniesiony przez ród Kurozwęckich. W kolejnych wiekach posiadłość przechodziła kolejno w ręce znanych polskich rodzin: Lanckorońskich, Sołtyków oraz Popielów. W okresie międzywojennym majątek w Kurozwękach stanowił potężne gospodarstwo – obejmował aż 6000 hektarów pól, lasów i stawów rybnych, a jego wizytówką była renomowana stadnina koni anglo-arabskich.

Kres świetności przyniosła II wojna światowa. We wrześniu 1944 roku pozostałą w kraju rodzinę Popielów zmuszono do opuszczenia posiadłości. Wszystkie budynki oraz grunty zostały znacjonalizowane i przejęte przez państwo, co na dekady doprowadziło rezydencję do postępującej ruiny.

Wielki powrót i odbudowa ze zgliszczy

Nadzieja na ratunek dla zabytku pojawiła się wraz z przemianami ustrojowymi w 1989 roku. Starania o odzyskanie rodowego gniazda podjął mieszkający w Polsce przedwojenny właściciel – ksiądz infułat Marcin Popiel, długoletni proboszcz parafii Szewna koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Niestety, nie doczekał on finału tych działań. Tuż po jego śmierci, w 1991 roku, zrujnowany pałac wraz z częścią parku został odkupiony przez prawowitych spadkobierców.

W imieniu rodziny posiadłość objął Jean Martin Popiel wraz z żoną Karen Sveny Jacobsen, z pochodzenia Norweżką. Przed podjęciem decyzji o osiedleniu się w Polsce, Marcinowie Popielowie prowadzili niezwykle barwne, międzynarodowe życie – mieszkali m.in. w Szkocji, Kongo, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Belgii, gdzie wychowywali ośmioro dzieci (trzy córki i pięciu synów). Przeprowadzka do Kurozwęk oznaczała dla nich zupełnie nowy rozdział i ogromne wyzwanie.

Już w 1992 roku nowy właściciel rozpoczął zakrojone na szeroką skalę prace porządkowe i remontowe, stawiając sobie za cel przywrócenie zamkowi dawnego blasku.

Współczesny rozkwit i jedyne takie stado bizonów w Polsce

Aby sprawnie zarządzać tak dużym obiektem, powołano dwie spółki:

„Zespół Pałacowy” – odpowiedzialną za prowadzenie hotelu, ośrodka konferencyjnego, restauracji oraz organizację atrakcji turystycznych. „Stadnina Koni Kurozwęki” – zajmującą się hodowlą koni arabskich, krów mlecznych oraz sprowadzonych tu bizonów amerykańskich. To właśnie dzięki jedynemu w kraju stadu tych majestatycznych zwierząt wieś zyskała przydomek krainy bizonów, przyciągając rzesze turystów.

Działalności obecnych gospodarzy przyświeca jasno sprecyzowane motto: „Korzystając z historycznych doświadczeń i dobrodziejstw współczesności, zaspokajamy potrzeby wyższe naszych klientów, troszcząc się równocześnie o zachowanie powierzonych nam obiektów dla przyszłych pokoleń”.

Wieloletni wysiłek zaowocował imponującymi efektami konserwatorskimi. Do najważniejszych sukcesów rodziny Popielów należą zabezpieczenie i udostępnienie piwnic oraz podziemi, renowacja barokowej fasady pałacu, remont obu pawilonów, a także całkowita rekonstrukcja wystroju sali balowej i ciągu salonów. Zwiedzający mogą dziś podziwiać również odrestaurowaną barokową kaplicę zamkową oraz otwarte w 2011 roku muzeum „Skarby i pamiątki rodu Popielów”, w którym mieści się także galeria obrazów wybitnego malarza i pisarza Józefa Czapskiego.

Źródło: palacpopielow.pl