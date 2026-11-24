Wizjonerski plan kasztelana i narodziny przemysłowego giganta

Początki fabryki w Maleńcu sięgają 1782 roku, gdy kasztelan łukowski Jacek Jezierski nabył tutejsze dobra za sumę pół miliona złotych. W nowo zakupionym majątku postanowił stworzyć ośrodek przemysłowy, wykorzystując bogate złoża rudy żelaza oraz potencjał okolicznych lasów. Jego cel stanowiło uniezależnienie Polski od importu wyrobów metalowych oraz zaplecze dla armii Rzeczypospolitej.

Aby zrealizować ten zamysł, Jezierski w 1784 roku spiętrzył wody rzeki Czarnej i utworzył staw o powierzchni około 16 hektarów. Powstały układ wodny napędzał pierwsze zakłady: młyn, tartak, drutarnię oraz fryszernię wyposażoną w aż jedenaście młotów. Surówkę żelaza dostarczano z wielkich pieców w Miedzierzy, Kawęczynie i Cieklińsku, a ruda pochodziła z pobliskich miejscowości.

Wkrótce maleniecki zakład zaczął wytwarzać nie tylko pręty, druty i blachy, ale również asortyment dla gospodarstw domowych. Powstawały tu m.in. topory, siekiery, piły, pilniki, kosy, żelazka, młynki do kawy oraz blaszane łyżki. Manufaktura produkowała także pałasze i stalowe odkuwki na lufy do sztucerów z Kozienic.

Królewska wizyta i powstańczy konspiracyjny oręż

Rozmach inwestycji wywołał duże wrażenie w kraju. Dnia 15 lipca 1787 roku do Maleńca przybył król Stanisław August Poniatowski, aby osobiście obejrzeć rozwijającą się fabrykę. Przebieg tej wizyty szczegółowo opisał w diariuszu pisarz Adam Naruszewicz. Kronikarz podziwiał fakt, że w miejscu dawniej niedostępnym w zaledwie trzy lata wzniesiono okazałą fabrykę, groble, kanały oraz osiedle.

Wydarzenia polityczne szybko wystawiły zakłady na próbę. W 1794 roku produkcja została wstrzymana z powodu działań wojennych podczas insurekcji kościuszkowskiej. W kolejnych dekadach fabryka zmieniała właścicieli, aż w latach 30. XIX wieku trafiła w ręce Tadeusza Bocheńskiego, byłego oficera artylerii Księstwa Warszawskiego. Nowy właściciel przeprowadził modernizację, wznosząc zachowany budynek walcowni blachy oraz instalując 15 gwoździarek.

Bocheński dał się poznać także jako reformator społeczny. W 1844 roku zwolnił tutejszych włościan z pańszczyzny i zapewnił robotnikom opiekę medyczną. Zakład w Maleńcu stał się jednym z najnowocześniejszych prywatnych przedsiębiorstw górniczo-hutniczych w Królestwie Polskim. W czasie powstania styczniowego bracia zarządzający zakładem zorganizowali w nim konspiracyjną produkcję broni dla oddziałów powstańczych.

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Siła wodnego żywiołu. „Marianna” i przerażający „Szaleniec”

Niezwykłość fabryki w Maleńcu wynika przede wszystkim z jej rozwiązania napędowego. Przez stulecia technologia opierała się na wykorzystaniu energii rzeki Czarnej Koneckiej, określanej mianem najpracowitszej rzeki Rzeczypospolitej. Początkowo w zakładzie pracowało aż 18 kół wodnych zanurzonych w nurcie wody.

Największym z zachowanych elementów jest drewniane koło wodne o nazwie „Marianna”, będące największą tego typu konstrukcją w Polsce. Obok niego funkcjonuje mniejsze koło „Franciszek” oraz system przekładni z kół o wymiennych drewnianych zębach. Kluczowym elementem układu jest także liczący 32 metry wał napędowy oraz drewniana wiertarka z XVIII wieku.

Prawdziwym sercem walcowni pozostaje jednak 20-tonowe koło zamachowe, z powodu dużej prędkości obrotowej nazwane przez robotników „Szaleńcem z Maleńca”. Podczas pracy koło osiągało około 70 obrotów na minutę, a jego szprychy stawały się niemal niewidoczne. W późniejszych latach asortyment rozszerzono o produkcję szpadli i łopat, do wytwarzania których wykorzystywano m.in. zużyte obręcze kół wagonów kolejowych rozbijane za pomocą 9-metrowego kafara.

Powojenne narzędzia dla stolicy i studencki ratunek

W czasie II wojny światowej zakład pracował pod niemieckim nadzorem, a na okresy suszy zainstalowano pomocniczy silnik spalinowy. Po przejściu frontu tutejsza ludność samodzielnie naprawiła zniszczone instalacje i już w maju 1945 roku uruchomiono produkcję. Po nacjonalizacji z 1946 roku zakłady wytwarzały miesięcznie nawet 50 tysięcy szpadli i łopat, stając się kluczem do zaopatrzenia odbudowywanej Warszawy.

Ostateczne wyłączenie maszyn nastąpiło w listopadzie 1967 roku, a obiekt wpisano do rejestru zabytków techniki. Rok później fabrykę w Maleńcu odkryła grupa studentów i pracowników Politechniki Śląskiej. Zachwyceni stanem zachowania zabytku postanowili ocalić go przed zniszczeniem. Od 1970 roku, podczas wakacyjnych obozów, ponad 1300 studentów pod opieką naukowców prowadziło prace konserwatorskie. Dzięki ich pracy park maszynowy został odnowiony i przywrócony do sprawności technicznej.

Dziedzictwo Maleńca dzisiaj. Żywe muzeum i historia na wyciągnięcie ręki

Obecnie Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu funkcjonuje jako jednostka organizacyjna powiatu koneckiego na Szlaku Zabytków Techniki. Miejsce to nie przypomina klasycznego muzeum – organizowane są tu pokazy pracy XIX-wiecznych maszyn na żywo, dawnych rzemiosł oraz próbne odpalenia armat czarnoprochowych. Odwiedzający mogą wziąć udział w warsztatach kowalskich oraz wypróbować wirtualną pracownię VR.

Niezwykły klimat malenieckiej fabryki docenili twórcy filmowi i radiowi. Na terenie zakładu kręcono sceny do filmu „Magnezja”, a także zrealizowano słuchowisko historyczne „Krew i Żelazo”. Turyści mają również możliwość skorzystania z nietypowej oferty noclegowej w dawnym kompleksie przemysłowym.

Historia Maleńca to rzadki przykład zabytku przemysłowego, w którym czas zatrzymał się w epokach żelaza i wodnego żywiołu. Wizyta w tym miejscu pozwala na własne oczy zobaczyć technologię, która budowała fundamenty przemysłu na ziemiach polskich.

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źródła: Elżbieta Szot-Radziszewska – „Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny”, Zabytek.pl, Końskie Travel