Pętkowice. Historia arian i turystyka wiejska nad Kamienną

Pętkowice, położone rzut kamieniem od popularnego Bałtowa, przez lata pozostawały w cieniu swojego słynnego sąsiada. Jednak ta urokliwa miejscowość, leżąca w dolinie rzeki Kamiennej, kryje w sobie historię, która mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu. Już w XVII wieku wieś była prężnym ośrodkiem arianizmu, a niemym świadkiem tamtych czasów jest unikalny kościół pw. św. Teresy.

Jego starsza część to dawna kaplica ariańska zbudowana z łamanego kamienia, która przetrwała wieki, zmieniając swoje funkcje – od świątyni po magazyny zbożowe. Dziś to malowniczy punkt na mapie regionu, który idealnie wpisuje się w klimat slow travel. Spacerując po okolicy, można poczuć ciężar historii, który miesza się z lekkością świętokrzyskiego krajobrazu.

i Autor: Remigiusz Mosiewicz / Archiwum prywatne Dawna kaplica ariańska – unikalny zabytek, który przetrwał wieki w samym sercu Pętkowic

Wioska Pszczelarska w Pętkowicach. Nowoczesne eko-muzeum i miododajny ogród

Głównym powodem, dla którego weekend w Świętokrzyskiem warto zacząć właśnie tutaj, jest powstająca wioska pszczelarska. To unikalny projekt Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, który tchnął nowe życie w pętkowicką przestrzeń. Sercem wioski jest miododajny ogród o powierzchni około jednego hektara, podzielony na pięć stref sensorycznych: smaku, zapachu i relaksu.

Wiosną ogród wybucha paletą barw, stając się azylem dla pszczół, motyli, a nawet nietoperzy. Ale to nie wszystko. W zabytkowym budynku z 1866 roku, który niegdyś pełnił funkcję szkoły, powstało interaktywne eko-muzeum. Odwiedzający mogą tam niemal dosłownie „wejść do wnętrza ula” i poznać fascynujący świat zapylaczy dzięki nowoczesnym multimediom. To miejsce uczy, że bez pszczół nasze stoły byłyby puste, a przyroda straciłaby swoją harmonię.

Co zobaczyć w Świętokrzyskiem? Atrakcje wokół Pętkowic

Pętkowice to doskonała baza wypadowa, by odkryć inne atrakcje świętokrzyskie. Zaledwie 5 kilometrów stąd znajduje się Bałtowski Kompleks Turystyczny z legendarnym JuraParkiem i Zwierzyńcem. Jeśli jednak wolisz ciszę, region oferuje ponad 1000 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych w ramach „Krzemiennego Szlaku”.

Dla miłośników historii obowiązkowym punktem są Krzemionki – neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, wpisane na listę UNESCO. Warto również odwiedzić pobliską Borię, gdzie Farma Świętokrzyska oferuje ekologiczne przysmaki, od bezglutenowego chleba po domowe kiszonki.

Dlaczego warto przyjechać tu wiosną?

Wiosna w Polsce nigdzie nie smakuje tak dobrze, jak na wsi. W Pętkowicach to czas, kiedy rzeka Kamienna szemrze głośniej, a sady owocowe w sąsiednim Okole pokrywają się białym puchem kwiatów. To właśnie w maju i czerwcu Wioska Pszczelarska otwiera swoje podwoje dla wszystkich turystów, oferując świeżą energię i edukację w najlepszym wydaniu.

Wiosenne powietrze w dolinie rzeki jest wyjątkowo rześkie, a brak letnich upałów sprzyja długim spacerom i wycieczkom rowerowym. To idealny moment na detoks od technologii i powrót do korzeni, o czym pisała już Maria Konopnicka w listach z Pętkowic w 1889 roku, zachwycając się „rzeką, która płynie kręto między zaroślami”.

Nocleg na wodzie i śniadanie z widokiem

Moja wizyta w Pętkowicach zaczęła się od Krainy Poraj. To miejsce to kwintesencja turystyki wiejskiej w wydaniu premium. Można przespać się w domku na wodzie, a poranek przywitać na tarasie, obserwując czaplę polującą nad brzegiem.

Lokalni gospodarze częstują miodem mniszkowym i malinowym, który smakuje słońcem i pracą tutejszych pszczelarzy. Wieczorem, czas można spędzić przy ognisku w „Czesiowej Zagrodzie”, obok kucyków szetlandzkich i owieczek Quessant.

Czas na Twój weekend w Świętokrzyskiem

Pętkowice to dowód na to, że nie trzeba wyjeżdżać na koniec świata, by przeżyć przygodę. Połączenie unikalnej historii arian, nowoczesnej Wioski Pszczelarskiej i sielskiego spokoju nad rzeką Kamienną tworzy mieszankę, której nie da się zapomnieć.

Nie zwlekaj – zaplanuj swój przyjazd już w najbliższy weekend. Odkryj, jak pachnie świętokrzyska wiosna i daj się uwieść magii Pętkowic. Pszczoły już na Ciebie czekają!

źródła: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Ostrowiec Travel, Portal Slowhop (Kraina Poraj), Wikipedia, Muzeum Historii Kielc, Radio Ostrowiec.