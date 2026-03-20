Startuje wiosna. Pogoda w Świętokrzyskiem może nas zaskoczyć

W ostatnim czasie pogoda przyzwyczaiła nas do słońca i ciepła. W tym roku mogliśmy się już cieszyć temperaturami przekraczającymi 15 stopni. W piątek, 20 marca o godzinie 15:46 rozpocznie się astronomiczna wiosna, a dzień później wkroczymy w kalendarzową. Niestety pogoda w nadchodzący weekend szykuje nam nieprzyjemną niespodziankę. W piątkowy wieczór w województwie świętokrzyskim pojawią się opady.

Astronomiczna wiosna puka do drzwi, ale pogoda mówi stop. Czeka nas zimny prysznic

Mimo że słońce coraz śmielej zagląda w nasze okna, pierwszy weekend wiosny przyniesie spore ochłodzenie. Zamiast wybuchu ciepła, termometry w regionie wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. To jednak nie koniec złych wieści. Największa „niespodzianka” czeka nas w nocy z piątku na sobotę. Synoptycy zapowiadają opady, które mogą skutecznie popsuć plany na pierwsze wiosenne grillowanie czy dłuższe wycieczki. Miejscami w Świętokrzyskiem może pojawić się deszcz ze śniegiem. Warto przygotować się na śliskie drogi w sobotni poranek i nie rezygnować jeszcze z grubych kurtek.

Wiosna 2025 w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

Początek wiosny w Świętokrzyskiem chłodny i z opadami. Kiedy zrobi się cieplej?

W najświeższych prognozach pogody nie znajdziemy "bomby" ciepła. W przyszłym tygodniu nie zabraknie chmur, mogą pojawiać się opady, termometry wskażą około 10 stopni w ciągu dnia, a o poranku niewykluczone będą lokalne przymrozki. Wstępne prognozy na święta wielkanocne wyglądają optymistycznie. W województwie świętokrzyskim temperatura może dochodzić do 18 stopni.

Śnieżna zima nie pomogła. W Świętokrzyskiem sucho

Minionej zimy śniegu mieliśmy w regionie świętokrzyskim pod dostatkiem, ale służby geologiczne alarmują, że znaczna część województwa wciąż zmaga się ze stanem zagrożenia hydrogeologicznego. Silne mrozy, które związały grunt, w połączeniu z nagłym ociepleniem, uniemożliwiły efektywną retencję. Pozostaje mieć nadzieję, że spodziewane w najbliższych dniach opady poprawią choć trochę tę sytuację.

Wkracza wiosna i... zmiana czasu z zimowego na letni. Kiedy przestawiamy zegarki i czy to już ostatni raz?

Zmiana czasu z zimowego na letni to jeden z tych momentów w roku, który budzi skrajne emocje. Dla jednych to zwiastun nadchodzącej wiosny i dłuższych dni, dla innych uciążliwe wybicie z rytmu biologicznego. W 2026 roku ten proces przebiegnie tradycyjnie, choć w tle wciąż toczą się dyskusje o jej ostatecznym zniesieniu. W tym roku na czas letni przechodzimy o jeden dzień wcześniej niż w ubiegłym. W nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca, przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2:00 na 3:00. Będziemy spać o godzinę krócej, ale słońce będzie zachodzić o godzinę później.

Choć Parlament Europejski już w 2019 roku poparł projekt zniesienia zmian czasu, prace utknęły w Radzie UE. Państwa członkowskie nie doszły do porozumienia, który czas (letni czy zimowy) powinien obowiązywać na stałe, aby nie stworzyć zamieszania na terenie Unii Europejskiej.

Historia czasu letniego

Choć dziś zmiana czasu wydaje się naturalnym elementem kalendarza, jej korzenie sięgają potrzeb wojennych i gospodarczych.