Atrakcje województwo świętokrzyskie. Dlaczego warto ruszyć w drogę już teraz?

Wraz z początkiem sezonu region świętokrzyski staje się prawdziwym rajem dla podróżników szukających wytchnienia. Wczesna wiosna to czas, gdy widoki na Góry Świętokrzyskie zapierają dech w piersiach, a brak gęstych liści na drzewach pozwala fotografom uchwycić monumentalne ruiny w całej okazałości. Weekend w świętokrzyskim to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim emocje i doświadczenie przestrzeni, która przez wieki gościła królów i magnatów.

Zastanawiając się, co zobaczyć w świętokrzyskim, warto skupić się na „koronie” tutejszych warowni, które właśnie teraz oferują najbardziej autentyczny klimat.

Zamek Chęciny – baszty dominujące nad okolicą

Królewski zamek Chęciny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie regionu, którego potężne baszty widać już z daleka. Wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku z inicjatywy Wacława II, przez lata pełnił funkcję rezydencji królewskich wdów oraz miejsca przechowywania skarbu koronnego.

Spacer po pełnym obwodzie murów obronnych i wejście na wieżę wschodnią, z której przy dobrej pogodzie można dostrzec wierzchołki Tatr Magiczny klimat: W ruinach wciąż można usłyszeć legendy o duchu królowej Bony, która według podań przechadza się zamkowymi korytarzami.

Krzyżtopór w Ujeździe – barokowa fantazja w rozmiarze XXL

Jeśli szukasz miejsca, które rzuci Cię na kolana swoją skalą, Krzyżtopór w miejscowości Ujazd jest obowiązkowym punktem wycieczki. Była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu. Choć dziś ma status trwałej ruiny, zachowało się aż 90 procent murów, co pozwala wyobrazić sobie dawną potęgę rezydencji Krzysztofa Ossolińskiego.

: Nazwa zamku łączy w sobie symbole wiary (krzyż) oraz herb Ossolińskich (topór) Wiosenne zwiedzanie: Do wyboru jest aż 5 tras zwiedzania, a brak upałów sprawia, że eksploracja bastionów i fosy jest wyjątkowo przyjemna.

Bodzentyn – spokój wśród biskupich ruin

Mniej oczywistym, ale niezwykle nastrojowym miejscem jest zamek w Bodzentynie. Ruiny XIV-wiecznej rezydencji biskupów krakowskich górują nad miasteczkiem, oferując wgląd w czasy, gdy gościł tu sam król Władysław Jagiełło.

Dlaczego teraz? To idealne miejsce dla osób szukających ucieczki od komercji. Wczesnowiosenny spacer wokół murów usytuowanych na wysokiej skarpie pozwala w pełni poczuć średniowieczny układ urbanistyczny miasteczka.

Szydłów – polskie Carcassonne

Nie sposób pominąć Szydłowa, który dzięki doskonale zachowanym murom obronnym z XIV wieku zyskał miano polskiego „Carcassonne”. Można tu podziwiać nie tylko zamek wybudowany na zlecenie Kazimierza Wielkiego, ale także mury o długości ponad kilometra.

Zaplanuj swój weekend

Dla kogo:

Rodziny : Liczne turnieje rycerskie (szczególnie w Chęcinach) oraz edukacyjne szlaki przygody

: Liczne turnieje rycerskie (szczególnie w Chęcinach) oraz edukacyjne szlaki przygody Pary : Romantyczne spacery przy zachodzie słońca i magiczny klimat ruin

: Romantyczne spacery przy zachodzie słońca i magiczny klimat ruin Fotografowie: Unikalna gra świateł na surowych murach i dalekie panoramy doliny Opatówki czy Nidy.

Dojazd: Najlepszą bazą wypadową są Kielce, nazywane sercem regionu. Do Chęcin dotrzesz szybko trasą E7 w stronę Krakowa. Do Ujazdu (Krzyżtopór) najlepiej kierować się samochodem przez Opatów.

Godziny otwarcia: Większość obiektów jest dostępna dla turystów przez cały rok. Wczesną wiosną (marzec/kwiecień) zamki zazwyczaj są czynne do godziny 16:00 lub 17:00, ale w miarę wydłużania się dnia godziny te są sukcesywnie przedłużane.

Nie czekaj na letnie upały! Zamki świętokrzyskie właśnie teraz odkrywają swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Spakuj aparat, wygodne buty i zaplanuj swoją podróż w czasie już w najbliższy weekend!