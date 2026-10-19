Te miasta opierają się kryzysowi. Demograficzne fenomeny Świętokrzyskiego [RAPORT]

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-19 14:49

Gdy nagłówki wiadomości w całym kraju straszą kolejnymi rekordami spadku liczby ludności, a duże ośrodki przemysłowe z miesiąca na miesiąc tracą setki mieszkańców, w województwie świętokrzyskim są miejsca gdzie dzieje się coś zaskakującego. Na mapie regionu istnieją kameralne miejscowości, które nie tylko nie znikają, ale potrafią rzucić wyzwanie ogólnokrajowym trendom demograficznym.

Analiza oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazuje jednoznacznie - choć w skali całego województwa ubytek ludności dotyka niemal każdego powiatu, w grupie ponad pół setki miast regionu znajdziemy prawdziwe wysepki wzrostu i stabilizacji.

O jakich miejscowościach mowa, dlaczego to właśnie one przyciągają nowych mieszkańców i co sprawia, że rodzi się tam więcej dzieci, niż umiera seniorów?

Wyjątki na mapie regionu. Gdzie przybywa mieszkańców?

Z raportu GUS „Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym” wynika, że na 51 miast województwa świętokrzyskiego zaledwie pięć miejscowości zdołało zamknąć półrocze na demograficznym plusie, a jeszcze jedno wyszło idealnie na zero.

To kameralne ośrodki, które status miejski odzyskały stosunkowo niedawno, albo miejscowości położone w bezpośrednim sąsiedztwie większych aglomeracji.

Liderzy demograficznego wzrostu w Świętokrzyskiem

  • Osiek (powiat staszowski) – absolutny rekordzista pod względem przyciągania nowych mieszkańców. W I półroczu osiągnął najwyższe dodatnie saldo migracji w całym województwie (+11 osób), co pozwoliło z nawiązką pokryć niewielki ubytek naturalny i zamknąć bilans na poziomie +8 mieszkańców.
  • Łagów (powiat kielecki) – jedyne miasto w regionie, które zaliczyło „podwójny sukces”. Odnotowano tu zarówno dodatni przyrost naturalny (+2), jak i dodatnie saldo migracji (+2), co dało łącznie wzrost o 4 mieszkańców.
  • Wiślica (powiat buski) oraz Sobków (powiat jędrzejowski) – w obu tych najmniejszych miasteczkach zanotowano przewagę urodzeń nad zgonami (+2), przy zerowym odpływie mieszkańców.
  • Łopuszno (powiat kielecki) – miejscowość przyciągnęła nowych mieszkańców z zewnątrz (+2 w saldzie migracji), co przełożyło się na końcowy dodatni bilans (+2).
  • Morawica (powiat kielecki) – wykazuje pełną stabilizację. Dodatni przyrost naturalny (+2) w pełni zrekompensował niewielkie wahania migracyjne (-2), pozostawiając liczbę mieszkańców bez zmian.

Dwa recepty na sukces. Sypialnie dużych miast i mikromiasta

Co stoi za pozytywnymi liczbami w tych kilku punktach na mapie Świętokrzyskiego? Gdy przyjrzymy się specyfice tych miejscowości, wyłaniają się dwa zupełnie różne wzorce.

  • Efekt podmiejskiej sypialni (Morawica, Łopuszno, Łagów)

Miejscowości leżące w promieniu kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów od Kielc czerpią ogromne korzyści z procesu suburbanizacji. Młode rodziny, szukając tańszych działek budowlanych, czystszego powietrza i spokoju, wyprowadzają się z blokowisk w stolicy regionu, ale zawodowo nadal są z nią związane. Budowa nowych domów jednorodzinnych w Morawicy czy Łopusznie naturalnie przekłada się na obecność młodszych roczników, co skutkuje narodzinami dzieci i dodatnim bilansem migracyjnym.

  • Atut lokalnych wspólnot i mikromiast (Wiślica, Sobków, Osiek)

W małych, zwartych społecznościach poziom więzi sąsiedzkich oraz poczucie bezpieczeństwa są znacznie wyższe niż w wielkich miastach. Wiślica (najmniejsze miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców) czy Sobków pokazują, że stabilność populacji można budować w oparciu o lokalne mikrobiznesy, turystykę i spokój dnia codziennego. Z kolei Osiek pokazuje, że nawet niewielki ośrodek miejski potrafi skutecznie zatrzymać mieszkańców i przyciągać osoby z okolicznych wsi.

Zielona wyspa na tle trudnej rzeczywistości

Osiągnięcia Osieka, Łagowa czy Wiślicy robią jeszcze większe wrażenie, gdy zestawimy je z ogólną sytuacją w całym województwie. W tym samym czasie duże miasta powiatowe tracą po kilkaset osób rocznie, a w stolicy regionu ubywa ponad tysiąc mieszkańców w skali roku.

Przykłady tych kilku miejscowości dowodzą, że depopulacja nie jest nieuchronnym wyrokiem dla każdego małego miasta. O ostatecznym bilansie decydują przemyślane inwestycje w infrastrukturę dla młodych rodzin, dostępność uzbrojonych działek budowlanych oraz jakość życia, która w kameralnych miejscowościach Świętokrzyskiego staje się coraz mocniejszą kartą przetargową.

Wiślica i Morawica na zdjęciach [GALERIA] 

Wiślica
Galeria zdjęć 7
Morawica, demograficzny fenomen świętokrzyskiego. Dlaczego to miasteczko przyciąga jak magnes?
Galeria zdjęć 11

ROLKI

świętokrzyskie zagrożenia
wyludnianie
demografia
świętokrzyskie