Już od wejścia na teren Targów Kielce czuć, że tegoroczna edycja ma wyjątkową skalę. Zamiast statycznych wystaw, od progu witają nas drony krążące nad głowami i lśniące nowością pojazdy specjalne, które wyglądają, jakby wyjechały prosto z planu filmu o przyszłości. To nie są jednak gadżety – to realne narzędzia, które mają trafić do rąk policjantów, strażaków czy pograniczników.

Rekordowa skala i konkretne pieniądze

W halach przy ul. Zakładowej 1 swoje rozwiązania prezentuje aż 219 wystawców z kilkunastu krajów. To o ponad 10% więcej niż w poprzednim roku, co jasno pokazuje, że branża bezpieczeństwa i technologii rozwija się w zawrotnym tempie. Otwierając targi, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek nie krył satysfakcji. Trudno mu się dziwić – wydarzenie zbiega się z ogłoszeniem rekordowego programu modernizacji służb podległych MSWiA na lata 2026–2029, na który rząd planuje przeznaczyć aż 13 miliardów złotych.

Czy polskie formacje są gotowe na wyzwania zmieniającego się świata? Wiceminister Mroczek podkreślał, że nowoczesne wyposażenie to nie luksus, a gwarancja skuteczności państwa w sytuacjach kryzysowych. Z tych miliardów aż 7,3 mld trafi do Policji, a 2,8 mld do Straży Granicznej, co widać na stoiskach – od zaawansowanej łączności po nowe śmigłowce.

Drony, szyfry i widowiskowe pościgi

Największe zainteresowanie, jak zwykle, budzą nowoczesne technologie, które można przetestować na własnej skórze. Firma WB Group, partner strategiczny targów, prezentuje systemy bezzałogowe, które już teraz rewolucjonizują nadzór nad granicami. Z kolei na stoisku firmy Enigma można zobaczyć nową linię certyfikowanych szyfratorów – technologię, która chroni nasze najcenniejsze dane przed cyberatakami.

Ale Polsecure 2026 to nie tylko sterylne laboratoria i ekrany komputerów. Prawdziwe emocje wybuchły w strefie pokazów dynamicznych. Widzowie mogli zobaczyć w akcji specgrupę BOA, funkcjonariuszy SOP oraz Straż Graniczną w realistycznych scenariuszach odbijania zakładników i dynamicznych pościgów. Kurz, zapach opon i perfekcyjna współpraca służb pokazują, jak w praktyce sprawdza się sprzęt, o którym inżynierowie dyskutują w halach wystawienniczych.

Nowość Salon STRATEXPO

W tym roku program wzbogacił się o Salon Ochrony Ludności i Rezerw Strategicznych STRATEXPO. To tutaj zapadają kluczowe rozmowy o tym, jak budować odporność państwa w czasach niepokoju. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) zaprosiła firmy do współpracy przy tworzeniu nowoczesnego systemu magazynowania i logistyki, który ma być fundamentem naszego bezpieczeństwa od poziomu lokalnego po centralny.

Targi Kielce po raz kolejny udowodniły, że potrafią zintegrować świat nauki, biznesu i munduru. Jak zaznaczył obecny na inauguracji Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, to właśnie tutaj rodzą się pomysły, które później widzimy w codziennej służbie

Co czeka nas w kolejnych dniach?

Impreza potrwa do czwartku, 23 kwietnia. Środa zapowiada się równie intensywnie pod hasłem Dnia Służb MSWiA, z panelami o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży oraz 100-leciu sportu w Policji. Zwieńczeniem targów będzie uroczysta gala z wręczeniem nagród dla najbardziej innowacyjnych produktów, które realnie mogą zmienić oblicze polskiego munduru. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda bezpieczeństwo jutra, macie jeszcze czas, by odwiedzić kielecki ośrodek.