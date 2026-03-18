Województwo świętokrzyskie to jeden z najpiękniejszych rejonów w Polsce, który ma do zaoferowania wiele atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i historycznych. Choć często bywa niedoceniane na tle większych regionów, mieszkańcy tego województwa mogą liczyć na wyjątkowy komfort życia, który sprawia, że sąsiedzi z innych części Polski mogą im tylko zazdrościć.

Region świętokrzyski to prawdziwy raj dla miłośników natury. Znajdziecie tu liczne parki narodowe, rezerwaty przyrody i malownicze szlaki turystyczne. Największym skarbem regionu jest Świętokrzyski Park Narodowy, który przyciąga turystów z całej Polski. Mieszkańcy regionu mogą korzystać z bezpośredniego dostępu do pięknych lasów, rzek oraz jezior, co stwarza idealne warunki do odpoczynku na świeżym powietrzu. W porównaniu z innymi województwami, Świętokrzyskie oferuje ciszę i spokój, których brakuje w bardziej zatłoczonych miejscach, jak Małopolska czy Mazowsze. Prezentujemy 6 miejsc (nieoczywistych), których sąsiedzi mogą nam pozazdrościć.

Góry Pieprzowe nieopodal Sandomierza

Góry Pieprzowe zwane również przez "lokalsów" sandomierskimi Pieprzówkami, czy też Górami Różanymi, są uważane za najstarsze góry w Polsce. Znajdziecie je około 2,5 kilometra od centrum Sandomierza, na wzgórzach opadających do doliny Wisły, na krańcach Gór Świętokrzyskich. Występują tam największe skupiska dzikich róż w Polsce. Niestety to wciąż mało znane góry w województwie świętokrzyskim. Na terenie Gór Pieprzowych znajduje się rezerwat przyrody Góry Pieprzowe. Przez góry przechodzi czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc do Piotrowic.

Solec-Zdrój. Unikalne ujęcie wód mineralnych, jedyne na świecie

Zabieramy Was do pięknej, wsi uzdrowiskowej w Świętokrzyskiem. Mowa o Solcu-Zdróju, który liczy niespełna 900 mieszkańców. Właśnie tutaj w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych natrafiono na solankę o zawartości siarkowodoru 8-krotnie większą niż dotychczas eksploatowane źródła. Jest to unikalne ujęcie wód mineralnych tego typu na świecie. Uzdrowisko Solec-Zdrój to niewielkie, bardzo spokojne miejsce, oddalone od ośrodków przemysłowych i otoczone licznymi lasami. Obiekty uzdrowiska zlokalizowane są w Parku Zdrojowym, do którego przylega kompleks lasu sosnowego i miejscowy zalew wodny. Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska i podstawą kuracji są pozyskiwane tutaj wody lecznicze. Solecka siarka jest najsilniejszą dostępną wodą leczniczą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie.

Punkty widokowe w Świętokrzyskiem

Odwiedzając województwo świętokrzyskie nie można przejść obojętnie obok zapierających dech w piersiach krajobrazów. Puszcza Jodłowa, Gołoborze czy Pasmo Daleszyckie - aby je podziwiać warto się wybrać do miejsc w których znajdują się punkty i wieże widokowe. Cieszą się one popularnością wśród turystów i podróżników. Na które punkty, galerie i wieże widokowe warto wejść odwiedzając Świętokrzyskie? W naszej galerii znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

Doły Biskupie. Fabryka tektury założona przez Gombrowiczów

Województwo świętokrzyskie ma bardzo bogatą tradycję związaną z przemysłem. Świętokrzyskie było znane z rozwoju górnictwa, hutnictwa oraz przemysłu wytwórczego już w średniowieczu. W tym okresie największe znaczenie miało górnictwo rud żelaza oraz hutnictwo. Jednak nie wiele osób wie, iż w tym regionie w małej wiosce Doły Biskupie działała także fabryka tektury. I tu ciekawostka ... jej założycielem byli rodzice znanego pisarza - Witolda Gombrowicza. Fabrykę nazywano "Witulin". Doły Biskupie to mała, malownicza wieś, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Kunów. Przez miejscowość przepływa rzeka Świślina. Historia tej świętokrzyskiej wioski sięga XIV wieku.

Kunów. Historia kamieniarstwa sięga tu XII wieku

Świętokrzyskie potrafi zaskoczyć. Jedną z ciekawostek o których wie niewiele osób, jest fakt iż w dawnych czasach okolice Kunowa słynęły z kamieniarstwa. Ta historia sięga XII wieku, kiedy kamień wydobywany w postaci bloków skalnych wykorzystywany był do budowy zamków i kościołów. W Kunowie pracował m.in. Kajetan Gieyzer, architekt Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kamień z tych okolic trafiał do Warszawy, był też spławiany aż do Gdańska. Kunów to małe miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim usytuowane nad rzeką Kamienną. Tereny wokół Kunowa były zamieszkane już w czasach wczesnosłowiańskich, czego dowodem są pozostałości grodziska w Nietulisku Dużym.

Krzemień pasiasty. Ten kamień występuje tylko w jednym miejscu na świecie

Bałtyk ma bursztyn a Świętokrzyskie wyjątkowy i unikatowy na skalę światową kamień. To krzemień pasiasty, występuje tylko w jedynym miejscu na Ziemi - właśnie w regionie świętokrzyskim, pod wsią Śródborze koło Ożarowa, w Krzemionkach Opatowskich i okolicach Iłży. Krzemień pasiasty - wydobywany już w neolicie i wczesnej epoce brązu używany był do wyrobu siekierek o znaczeniu magicznym i obrzędowym. Srebrne kolczyki i bransoletkę z krzemieniem o charakterystycznych podłużnych paskach kupiła Victoria Beckham. Dziś noszą go też piosenkarze Robin Williams (spinki do mankietów) i Boy George (bransoletka na nogę).

