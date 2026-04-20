Ten postmodernistyczny budynek przejdzie metamorfozę. Miliony na remont świętokrzyskiej perełki kultury

Nowy rozdział Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej stoi u progu wielkiej metamorfozy, która położy kres problemom z przestarzałą infrastrukturą i ciasnymi salami. Choć dotychczasowe ograniczenia lokalowe hamowały rozwój instytucji, nadchodząca modernizacja zapowiada prawdziwą rewolucję. Dzięki gruntownej przebudowie, MCK zyska nowoczesne i w pełni dostępne przestrzenie, które staną się tętniącym życiem sercem miasta. Po remoncie dostępne będą innowacyjne strefy warsztatowe i edukacyjne.

Zakres prac jest imponujący i obejmie m.in.:

kompleksową przebudowę wnętrz budynku,

adaptację piwnic do nowych funkcji użytkowych,

budowę przeszklonego pasażu z funkcją wystawienniczą i ogrodu sensorycznego,

modernizację małej sali kinowo-teatralnej oraz stworzenie nowej przestrzeni tego typu,

remont schodów zewnętrznych i murów oporowych,

modernizację elewacji z piaskowca oraz dachu,

wykonanie nowoczesnych instalacji, w tym systemów multimedialnych, wentylacji, klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej,

zakup nowoczesnego wyposażenia kinotechnicznego i elektroakustycznego.

To efekt wielu miesięcy przygotowań, spotkań, budowania partnerstw i konsultacji. To także setki godzin wytężonej pracy zespołu roboczego – podkreśla Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej. Chcę podziękować moim współpracownikom, w szczególności zastępcy ds. inwestycji i rozwoju Konradowi Wikarjuszowi oraz zespołowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, na czele z naczelnik Moniką Kocią. Dziękuję także dyrektor MCK Agnieszce Włodarczyk-Mazurek, która aktywnie uczestniczyła w pracach koncepcyjnych i planowaniu nowej oferty kulturalnej. Bez ich zaangażowania, determinacji i profesjonalizmu ten sukces nie byłby możliwy.

Nowa jakość kultury już wkrótce w Skarżysku-Kamiennej

Projekt zakłada kompleksową przebudowę i modernizację całego obiektu, w tym również przestrzeni, które nie zostały objęte pracami w latach 2007–2008. Kluczowym elementem będzie dostosowanie piwnic i części pomieszczeń do nowych funkcji: powstaną tam zupełnie nowe przestrzenie dla działań kulturalnych i edukacyjnych.

W ramach inwestycji powstanie przeszklony pasaż od strony ul. Tysiąclecia, który stanie się atrakcyjną przestrzenią wystawienniczą. Elewacja z piaskowca zostanie poddana gruntownemu odnowieniu: czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu, natomiast dach zyska nowe pokrycie oraz infrastrukturę pod nowoczesne systemy wentylacyjne.

Wykonane zostaną także nowe otwory okienne i drzwiowe, przebudowane zostaną klatki schodowe, a ściany zyskają docieplenie od wewnątrz. Powstaną także nowe posadzki oraz ściany działowe.

Wnętrza zyskają odpowiednie wyciszenie akustyczne dzięki nowym ścianom i sufitom podwieszanym.

Istotnym elementem inwestycji będzie także kompleksowa wymiana instalacji, co pozwoli dostosować obiekt do współczesnych standardów bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i komfortu użytkowania.

Projekt obejmuje również podnoszenie kompetencji kadry oraz transformację cyfrową: wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocji, digital marketing oraz narzędzia cyfrowe wspierające działania kulturalne.

Ogromne dofinansowanie na remont Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Dzięki dofinansowaniu inwestycji Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ma stać się miejscem otwartym, przyjaznym i inspirującym, odpowiadającym współczesnym standardom oraz potrzebom mieszkańców w każdym wieku. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończenie prac zaplanowano na 31 grudnia 2028 roku.

Nie czekaliśmy biernie na decyzję, lecz zaraz po złożeniu wniosku rozpoczęliśmy kolejne etapy prac projektowych i analizy techniczne, tak aby po uzyskaniu środków móc rozpocząć inwestycję bez zbędnej zwłoki – podkreśla Konrad Wikarjusz, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju.

Historia. Od Zakładowego Domu Kultury do MCK

Historia Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej to opowieść o ambitnej wizji, która urzeczywistniała się przez dekadę, od zatwierdzenia planów w 1953 roku po uroczyste otwarcie w lutym 1964 roku. Jako największa powojenna inwestycja kulturalna w regionie kieleckim, gmach ten imponował nie tylko skalą (blisko 28 tys. m³ kubatury), ale i nowoczesnym zapleczem technicznym, w którego wyposażenie zaangażowanych było aż 100 różnych zakładów przemysłowych. Choć pierwotnie obiekt miał służyć pracownikom Zakładów Metalowych, szybko stał się tętniącym życiem domem dla całej lokalnej społeczności. To tutaj swoją pasję realizowały liczne zespoły – od słynnego Teatru Robotniczego „Świt” po orkiestry i chóry a unikalne inicjatywy, takie jak Olimpiady Kulturalne, budowały silną więź między światem pracy a sztuką. Nowy rozdział w historii placówki otworzyła uchwała Rady Miasta z 1994 roku, powołująca Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa. Dziś instytucja ta z sukcesem kontynuuje swoją misję, łącząc bogate dziedzictwo amatorskiego ruchu artystycznego z nowoczesną promocją kultury lokalnej.