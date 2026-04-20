Solec-Zdrój to wieś uzdrowiskowa położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Solec-Zdrój. Leży na łagodnym wzniesieniu na skraju Wyżyny Małopolskiej i Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Rzoską, 17 km na południowy wschód od Buska-Zdroju. Uzdrowisko Solec-Zdrój to niewielkie, bardzo spokojne miejsce, oddalone od ośrodków przemysłowych i otoczone licznymi lasami. Obiekty uzdrowiska zlokalizowane są w Parku Zdrojowym, do którego przylega kompleks lasu sosnowego i miejscowy zalew wodny.

Bogactwa naturalne. Wody lecznicze

Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska i podstawą kuracji są pozyskiwane tutaj wody lecznicze. Solecka siarka jest najsilniejszą dostępną wodą leczniczą w Polsce i jedną z najlepszych w Europie. Taką renomę zawdzięcza nie tylko stężeniu jonów siarczkowych, wynoszącym 103 mg/litr, ale także wysokiej mineralizacji. Posiada ona wysoką wartość leczniczą, szczególnie w schorzeniach narządu ruchu, schorzeniach reumatycznych oraz ortopedyczno-urazowych.

Największym bogactwem uzdrowiska Solec – Zdrój są wody lecznicze. Tutejsza siarka jest najsilniejszą dostępną wodą leczniczą w Polsce jak również jedną z najlepszych w Europie. Woda siarczkowa to rodzaj wody, w której rozpuszczone są związki siarki, głównie w postaci siarczków i siarczanów. Składniki te nadają wodzie specyficzny zapach i smak. Kąpiele siarczkowe, wykorzystujące właściwości zdrowotne wody siarczkowej, są praktykowane od wieków.

Solec Zdrój. Gdzie się znajduje?

źródło. Swietokrzyskie Travel, Wikipedia

