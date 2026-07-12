Gmina Brody po raz kolejny udowodniła, że potrafi zorganizować imprezę z ogromnym rozmachem. Tegoroczny Festiwal Pod Zaporą został podzielony na dwa bloki tematyczne: tradycyjny Dzień Ludowy oraz pełen nowoczesnych brzmień Dzień Rodzinny. Od godziny 16:00 aż do późnych godzin nocnych, pod zaporą panowała atmosfera absolutnej radości.

Sobota z tradycją i humorem. Kto zdobył „Złotego Gumiaka”?

Pierwszy dzień festiwalu (11 lipca) stał pod znakiem integracji, humoru i lokalnej kultury. Największe emocje wzbudził II Turniej Sołectw Gminy Brody o „Złotego Gumiaka”. Rywalizacja była zacięta, a doping publiczności niósł się po całej okolicy!

Obok zmagań sportowo-Rozrywkowych, uczestnicy mogli skosztować genialnych produktów lokalnych, przygotowanych przez rodzimych wystawców. O muzyczną oprawę zadbała niezawodna Orkiestra Dęta oraz lokalne zespoły ludowe, które porwały publiczność do tańca:

Brodowianki

Mała Jarzębina

Jarzębina z Dziurowa

Utalentowana śpiewaczka ludowa Marta Zawłocka

Gwiazdą wieczoru był zespół TerazMY, który swoim energetycznym występem rozgrzał publiczność przed nocną zabawą. Sobotnią imprezę zwieńczyła widowiskowa dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził popularny DJ Pablo.

Niedzielny Dzień Rodzinny i wielki finał z Oskarem Cymsem

Niedziela, 12 lipca, upłynęła pod znakiem rodzinnej atmosfery i prezentacji niesamowitych talentów. Na scenie zaprezentowali się młodzi i zdolni wokaliści z Centrum Kultury i Rekreacji, którzy zebrali gromkie brawa. Prawdziwe show skradł również dynamiczny pokaz taneczny w wykonaniu Studio Tanecznego FOX.

Emocje rosły z każdą godziną. Najpierw publiczność rozbujał klimatyczny koncert Pauli „Curly” Kucharskiej z zespołem, będący idealnym wstępem do tego, co miało wydarzyć się później.

Prawdziwe szaleństwo ogarnęło stadion w Brodach podczas Wielkiego Finału Festiwalu. Gdy na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – Oskar Cyms – publiczność oszalała. Artysta zaśpiewał swoje największe hity, a tysiące głosów wtórowało mu pod samą sceną. To było magiczne zamknięcie tego dwudniowego święta.

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Festiwal Pod Zaporą 2026 w Brodach przechodzi do historii

Darmowy wstęp, doskonała organizacja i genialny dobór artystów sprawiły, że Festiwal Pod Zaporą 2026 na długo pozostanie w pamięci uczestników. Gmina Brody po raz kolejny stworzyła przestrzeń, w której tradycja idealnie połączyła się z nowoczesną rozrywką.