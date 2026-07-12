ESKA Summer City na Festiwalu pod Zaporą w Brodach. Zobaczcie zdjęcia z imprezy

Dawid Bąk
2026-07-12 20:57

Sezon imprez plenerowych w regionie świętokrzyskim trwa w najlepsze, a mieszkańcy i goście mają za sobą kolejną wyjątkową imprezę. 11 i 12 lipca boisko sportowe w Brodach zamieniło się w centrum najlepszej letniej zabawy. Festiwal pod Zaporą po raz kolejny udowodnił, że jest sprawdzonym połączeniem rodzinnej atmosfery, regionalnych tradycji oraz nowoczesnych brzmień. Zobacz, jak wyglądała tegoroczna odsłona tego wydarzenia.

Festiwal pod Zaporą w Brodach 2026

Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Dyrektor placówki, Łukasz Gołda, jeszcze przed startem zapewniał, że uczestnicy będą ukontentowani i się nie pomylił. Na scenie zobaczyliśmy zarówno lokalne talenty, jak i ogólnopolskie gwiazdy. Do wspólnego świętowania zachęcał również Wójt Gminy Brody, Ernest Kumek, który oficjalnie otworzył wydarzenie w sobotnie popołudnie, zapraszając wszystkich do spędzenia niezapomnianego weekendu.

Festiwal pod Zaporą w Brodach. Regionalne talenty i walka o… „Złotego Gumiaka”

Pierwszy dzień festiwalu (11 lipca) upłynął pod znakiem bogactwa kultury ludowej i zaciętej, ale pełnej śmiechu rywalizacji. Od godziny 16:00 scenę przejęli artyści wywodzący się z Gminy Brody. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła występy zespołów ludowych: Brodowianki, Mała Jarzębina, Jarzębina z Dziurowa, a także utalentowanej śpiewaczki ludowej Marty Zawłockiej oraz lokalnej Orkiestry Dętej. Serca widzów skradła również grupa taneczna z Krynek.

W ramach Festiwalu pod Zaporą odbył się II Turniej Sołectw Gminy Brody. Reprezentacje poszczególnych wsi walczyły o trofeum – „Złotego Gumiaka”. Po zaciętych zmaganiach i ogłoszeniu wyników przyszła pora na pierwszą gwiazdę wieczoru. O godzinie 20:00 energetyczny koncert zagrał wywodzący się z województwa małopolskiego zespół TerazMy. Sobotnią noc zwieńczyła huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ Pablo.

Festiwal pod Zaporą w Brodach. ESKA Summer City

Drugi dzień festiwalu (12 lipca) przyniósł mnóstwo rodzinnej rozrywki. Niedzielny program otworzyły popisy młodych i utalentowanych wokalistów ze Studia Wokalnego CKiR oraz solowy występ Karoliny Jasińskiej. Widowisko okrasił również dynamiczny pokaz przygotowany przez Studio Tańca FOX.

Wieczorne pasmo koncertowe rozpoczęła pochodząca z Gminy Brody Paula „Curly” Kucharska. Kulminacyjnym punktem i prawdziwą wisienką na torcie całego festiwalu był jednak wyczekiwany występ Oskara Cymsa. Jeden z najgorętszych młodych artystów polskiej sceny pop, znany z takich hitów jak „Na Niebie”, „Niech Mówią”, „Daj mi znać” czy „Cały czas”, dał genialne show na żywo, udowadniając, dlaczego w zeszłym roku sięgnął po prestiżowego Bursztynowego Słowika w Sopocie. Pod sceną zgromadziły się tłumy fanów, którzy śpiewali razem z wokalistą.

Dodatkową dawkę wakacyjnych wibracji zapewnił w niedzielę Patrol ESKA Summer City. Nasza radiowa ekipa wkroczyła na teren festiwalu o godzinie 18:00, podkręcając atmosferę. Uczestnicy chętnie brali udział w spontanicznych konkursach i szybkich wyzwaniach, zgarniając całą masę eskowych gadżetów.Festiwal pod Zaporą w Brodach po raz kolejny okazał się strzałem w dziesiątkę, przyciągając tłumy mieszkańców oraz turystów i gwarantując im weekend pełen niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania, dobrej zabawy i spędzenia niezapomnianego letniego weekendu w wyjątkowej atmosferze. Startujemy w sobotę, 11 lipca o godz. 16.00 – informował przed imprezą Wójt Gminy Brody Ernest Kumek.

Ekipa ESKA Summer City pozuje przy pomarańczowym aucie w Brodach. O szczegółach festiwalu przeczytasz na Eska Starachowice.
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