ESKA Summer City na Festiwalu pod Zaporą w Brodach. Zobaczcie zdjęcia z imprezy

Festiwal pod Zaporą w Brodach 2026

Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach. Dyrektor placówki, Łukasz Gołda, jeszcze przed startem zapewniał, że uczestnicy będą ukontentowani i się nie pomylił. Na scenie zobaczyliśmy zarówno lokalne talenty, jak i ogólnopolskie gwiazdy. Do wspólnego świętowania zachęcał również Wójt Gminy Brody, Ernest Kumek, który oficjalnie otworzył wydarzenie w sobotnie popołudnie, zapraszając wszystkich do spędzenia niezapomnianego weekendu.

Festiwal pod Zaporą w Brodach. Regionalne talenty i walka o… „Złotego Gumiaka”

Pierwszy dzień festiwalu (11 lipca) upłynął pod znakiem bogactwa kultury ludowej i zaciętej, ale pełnej śmiechu rywalizacji. Od godziny 16:00 scenę przejęli artyści wywodzący się z Gminy Brody. Publiczność gromkimi brawami nagrodziła występy zespołów ludowych: Brodowianki, Mała Jarzębina, Jarzębina z Dziurowa, a także utalentowanej śpiewaczki ludowej Marty Zawłockiej oraz lokalnej Orkiestry Dętej. Serca widzów skradła również grupa taneczna z Krynek.

W ramach Festiwalu pod Zaporą odbył się II Turniej Sołectw Gminy Brody. Reprezentacje poszczególnych wsi walczyły o trofeum – „Złotego Gumiaka”. Po zaciętych zmaganiach i ogłoszeniu wyników przyszła pora na pierwszą gwiazdę wieczoru. O godzinie 20:00 energetyczny koncert zagrał wywodzący się z województwa małopolskiego zespół TerazMy. Sobotnią noc zwieńczyła huczna potańcówka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ Pablo.

Festiwal pod Zaporą w Brodach. ESKA Summer City

Drugi dzień festiwalu (12 lipca) przyniósł mnóstwo rodzinnej rozrywki. Niedzielny program otworzyły popisy młodych i utalentowanych wokalistów ze Studia Wokalnego CKiR oraz solowy występ Karoliny Jasińskiej. Widowisko okrasił również dynamiczny pokaz przygotowany przez Studio Tańca FOX.

Wieczorne pasmo koncertowe rozpoczęła pochodząca z Gminy Brody Paula „Curly” Kucharska. Kulminacyjnym punktem i prawdziwą wisienką na torcie całego festiwalu był jednak wyczekiwany występ Oskara Cymsa. Jeden z najgorętszych młodych artystów polskiej sceny pop, znany z takich hitów jak „Na Niebie”, „Niech Mówią”, „Daj mi znać” czy „Cały czas”, dał genialne show na żywo, udowadniając, dlaczego w zeszłym roku sięgnął po prestiżowego Bursztynowego Słowika w Sopocie. Pod sceną zgromadziły się tłumy fanów, którzy śpiewali razem z wokalistą.

Dodatkową dawkę wakacyjnych wibracji zapewnił w niedzielę Patrol ESKA Summer City. Nasza radiowa ekipa wkroczyła na teren festiwalu o godzinie 18:00, podkręcając atmosferę. Uczestnicy chętnie brali udział w spontanicznych konkursach i szybkich wyzwaniach, zgarniając całą masę eskowych gadżetów.Festiwal pod Zaporą w Brodach po raz kolejny okazał się strzałem w dziesiątkę, przyciągając tłumy mieszkańców oraz turystów i gwarantując im weekend pełen niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania, dobrej zabawy i spędzenia niezapomnianego letniego weekendu w wyjątkowej atmosferze. Startujemy w sobotę, 11 lipca o godz. 16.00 – informował przed imprezą Wójt Gminy Brody Ernest Kumek.