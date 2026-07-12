Do zdarzenia doszło na trasie w powiecie starachowickim łączącej Styków z Kałkowem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pojazd, który uległ wypadkowi, to karetka transportowa, a nie ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na trudnym, leśnym odcinku drogi.

Dwie osoby ranne, droga zablokowana

Siła uderzenia musiała być znaczna, ponieważ ucierpiały obie osoby podróżujące pojazdem. Poszkodowani to 25-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna. Zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o ich przewiezieniu do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wypadek spowodował utrudnienia dla kierowców podróżujących tą trasą. Od godziny 10:30 droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.

Z naszych ustaleń wynika, że kierujący karetką 53-letni mężczyzna podróżując od Stykowa w kierunku Kałkowa, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, następnie wjechał do rowu i uderzył w drzewo. W karetce jako pasażerka jechała jeszcze 25-letnia kobieta. Oboje po przebadaniu zostali przetransportowani do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w stanie nie zagrażającym życiu. Kierujący został też przebadany na miejscu, był trzeźwy - powiedział nam oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak.

7

Służby pracują na miejscu

Na miejscu pracowali strażacy, którzy zabezpieczali teren oraz pomagali w uprzątnięciu pozostałości po kolizji. Policjanci będą sprawdzać, czy do zdarzenia przyczyniła się nadmierna prędkość, stan nawierzchni, czy może nagłe pojawienie się przeszkody na drodze. Aktualnie droga jest zablokowana, a kierowcy muszą podróżować objazdami.