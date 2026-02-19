Dom handlowy „Bartek” w Skarżysku. Symbol nowoczesności na Kielecczyźnie

Budowę Spółdzielczego Domu Handlowego "Społem", nieopodal dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęto w 1973 roku. W tym czasie był to największy dom handlowy w całym ówczesnym województwie kieleckim. Handel odbywał się na powierzchni siedmiu tysięcy metrów kwadratowych. Warto pamiętać, że województwo obejmowało wtedy znacznie większy obszar niż dzisiejsze świętokrzyskie. Do naszego regionu należało również byłe województwo radomskie. Powstanie "Bartka" było odpowiedzią na gwałtowny rozwój przemysłowego Skarżyska, napędzanego przez Zakłady Metalowe „Predom-Mesko”. Miasto potrzebowało nowoczesnej infrastruktury, która mogłaby obsłużyć tysiące pracowników i ich rodziny.

Dom handlowy "Bartek" w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

Architektura i wnętrze skarżyskiego "Bartka"

Budynek nazywany popularnie przez miejscowych "Esdehem" charakteryzował się typową dla tamtego okresu modernistyczną bryłą z ażurowymi płytami osłaniającymi ściany, które nadawały mu wielkomiejskiego sznytu. „Bartek” oferował niespotykaną wcześniej w regionie powierzchnię sprzedażową rozłożoną na kilku kondygnacjach:

Parter zazwyczaj zajmowały stoiska z artykułami spożywczymi, gospodarstwa domowego, kosmetykami i chemią.

Wyższe piętra dedykowane były odzieży, obuwiu, produktom RTV oraz tekstyliom.

Złota era i „polowanie” na towar w domu handlowym "Bartek" w Skarżysku-Kamiennej

W latach 70. i 80. „Bartek” był miejscem, do którego przyjeżdżali klienci z pobliskich miejscowości, a nawet z Kielc czy Starachowic. To tutaj „rzucano” deficytowe towary: od markowych ubrań, przez zagraniczne kosmetyki, aż po sprzęt AGD. Dom handlowy tętnił życiem od rana do wieczora.

Transformacja i czasy współczesne skarżyskiego "Bartka"

W latach 90. obiekt przeszedł proces komercjalizacji. Powierzchnie zaczęły być wynajmowane mniejszym przedsiębiorcom i sieciom handlowym. Z biegiem lat elewacja „Bartka” zmieniła swój wygląd. W 2026 roku zdjęto ażurowe płyty osłaniające ściany, które miały zagrażać bezpieczeństwu, a budynek zyskał nową kolorystykę, dostosowując się do estetyki współczesnych centrów handlowych.

Dziedzictwo domu handlowego „Bartek” w Skarżysku-Kamiennej

Choć dziś w Skarżysku-Kamiennej działają nowoczesne galerie handlowe, „Bartek” pozostaje ważnym punktem na mapie miasta. Dla starszych mieszkańców jest wspomnieniem czasów młodości, a dla młodszych solidnym punktem usługowym w centrum. Obecnie w budynku działają m. in. sklep spożywczy jednej ze znanych w naszym kraju sieci oraz klub fitness i siłownia.